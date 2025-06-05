Обходите стороной. Как ремонтируют трамвайные пути на проспекте Красноармейском в Барнауле

Уже выполнены работы по разлому и вывозу асфальта, а также демонтажу верхнего строения путей

05 июня 2025, 10:40, ИА Амител

Ремонт трамвайных путей на проспекте Красноармейском / Фото: amic.ru

В Барнауле в круглосуточном режиме идет ремонт участка трамвайных путей на пересечении проспекта Красноармейского и улицы Анатолия. Все работы планируется завершить 23 июня.

"Уже выполнены работы по разлому и вывозу асфальтового покрытия, произведен демонтаж верхнего строения путей, вырезка загрязненного балласта для подготовки основания под установку новой рельсошпальной решетки", – сообщили в мэрии.

Днем на объекте трудятся 20 работников и шесть единиц спецтехники, ночью вывозят "строительный мусор".

Напомним, из-за ремонта трамвайных путей перекрыли часть Красноармейского. Ранее amic.ru рассказал, как можно объехать участок.