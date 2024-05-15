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Ректор АлтГУ стал зарабатывать больше почти на 73 тысячи рублей в месяц

Медианная зарплата в АлтГУ по итогам 2023 года составила 62 тысячи рублей

15 мая 2024, 10:40, ИА Амител

Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Действующий ректор АлтГУ Сергей Бочаров в 2023 году заработал 5,71 млн рублей, или в среднем 476 450 рублей в месяц, сообщает "Атмосфера".

"Годом ранее руководитель вуза задекларировал ежемесячные доходы в размере 403 728 рублей (4,85 млн за год)", – уточнят издание.

Высокий доход также продемонстрировала первый проректор по учебной работе Евгения Жданова: 436 тысяч рублей в месяц.

К слову, медианная зарплата в АлтГУ по итогам 2023 года составила 62 тысячи рублей.

Алтайский край АлтГУ вузы университеты

Комментарии 17

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Гость

11:19:54 15-05-2024

в среднем 476 450 рублей в месяц --- в 2 раза больше контрактника. Тоже наверное рискует. И еще потому что очень умный

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Гость

11:22:36 15-05-2024

Если 20 человек по 20 тысяч получают и их вместе с ректором посчитать, то получится в среднем зарплата больше 40 тысяч

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Гость

11:38:47 15-05-2024

Гость (11:22:36 15-05-2024) Если 20 человек по 20 тысяч получают и их вместе с ректором ... А если к ним еще и первого проректора по учебной работе добавить, то почти 60 получится)))

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Гость

11:40:39 15-05-2024

Вот они же совсем другой жизнью живут, вроде бы в России, а вроде бы по другому. Ему вообще пофиг на цены в магазине или аптеке, коммуналка, бензин. Если с 40 тысячами живут. Большеватый разрыв, конечно, при всем уважении

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Гость

14:23:48 15-05-2024

Гость (11:40:39 15-05-2024) Вот они же совсем другой жизнью живут, вроде бы в России, а ... Чьём уважении???????

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Элен без ребят

11:45:58 15-05-2024

почти 500 тыс в месяц? однако...
а за какие заслуги такие зарплаты?

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Гость.

12:24:36 15-05-2024

Вспоминается Томский государственный университет им. В.В. Куйбышева.Назначили нового ректора.Он же завкафедрой по одному из направлений истории Древнего мира. Общая зарплата 600 руб.При этом доктор наук, профессор получал тогда 500 руб.если завкафедрой ещё больше, доцент, кандидат наук 320-35щ руб.Разница, конечно, была, но вполне логична и обЪяснима.А здесь -только вопросы.Или вдобавок великий ученый? А.И. Данилов, о котором я писал вначале, из ректора ТГУ вырос до министра просвещения РСФСР, известный ученый, видел его книги, выпущенные центральными научными изданиями.А ныне какое-то зазеркалье(с маленькой буквы).И вр многих местах.

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Гость

13:49:24 15-05-2024

Что за путанице в статье: "Медианная зарплата в АлтГУ по итогам 2023 года составила 62 тысячи рублей" и "в среднем 476 450 рублей в месяц" - ????????????

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Гость

14:53:19 15-05-2024

Гость (13:49:24 15-05-2024) Что за путанице в статье: "Медианная зарплата в АлтГУ по ито... 62 тыс у рядового состава,а 476 450 руб в месяц у РЕКТОРА!!!

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Гость

14:27:30 15-05-2024

В АлтГТУ ректор, который говорит : зачем нам библиотека, есть же википедия, получает ещё больше.

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ворчун

17:27:29 15-05-2024

Гость (14:27:30 15-05-2024) В АлтГТУ ректор, который говорит : зачем нам библиотека, ест... Однааааако... Аж жалко родную альма-матер стало. Когда я там учился, нам преподы говорили, что Википедия не является авторитетным источником информации, ибо писать туда может кто угодно. В принципе, так и есть, это не выдумки.

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Гость

16:58:56 15-05-2024

62 тыс у рядового состава - это они без вычета налогов научились такие цифры показывать, плюс в эту цифру входит дополнительная почасовка, сверх ставки, деньги от участия в грантах, хотя какое это отношение к зп за работу имеет, непонятно. Реально там около 30 000 -35000 выходит.

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Анастасия

10:27:21 16-05-2024

А профессора, годами работающие в вузе, и 40 тысяч не получают. Клоун!

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Гость

14:18:27 16-05-2024

Доцент АлтГУ 27 т.р. (это з/п уборщицы) - остальное все сверх, а сверх - это переработка, работа в выходные и ночью, за такую переработку руководство получает 450.

А если набирать 1.5 ставки и еще заниматься чем-то (грантами и т.п.), то на что-то нужно "плевать" (чаще всего на образовательную часть), качественно можно работать только на 1 ставку.

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Гость

15:53:36 17-05-2024

Небольшая зарплата доя ректора. Кстати, ему зп устанавливает министерство. У меня как у рядового доцент выходит в среднем по 300-350 тысяч. Надо просто работать, а не языком молоть.

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Гость

16:32:45 17-05-2024

Гость (15:53:36 17-05-2024) Небольшая зарплата доя ректора. Кстати, ему зп устанавливает... Свистулька ты рядовая, а не доцент.

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ИТ чувак

00:11:29 18-05-2024

прикольно, я со Ждановой свой диплом в Рубцовском филиале писал. Сравнивающим зарплаты: контрактнику платят за риск, но в 20+ лет, проректорам платят за опыт в 50+ лет.

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