Ректор АлтГУ стал зарабатывать больше почти на 73 тысячи рублей в месяц
Медианная зарплата в АлтГУ по итогам 2023 года составила 62 тысячи рублей
15 мая 2024, 10:40, ИА Амител
Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Действующий ректор АлтГУ Сергей Бочаров в 2023 году заработал 5,71 млн рублей, или в среднем 476 450 рублей в месяц, сообщает "Атмосфера".
"Годом ранее руководитель вуза задекларировал ежемесячные доходы в размере 403 728 рублей (4,85 млн за год)", – уточнят издание.
Высокий доход также продемонстрировала первый проректор по учебной работе Евгения Жданова: 436 тысяч рублей в месяц.
К слову, медианная зарплата в АлтГУ по итогам 2023 года составила 62 тысячи рублей.
11:19:54 15-05-2024
в среднем 476 450 рублей в месяц --- в 2 раза больше контрактника. Тоже наверное рискует. И еще потому что очень умный
11:22:36 15-05-2024
Если 20 человек по 20 тысяч получают и их вместе с ректором посчитать, то получится в среднем зарплата больше 40 тысяч
11:38:47 15-05-2024
Гость (11:22:36 15-05-2024) Если 20 человек по 20 тысяч получают и их вместе с ректором ... А если к ним еще и первого проректора по учебной работе добавить, то почти 60 получится)))
11:40:39 15-05-2024
Вот они же совсем другой жизнью живут, вроде бы в России, а вроде бы по другому. Ему вообще пофиг на цены в магазине или аптеке, коммуналка, бензин. Если с 40 тысячами живут. Большеватый разрыв, конечно, при всем уважении
14:23:48 15-05-2024
Гость (11:40:39 15-05-2024) Вот они же совсем другой жизнью живут, вроде бы в России, а ... Чьём уважении???????
11:45:58 15-05-2024
почти 500 тыс в месяц? однако...
а за какие заслуги такие зарплаты?
12:24:36 15-05-2024
Вспоминается Томский государственный университет им. В.В. Куйбышева.Назначили нового ректора.Он же завкафедрой по одному из направлений истории Древнего мира. Общая зарплата 600 руб.При этом доктор наук, профессор получал тогда 500 руб.если завкафедрой ещё больше, доцент, кандидат наук 320-35щ руб.Разница, конечно, была, но вполне логична и обЪяснима.А здесь -только вопросы.Или вдобавок великий ученый? А.И. Данилов, о котором я писал вначале, из ректора ТГУ вырос до министра просвещения РСФСР, известный ученый, видел его книги, выпущенные центральными научными изданиями.А ныне какое-то зазеркалье(с маленькой буквы).И вр многих местах.
13:49:24 15-05-2024
Что за путанице в статье: "Медианная зарплата в АлтГУ по итогам 2023 года составила 62 тысячи рублей" и "в среднем 476 450 рублей в месяц" - ????????????
14:53:19 15-05-2024
Гость (13:49:24 15-05-2024) Что за путанице в статье: "Медианная зарплата в АлтГУ по ито... 62 тыс у рядового состава,а 476 450 руб в месяц у РЕКТОРА!!!
14:27:30 15-05-2024
В АлтГТУ ректор, который говорит : зачем нам библиотека, есть же википедия, получает ещё больше.
17:27:29 15-05-2024
Гость (14:27:30 15-05-2024) В АлтГТУ ректор, который говорит : зачем нам библиотека, ест... Однааааако... Аж жалко родную альма-матер стало. Когда я там учился, нам преподы говорили, что Википедия не является авторитетным источником информации, ибо писать туда может кто угодно. В принципе, так и есть, это не выдумки.
16:58:56 15-05-2024
62 тыс у рядового состава - это они без вычета налогов научились такие цифры показывать, плюс в эту цифру входит дополнительная почасовка, сверх ставки, деньги от участия в грантах, хотя какое это отношение к зп за работу имеет, непонятно. Реально там около 30 000 -35000 выходит.
10:27:21 16-05-2024
А профессора, годами работающие в вузе, и 40 тысяч не получают. Клоун!
14:18:27 16-05-2024
Доцент АлтГУ 27 т.р. (это з/п уборщицы) - остальное все сверх, а сверх - это переработка, работа в выходные и ночью, за такую переработку руководство получает 450.
А если набирать 1.5 ставки и еще заниматься чем-то (грантами и т.п.), то на что-то нужно "плевать" (чаще всего на образовательную часть), качественно можно работать только на 1 ставку.
15:53:36 17-05-2024
Небольшая зарплата доя ректора. Кстати, ему зп устанавливает министерство. У меня как у рядового доцент выходит в среднем по 300-350 тысяч. Надо просто работать, а не языком молоть.
16:32:45 17-05-2024
Гость (15:53:36 17-05-2024) Небольшая зарплата доя ректора. Кстати, ему зп устанавливает... Свистулька ты рядовая, а не доцент.
00:11:29 18-05-2024
прикольно, я со Ждановой свой диплом в Рубцовском филиале писал. Сравнивающим зарплаты: контрактнику платят за риск, но в 20+ лет, проректорам платят за опыт в 50+ лет.