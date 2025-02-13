Решает женщина. Попов о том, помог бы запрет абортов поднять со дна рождаемость на Алтае

В 2024 году показатель рождаемости в регионе снизился еще на 7,7%

13 февраля 2025, 08:15, ИА Амител

Министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов / Фото: amic.ru

В 2024 году в Алтайском крае родилось на 1281 ребенка меньше, чем в 2023-м. Об этом на форуме, который прошел на официальном сайте регионального правительства, сообщил министр здравоохранения Дмитрий Попов. По его словам, показатель рождаемости снизился на 7,7%. И этом при том, что в 2023-м регион достиг минимального за все время коэффициента рождаемости – 1,25. Какой будет по итогам 2024-го, скоро подсчитают в Росстате.

Попова спросили о том, как он относится к запрету абортов как одному из механизмов для исправления ситуации. Сейчас эту инициативу активно обсуждают и на федеральном уровне, и в отдельных регионах. Министр объяснил, что в Алтайском крае уже есть подход, который дает результат.

Абортов меньше, чем у других

Дмитрий Попов рассказал, что в 2024 году показатель искусственного прерывания беременности в Алтайском крае составил 3,4 на 1000 случаев беременности. При этом в среднем по России этот показатель выше – 4,5 аборта.

Министр подчеркнул, что по сравнению с 2007 годом аборты на Алтае стали делать в 3,5 раза реже. Добиться этого удалось благодаря профилактике, которую глава ведомства назвал важным "резервом" повышения рождаемости.

За последние пять лет количество кабинетов психологической помощи в женских консультациях края увеличили с 14 до 64, напомнил Попов. Охват психологической поддержкой беременных женщин в регионе составляет 100%. Специалисты не только готовят женщин к материнству, но и объясняют им все негативные последствия такой травмирующей процедуры, как аборт.

"В 2023 и 2024 годах отказалась от проведения аборта каждая третья женщина. За пять лет, таким образом, удалось добиться 3313 дополнительных рождений", – отметил министр.При этом идею жесткого запрета абортов Попов не поддержал.

"Считаю, что наша задача не запретить аборты, а мотивировать на рождение ребенка. Решение о рождении малыша, конечно, остается за семьей, за женщиной, но общество, и медики в частности, должны предупредить о последствиях для ее здоровья", – написал министр.

Рождаемость спасают профилактикой

Глава краевого Минздрава также рассказал, что, помимо профилактики абортов, рождаемость на Алтае спасают еще двумя способами:

сохранение и восстановление мужского и женского репродуктивного здоровья;

использование вспомогательных репродуктивных технологий.

Так, профилактику начинают с подросткового возраста. Дети в возрасте 15-17 лет проходят осмотры у гинеколога и уролога в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Кроме того, в 2023 году в крае начал работу Центр охраны семьи и репродукции, координирующий работу всех женских консультаций. Это повысило качество оказания помощи женщинам с различными патологиями и нарушениями репродуктивной функции. Для них в регионе выстроена система тщательной подготовки беременности и дальнейшего пристального сопровождения.

В 2024-м на Алтае расширили возможности диспансеризации – теперь мужчины и женщины от 18 до 49 лет могут проверить в том числе и репродуктивное здоровье. В первый год обследование прошли более 35 тысяч человек. В региональном Минздраве ждут, что в 2025-м врачи осмотрят в девять раз больше жителей.

Отлажена и система прохождения процедуры ЭКО для тех, у кого не получается завести ребенка. По словам Попова, срок ожидания бесплатной процедуры в регионе составляет менее полутора месяцев – в среднем по стране своей очереди приходится ждать дольше.

"Критерием эффективности работы является частота наступления беременности, и по рекомендациям Минздрава России этот показатель должен быть не ниже 30%. В регионе по итогам 2023 года он составил более 34%", – отметил глава ведомства. Попов подчеркнул, что проведение бесплатных процедур ЭКО в Алтайском крае будет продолжено и в дальнейшем – это направление включено в региональный проект "Охрана материнства и детства" нацпроекта "Семья".

Напомним, рождаемость в Алтайском крае бьет антирекорды в течение последних нескольких лет. О том, почему так происходит и можно ли исправить ситуацию быстро, amic.ru в 2024 году рассказывал профессиональный демограф.