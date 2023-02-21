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РЕН ТВ: фигурист Костомаров перенёс ещё один инсульт

Спортсмену провели очистку крови из-за развившегося сепсиса

21 февраля 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Фигурист Роман Костомаров перенёс ещё один инсульт. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, в ночь с 20 на 21 февраля его переместили в реанимацию.

Отмечается, что Костомарову также провели очистку крови из-за развившегося сепсиса. Кроме того, у него диагностирован вторичный менингит, причиной которого могла стать внутрибольничная инфекция. 

Напомним, что 10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. 24 января ему стало лучше, фигуриста отключили от аппарата, однако был зафиксирован некроз конечностей. 7 февраля СМИ сообщили об ампутации стопы из-за распространения заражения, а позднее спортсмену удалили несколько пальцев на руках. 

20 февраля стало известно, что состояние Костомарова стало критическим. Медики выявили у фигуриста кровоизлияние и гематому в лобной доле головного мозга.

Комментарии 12

  • Роман. держись! За жизнь как в спорте за медали, борись! Здоровья
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Еще и в больнице подхватил инфекцию ?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • ужас какой-то, это что происходит-то?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, внутрибольничные инфекции есть во всех больницах: гнойно-септические, вирусные, кишечные, паразитарные итд. и это четвертая причина летальности в стационарах.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Явно что-то недоговаривают и скрывают. Тут ярко выраженный иммунодефицит. Просто так такое не бывает.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • да как же так?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Явно что-то недоговаривают и скрывают. Тут ярко выраженный иммунодефицит. Просто так такое не бывает.==================================== прививочки?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Тут ярко выраженный иммунодефицит. ---- Я тоже так подумала.
    21 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, недоумки все на прививки гонят. Как вы ложку ко рту умудряетесь доносить с вашей отсталостью?
    21 февраля, Гость   Ответить
  • зачем обычным людям вся эта информация)))?
    22 февраля, Гость   Ответить
  • зачем обычным людям вся эта информация--- не читайте
    22 февраля, Гость   Ответить
  • Бобюсь, что не переживет он эти выходные (((. Очень жаль
    22 февраля, Гость   Ответить
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