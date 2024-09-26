Как Алтайский край решает жилищные вопросы и какие предложения поддержали в Совфеде?

По переселению граждан из аварийного жилья регион идет с опережением, но впереди еще много работы

26 сентября 2024, 06:15, ИА Амител

Заседание в Совфеде / Фото: пресс-служба Совета Федерации

В Совете Федерации, где проходили Дни Алтайского края, 23 сентября провели заседание комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, на котором обсудили жилищно-коммунальные вопросы в регионе. Одна из самых важных тем – переселение граждан из аварийного жилья. Здесь Алтайский край добился определенных успехов, рассказал сенаторам зампредседателя регионального правительства Александр Климин. Но подчеркнул, что предстоит еще много работы.

О том, какие задачи необходимо решить региону в жилищно-коммунальной сфере и какие предложения уже получили поддержку в Совете Федерации, – в материале amic.ru.

Идем с опережением

По словам Климина, первые два этапа федеральной программы переселения из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, Алтайский край завершил с большим опережением.

"Целью федеральной программы было расселить до конца 2025 года, а мы расселили до конца 2023-го. То есть смогли опередить график на два года и выполнить установки, которые нам доводило федеральное правительство", – пояснил зампред регионального правительства.При этом он отметил, что в крае есть еще довольно большой объем аварийного жилья, которое необходимо расселить.

"На сегодня требуется расселить более 456 домов. Это очень, очень большие средства. Трудно даже оценить их объем, поскольку цены растут, ситуация постоянно меняется. В любом случае эту программу не реализовать ни за год, ни за два, ни за три. Будем заниматься этим вопросом еще минимум пятилетку", – сказал Климин.Одним из предложений, которое прозвучало на заседании комитета, стало включение мероприятий по переселению граждан в новый национальный проект "Инфраструктура для жизни", который сейчас разрабатывается. Это позволило бы региону получить дополнительные бюджетные ассигнования и решать вопрос быстрее.

Сенаторы Совета Федерации это предложение поддержали.

Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин / Фото: пресс-служба Совета Федерации

Муниципальное жилье

Еще один вопрос, который рассмотрели на заседании, – строительство жилья для молодых специалистов из социальной сферы, работающих в селах. Александр Климин подчеркнул, что это животрепещущий вопрос, от которого во многом зависит развитие всего региона.

"Сегодня у нас приличный дефицит квалифицированных кадров на селе. Для того чтобы люди с удовольствием переезжали в сельскую местность, необходимо задуматься о многих вопросах, в том числе и о строительстве для них муниципального жилья. Комфортного и современного, чтобы молодые специалисты ехали и рассматривали вопрос, чтобы остаться на этой территории", – пояснил зампредседателя.По его словам, сейчас цель краевых властей – закрыть потребность в строительстве не менее 67 многоквартирных домов в разных населенных пунктах. На это требуется порядка 7 млрд рублей.

На заседании рассматривали вопрос о том, чтобы включить строительство таких домов в реестр объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, строительство или приобретение которых осуществляется за счет средств федерального бюджета. Предложение тоже получило поддержку в Совфеде.

Дни Алтайского края в Совете Федерации / Фото: пресс-служба Совета Федерации

Новая канализация для Рубцовска

Также в ходе заседания обсуждали и ситуацию с главным канализационным коллектором в Рубцовске, который требует капремонта. По словам Климина, по сути, в городе придется строить новый коллектор.

"Правильнее будет сказать, что это уже новое строительство. Износ главного канализационного коллектора в Рубцовске большой – свыше 90%. Здесь потребуются очень большие вложения – порядка миллиарда рублей", – пояснил заместитель председателя.Здесь у краевых властей также есть четкие идеи по решению вопроса. На заседании рассматривали вопрос о том, чтобы включить реконструкцию в госпрограмму "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Сенаторы это предложение также поддержали.

Заседание в Совете Федерации / Фото: пресс-служба Совета Федерации

Ускорить процесс

Климин подчеркнул, что все вопросы, которые обсуждались на Днях Алтайского края в Совете Федерации, региональные власти прорабатывают уже не первый год. По решению многих проблем уже достигнут ряд договоренностей с профильными ведомствами.

Тем не менее поддержка сенаторов также очень важна, подчеркнул зампред. По его словам, это позволит решить насущные жилищно-коммунальные вопросы быстрее и эффективнее.