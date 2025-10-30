Ректор технического университета возглавил медиарейтинг руководителей алтайских вузов

В первую тройку также вошли ректоры АлтГПУ и АлтГУ

30 октября 2025, 09:29, ИА Амител

Ректоры университетов / Коллаж: "Атмосфера"

Ректор АлтГТУ Андрей Марков возглавил рейтинг руководителей вузов Алтайского края, которых чаще всего упоминали СМИ в сентябре 2025 года. Исследование подготовила "Атмосфера".

Лидеры рейтинга за сентябрь:

ректор АлтГТУ Андрей Марков – 1-е место, 12 упоминаний;

ректор АлтГПУ Ирина Лазаренко – 2-е место, 8 упоминаний;

ректор АлтГУ Сергей Бочаров – 3-е место, 5 упоминаний.

Медиарейтинг ректоров вузов за сентябрь 2025 года / Инфографика: "Атмосфера"