Решает женщина. Попов о том, помог бы запрет абортов поднять со дна рождаемость на Алтае
В 2024 году показатель рождаемости в регионе снизился еще на 7,7%
13 февраля 2025, 08:15, ИА Амител
В 2024 году в Алтайском крае родилось на 1281 ребенка меньше, чем в 2023-м. Об этом на форуме, который прошел на официальном сайте регионального правительства, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов. По его словам, показатель рождаемости снизился на 7,7%. И этом при том, что в 2023-м регион достиг минимального за все время коэффициента рождаемости – 1,25. Какой будет по итогам 2024-го, скоро подсчитают в Росстате.
Попова спросили о том, как он относится к запрету абортов как одному из механизмов для исправления ситуации. Сейчас эту инициативу активно обсуждают и на федеральном уровне, и в отдельных регионах. Министр объяснил, что в Алтайском крае уже есть подход, который дает результат.
Абортов меньше, чем у других
Дмитрий Попов рассказал, что в 2024 году показатель искусственного прерывания беременности в Алтайском крае составил 3,4 на 1000 случаев беременности. При этом в среднем по России этот показатель выше – 4,5 аборта.
Министр подчеркнул, что по сравнению с 2007 годом аборты на Алтае стали делать в 3,5 раза реже. Добиться этого удалось благодаря профилактике, которую глава ведомства назвал важным "резервом" повышения рождаемости.
За последние пять лет количество кабинетов психологической помощи в женских консультациях края увеличили с 14 до 64, напомнил Попов. Охват психологической поддержкой беременных женщин в регионе составляет 100%. Специалисты не только готовят женщин к материнству, но и объясняют им все негативные последствия такой травмирующей процедуры, как аборт.
"В 2023 и 2024 годах отказалась от проведения аборта каждая третья женщина. За пять лет, таким образом, удалось добиться 3313 дополнительных рождений", – отметил министр.При этом идею жесткого запрета абортов Попов не поддержал.
"Считаю, что наша задача не запретить аборты, а мотивировать на рождение ребенка. Решение о рождении малыша, конечно, остается за семьей, за женщиной, но общество, и медики в частности, должны предупредить о последствиях для ее здоровья", – написал министр.
Рождаемость спасают профилактикой
Глава краевого Минздрава также рассказал, что, помимо профилактики абортов, рождаемость на Алтае спасают еще двумя способами:
- сохранение и восстановление мужского и женского репродуктивного здоровья;
- использование вспомогательных репродуктивных технологий.
Так, профилактику начинают с подросткового возраста. Дети в возрасте 15-17 лет проходят осмотры у гинеколога и уролога в рамках нацпроекта "Здравоохранение".
Кроме того, в 2023 году в крае начал работу Центр охраны семьи и репродукции, координирующий работу всех женских консультаций. Это повысило качество оказания помощи женщинам с различными патологиями и нарушениями репродуктивной функции. Для них в регионе выстроена система тщательной подготовки беременности и дальнейшего пристального сопровождения.
В 2024-м на Алтае расширили возможности диспансеризации – теперь мужчины и женщины от 18 до 49 лет могут проверить в том числе и репродуктивное здоровье. В первый год обследование прошли более 35 тысяч человек. В региональном Минздраве ждут, что в 2025-м врачи осмотрят в девять раз больше жителей.
Отлажена и система прохождения процедуры ЭКО для тех, у кого не получается завести ребенка. По словам Попова, срок ожидания бесплатной процедуры в регионе составляет менее полутора месяцев – в среднем по стране своей очереди приходится ждать дольше.
"Критерием эффективности работы является частота наступления беременности, и по рекомендациям Минздрава России этот показатель должен быть не ниже 30%. В регионе по итогам 2023 года он составил более 34%", – отметил глава ведомства. Попов подчеркнул, что проведение бесплатных процедур ЭКО в Алтайском крае будет продолжено и в дальнейшем – это направление включено в региональный проект "Охрана материнства и детства" нацпроекта "Семья".
Напомним, рождаемость в Алтайском крае бьет антирекорды в течение последних нескольких лет. О том, почему так происходит и можно ли исправить ситуацию быстро, amic.ru в 2024 году рассказывал профессиональный демограф.
08:23:03 13-02-2025
Как изменить отношение к Попову?
08:42:13 13-02-2025
Гость (08:23:03 13-02-2025) Как изменить отношение к Попову? ... напиши со строчной буквы
08:59:57 13-02-2025
Вот так всегда, опустят до дна, потом поднимают со дна. Герои нашего времени
09:01:38 13-02-2025
Недоразумение
09:10:34 13-02-2025
Гость (08:23:03 13-02-2025) Как изменить отношение к Попову? ... Изменить Попову. Стать Поповым, думать как Попов.
09:52:39 13-02-2025
Запрещать тогда уж культ "золотого тельца", из-за которого люди считают себя нищими и не достойными к воспроизводству. Нет квартиры, машины, низкие доходы - фуу ребёнка заводить, "плодить нищету". Инфопространство планку ожиданий завышает. Девчёнки смотрят на красивую жизнь блогеров в окружении дорого-богато, сравнивают с собой. Запрещать надо социальное расслоение.
10:18:05 13-02-2025
Гость (09:52:39 13-02-2025) Запрещать тогда уж культ "золотого тельца", из-за которого л... Запретить социальное расслоение - сильно сказано ) Ну это просто. С барышей-то нефтегазовых, алмазных да золотых, алюминиевых да древесинных - раздать всей нищете по квартире-машине. Так нет же, лучше промыть населению мозги, а баксы - по карманам. 300 лярдов 3 года назад вообще подарить просто так в фонд развития Америки.
22:46:25 13-02-2025
Гость (10:18:05 13-02-2025) Запретить социальное расслоение - сильно сказано ) Ну это пр... ну а почему нет? запретить можно всё, что угодно, если уж можно за человека решать размножаться ему или нет
11:06:06 13-02-2025
Гость (09:52:39 13-02-2025) Запрещать тогда уж культ "золотого тельца", из-за которого л... можно просто запретить бедных.
22:41:21 13-02-2025
Гость (11:06:06 13-02-2025) можно просто запретить бедных.... это противоречит запрету абортов. можно бы было запретить бедным рожать, но они и так нехочуть. богатых запретить нельзя. но можно запретить бедным знать о том, насколько они бедные.
11:37:52 13-02-2025
Гость (09:52:39 13-02-2025) Запрещать тогда уж культ "золотого тельца", из-за которого л... Ну почему же??? в отдаленных селах Алтайского края есть семьи, купившие на мат капиталл домик, нарожавшие 4-6-7-8 детей. Ни дохода , ни работы. Огород и то не садят. Живут себе на пособия.
10:09:36 13-02-2025
решает женщина? так вот пока решает женщина у нас ничего не будет - ни детей ни достатка ни порядка
Наказывать надо женщин по полной программе. Страх наказания это единственное что может она воспринять
10:22:13 13-02-2025
Гость (10:09:36 13-02-2025) решает женщина? так вот пока решает женщина у нас ничего не ... Женщина не будет рожать до тех пор, пока не будет уверенна в свеём мужчине. Именно Мужчине, а не носителе штанов. Либо для себя, но уже в определенном возрасте.
10:57:48 13-02-2025
Гость (10:22:13 13-02-2025) Женщина не будет рожать до тех пор, пока не будет уверенна в... ну правильно мужчина для современной женщины это грубо говоря кошелек. А я сама вся такая королевишна вот осчастливлю если - и куча требований к мужику
11:39:19 13-02-2025
Гость (10:57:48 13-02-2025) ну правильно мужчина для современной женщины это грубо говор... какие в вашем окружении женщины странные. А как же любовь?
12:12:56 13-02-2025
Гость (11:39:19 13-02-2025) какие в вашем окружении женщины странные. А как же любовь?... Любовь у них тоже за деньги )
13:25:51 13-02-2025
Гость (10:57:48 13-02-2025) ну правильно мужчина для современной женщины это грубо говор... Может вы не там ищете?
14:27:03 13-02-2025
Гость (13:25:51 13-02-2025) Может вы не там ищете? ... или он настолько стремный, что с ним встречаться соглашаются только за ОЧЕНЬ большие деньги
20:18:48 13-02-2025
Гость (13:25:51 13-02-2025) Может вы не там ищете? ...
То ли олени возбудились, то ли дырки...
11:56:26 13-02-2025
Гость (10:09:36 13-02-2025) решает женщина? так вот пока решает женщина у нас ничего не ... Обострение началось?
10:24:22 13-02-2025
А почему решение принимает женщина? Почему не спрашивают мужчину? Про отцовство ни кто не спрашивает и даже ДНК тест женщины не хотят делать. Если муж или любовник против, как быть?
11:13:43 13-02-2025
Гость (10:24:22 13-02-2025) Если муж или любовник против, как быть не сувать
11:22:04 13-02-2025
Гость (10:24:22 13-02-2025) А почему решение принимает женщина? Почему не спрашивают муж... а предохраняться не пробовали??
12:26:16 13-02-2025
Гость (11:22:04 13-02-2025) а предохраняться не пробовали??... Я пробовал - мне вообще не нравится.
12:35:17 13-02-2025
Гость (12:26:16 13-02-2025) Я пробовал - мне вообще не нравится.... А как вы вообще себе представляете процесс? Детей не хочу, но предохраняться не буду, а если женщина забеременела - это ее проблемы? Очень странно
18:50:37 13-02-2025
Гость (12:35:17 13-02-2025) А как вы вообще себе представляете процесс? Детей не хочу, н... он на компьютере видел