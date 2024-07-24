Кто из российских спортсменов выступит на летней Олимпиаде в Париже?

Игры стартуют 26 июля

24 июля 2024, 06:10, ИА Амител

Штаб-квартира МОК / Фото: сайт организации

Сборная России официально не выступит на Олимпиаде 2024 года в Париже. Причем даже "нейтральных спортсменов из России" под флагом Олимпийского комитета России, как в Пекине в 2022-м, тоже не будет. Однако на главные спортивные соревнования четырехлетия в нейтральном статусе отправится 15 человек. Рассказываем, кто именно поедет в Париж.

Кто выступит на Олимпиаде?

В Париже в нейтральном статусе выступят велогонщики Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица, батутистка Анжела Бладцева, теннисисты Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина, Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, каноисты Захар Петров, Алексей Коровашков, Олеся Ромасенко, а также пловец Евгений Сомов.

Что означает "нейтральный" статус?

Главное условие – никаких ассоциаций с Россией. На Играх не должен появляться флаг страны, а также звучать гимн. Если спортсмен нарушит эти правила, то будет дисквалифицирован. Кроме того, среди требований МОК к нейтральному статусу – отсутствие поддержки военной операции на Украине и связей с армией и спецслужбами.

А когда пройдет Олимпиада?

С 26 июля по 11 августа.