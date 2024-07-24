Кто из российских спортсменов выступит на летней Олимпиаде в Париже?
Игры стартуют 26 июля
24 июля 2024, 06:10, ИА Амител
Сборная России официально не выступит на Олимпиаде 2024 года в Париже. Причем даже "нейтральных спортсменов из России" под флагом Олимпийского комитета России, как в Пекине в 2022-м, тоже не будет. Однако на главные спортивные соревнования четырехлетия в нейтральном статусе отправится 15 человек. Рассказываем, кто именно поедет в Париж.
Кто выступит на Олимпиаде?
В Париже в нейтральном статусе выступят велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица, батутистка Анжела Бладцева, теннисисты Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко, а также пловец Евгений Сомов.
Что означает "нейтральный" статус?
Главное условие – никаких ассоциаций с Россией. На Играх не должен появляться флаг страны, а также звучать гимн. Если спортсмен нарушит эти правила, то будет дисквалифицирован. Кроме того, среди требований МОК к нейтральному статусу – отсутствие поддержки военной операции на Украине и связей с армией и спецслужбами.
А когда пройдет Олимпиада?
С 26 июля по 11 августа.
07:50:32 24-07-2024
Честнее было бы принять чужое гражданство, чем так
09:14:51 24-07-2024
Гость (07:50:32 24-07-2024) Честнее было бы принять чужое гражданство, чем так ... На Украине нашим тоже не очень рады и не всегда они там с флагами и гимном
09:37:46 24-07-2024
Убогие - без гимна и флага
10:15:42 24-07-2024
ф (09:37:46 24-07-2024) Убогие - без гимна и флага... Почему у нас такой агрессивный патриотизм?
Миллионы Россиян считают, что ехать спортсменам на олимпиаду нужно и они не должны отказываться от главной цели в своей жизни из-за того, что им гимн спеть не дадут.
Поехали и поехали, но особо патриотичные граждане оскорбляют кумиров тысяч человек не имея на это ни какого права. Как только человек в комментариях говорит , что не согласен с чем то из гос.пропаганды его сразу называют украинцем или сбежавшим за границу. Хотя как правило люди с такой точкой зрения не оскорбляют ура-патриотов , а просто выражают свою точку зрения
10:55:38 24-07-2024
Гость (10:15:42 24-07-2024) Почему у нас такой агрессивный патриотизм?Миллионы Росси... Послушайте, вот когда о вас ноги вытирают, вы как относитесь к тем, кто говорит - ну ничего страшного, мы не гордые так-то? А о Россию МОК натурально вытер ноги. Пример ведущего войну с Палестиной Израиля вам ни о чем не говорит? Ситуации одинаковые, последствия разные. И после этого вы обвиняете людей в агрессивном патриотизме? Вы вообще кто? У вас фамилия не Куколд случайно?
11:33:33 24-07-2024
Гость (10:55:38 24-07-2024) Послушайте, вот когда о вас ноги вытирают, вы как относитесь... На Палестину с Израилем, мне очень глубоко плевать. Раз вы так люто не любите остальной мир, просто представьте, что наши герои едут туда вопреки всему отбирать медали у не дружественных стран.
А вот ваши девиации и фантазии половые, сюда вообще воевать не стоит
13:22:42 24-07-2024
Гость (11:33:33 24-07-2024) На Палестину с Израилем, мне очень глубоко плевать. Раз вы т... они едут как не наши. вы серьезно разницу не видите?
10:16:28 24-07-2024
Вообще не интересует.
10:59:03 24-07-2024
Гость (10:16:28 24-07-2024) Вообще не интересует.... Согласен, лучше взять пивасика и посмотреть Соловьева перед сном, чтобы в очередной раз убедиться в величии своей страны
11:25:45 24-07-2024
Гость (10:59:03 24-07-2024) Согласен, лучше взять пивасика и посмотреть Соловьева перед ... Почему все подобные вам настолько убоги и примитивны... Если я не смотрю олимпиаду, значит по вашему я пью пиво и смотрю Соловьева. Мышление питекантропа... Вы более категоричны будьте: если не смотришь олимпиаду, то и воду пьёшь из лужи и на трамваи лаешь. Побольше трэша в риторике. Жаль вас. Вроде взрослый человек - самостоятельно буквы на клавиатуре нажимаете, а ума с горошину.
13:23:58 24-07-2024
Гость (11:25:45 24-07-2024) Почему все подобные вам настолько убоги и примитивны... Если... лучше и не скажешь!
02:07:17 26-07-2024
Подонки и предатели!!!!!!!!Позор и бойкот народа и страны им и тем из высших органов власти которые это позволили несмотря на миллионные вложения из бюджета страны и налогов народа в их развитие как спортсменов. Девальвировать даже их олимпийские места без каких либо прославляющих их достижениях.