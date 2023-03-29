Ректора бийского педуниверситета отправили в СИЗО

Сейчас уголовное дело возбуждено по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности"

29 марта 2023, 21:10, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Бийском городском суде определили меру пресечения ректору Алтайского государственного гуманитарно-педагогического университета имени Шукшина Людмиле Мокрецовой. Как сообщает "Банкфакс", глава бийского вуза будет находиться в следственном изоляторе.

Напомним, что, по данным следствия, с 2021 по 2022 год глава вуза истребовала от двух своих подчинённых принадлежащие им денежные средства, выделенные в качестве стимулирующих выплат. Общая сумма составила более 1,590 млн рублей.

Сейчас уголовное дело возбуждено по статьям "Превышение должностных полномочий" и "Превышение должностных полномочий из корыстной заинтересованности".

Такую меру пресечения могли избрать в связи с возможным влиянием, которое Мокрецова может оказать на следствие.