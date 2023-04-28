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Решили переехать реку. Подробности гибели молодой семьи в Алтайском крае

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего

28 апреля 2023, 10:15, ИА Амител

В Алтайском крае выясняют причины гибели трёх человек во время отдыха возле реки, сообщает региональный СК.

Напомним, днём 27 апреля в реке Корболиха Змеиногорского района был обнаружен автомобиль. Внутри находились тела трёх человек – молодая семья, у которых осталось двое детей, и фельдшер скорой помощи, у которого остались ребёнок и беременная жена.

"Погибшие отдыхали на природе. В какой-то момент они решили переехать реку, однако место проезда оказалось глубоким, и машина затонула", – рассказали в ведомстве.

Следователи назначили необходимые судебные экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход доследственной проверки стоит на контроле Змеиногорского межрайонного прокурора.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 4

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Гость

10:24:42 28-04-2023

странные люди где у людей инстинкт самосохранения?

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Гость

10:54:41 28-04-2023

наверно пристегнутые были

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Гость

11:12:47 28-04-2023

машина тонет не быстро. ремни были пристегнуты на замок и ключ потерян? реакции не хватило, пили не?

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Гость

11:23:21 28-04-2023

а мож им помогли, не?

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