Ректор АлтГУ стал зарабатывать больше почти на 73 тысячи рублей в месяц

Медианная зарплата в АлтГУ по итогам 2023 года составила 62 тысячи рублей

15 мая 2024, 10:40, ИА Амител

Сергей Бочаров / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Действующий ректор АлтГУ Сергей Бочаров в 2023 году заработал 5,71 млн рублей, или в среднем 476 450 рублей в месяц, сообщает "Атмосфера".

"Годом ранее руководитель вуза задекларировал ежемесячные доходы в размере 403 728 рублей (4,85 млн за год)", – уточнят издание.

Высокий доход также продемонстрировала первый проректор по учебной работе Евгения Жданова: 436 тысяч рублей в месяц.

К слову, медианная зарплата в АлтГУ по итогам 2023 года составила 62 тысячи рублей.