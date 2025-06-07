Ремонт трамвайных путей на проспекте Красноармейском в Барнауле выполнили на 40%
Работы планируют завершить до 23 июня
07 июня 2025, 15:28, ИА Амител
Капремонт трамвайных путей на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия в Барнауле выполнили уже на 40%, сообщили в мэрии.
Работы здесь стартовали 2 июня. Предыдущий ремонт на этом участке проводили в 1995–1999 годах, когда меняли верхнее строение путей.
7 июня замглавы администрации по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин провел совещание на объекте. По его словам, учитывался опыт работы на площади Октября и высокая сложность нового участка.
"Мы приняли дополнительные меры: перешли на трехсменный круглосуточный график работ, увеличив количество рабочих для максимального ускорения. Также внедрили корректировки в работу светофоров и ввели одностороннее движение на объездном участке улицы Интернациональной: от проспекта Красноармейского до улицы Радищева", – сообщил чиновник.
Курышин отметил, что ситуацию круглосуточно мониторят, а при возникновении заторов оперативно привлекают экипажи ГАИ.
"На данный момент выбранная схема организации движения работает оптимально. Работы идут строго по графику", – добавил он.
Присутствующий на совещании начальник службы пути "Горэлектротранса" Андрей Луганский доложил, что днем на объекте работают до 30 работников службы пути и шести единиц спецтехники.
Здесь уже выполнили разлом и вывоз асфальта, демонтировали верхнее строение путей, удалили загрязненный балласт и завезли щебень и шпалы. Строители приступили к установке новой рельсошпальной решетки, после чего начнут балластировку и выправку пути.
Всего на переезде на пересечении Анатолия и Красноармейского уложат более 788 шпал и почти 475 метров рельсов. Стоимость работ – 42,9 млн рублей.
Завершить работы планируют до 23 июня.
15:41:03 07-06-2025
Мы приняли дополнительные меры: перешли на трехсменный круглосуточный график работ, увеличив количество рабочих для максимального ускорения ---- а сразу так нельзя было планировать?!...
00:06:16 08-06-2025
Гость (15:41:03 07-06-2025) Мы приняли дополнительные меры: перешли на трехсменный кругл... Читать-то учили? На этом участке так сразу и было. Потому что: "По его словам, учитывался опыт работы на площади Октября и высокая сложность нового участка."
16:59:13 07-06-2025
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