Решили переехать реку. Подробности гибели молодой семьи в Алтайском крае

Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего

28 апреля 2023, 10:15, ИА Амител





Машина с людьми затонула / СУ СК по Алтайскому краю

В Алтайском крае выясняют причины гибели трёх человек во время отдыха возле реки, сообщает региональный СК.

Напомним, днём 27 апреля в реке Корболиха Змеиногорского района был обнаружен автомобиль. Внутри находились тела трёх человек – молодая семья, у которых осталось двое детей, и фельдшер скорой помощи, у которого остались ребёнок и беременная жена.

"Погибшие отдыхали на природе. В какой-то момент они решили переехать реку, однако место проезда оказалось глубоким, и машина затонула", – рассказали в ведомстве.

Следователи назначили необходимые судебные экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход доследственной проверки стоит на контроле Змеиногорского межрайонного прокурора.