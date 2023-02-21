РЕН ТВ: фигурист Костомаров перенёс ещё один инсульт

Спортсмену провели очистку крови из-за развившегося сепсиса

21 февраля 2023, 16:30, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Фигурист Роман Костомаров перенёс ещё один инсульт. Как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник, в ночь с 20 на 21 февраля его переместили в реанимацию.

Отмечается, что Костомарову также провели очистку крови из-за развившегося сепсиса. Кроме того, у него диагностирован вторичный менингит, причиной которого могла стать внутрибольничная инфекция.

Напомним, что 10 января Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. 24 января ему стало лучше, фигуриста отключили от аппарата, однако был зафиксирован некроз конечностей. 7 февраля СМИ сообщили об ампутации стопы из-за распространения заражения, а позднее спортсмену удалили несколько пальцев на руках.

20 февраля стало известно, что состояние Костомарова стало критическим. Медики выявили у фигуриста кровоизлияние и гематому в лобной доле головного мозга.