Ректор технического университета возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов
В первую тройку также вошли ректоры АлтГПУ и АлтГУ
30 октября 2025, 09:29, ИА Амител
Ректоры университетов / Коллаж: "Атмосфера"
Ректор АлтГТУ Андрей Марков возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в сентябре 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".
Лидеры рейтинга за сентябрь:
- ректор АлтГТУ Андрей Марков – 1-е место, 12 упоминаний;
- ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 2-е место, 8 упоминаний;
- ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 3-е место, 5 упоминаний.
Медиарейтинг ректоров вузов за сентябрь 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"
«В сентябре в топ-3 медиарейтинга ректоров произошли небольшие изменения. Руководитель технического университета Андрей Марков переместился с третьего на первое место. На втором и третьем местах, как и в августе, ректоры педагогического и классического университетов Ирина Лазаренко и Сергей Бочаров», – отмечает издание.
Комментарии 0