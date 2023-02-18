"Репетиция весны". До 6 градусов потеплеет в Барнауле на предстоящей неделе

Тепло придёт и в другие города Сибири

18 февраля 2023, 18:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

До +6 градусов потеплеет в Барнауле на следующей неделе. Об этом в разговоре с радио "Комсомольская правда" сообщил руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.

При этом, по данным специалиста, тепло затронет и другие города Сибири.

"С 21 по 23 февраля пройдёт некое подобие репетиции весны. Температура повысится до +1…+6. Это Новосибирск, Красноярск, Барнаул, Томск. Такую температуру жители этих городов не видели с десятых чисел января. То есть практически полтора месяца", – заявил Шувалов.

Ранее алтайский врач рассказал, как на жителей края влияют перемены погоды.