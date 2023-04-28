Решили переехать реку. Подробности гибели молодой семьи в Алтайском крае
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего
28 апреля 2023, 10:15, ИА Амител
В Алтайском крае выясняют причины гибели трёх человек во время отдыха возле реки, сообщает региональный СК.
Напомним, днём 27 апреля в реке Корболиха Змеиногорского района был обнаружен автомобиль. Внутри находились тела трёх человек – молодая семья, у которых осталось двое детей, и фельдшер скорой помощи, у которого остались ребёнок и беременная жена.
"Погибшие отдыхали на природе. В какой-то момент они решили переехать реку, однако место проезда оказалось глубоким, и машина затонула", – рассказали в ведомстве.
Следователи назначили необходимые судебные экспертизы, устанавливают все обстоятельства произошедшего. Ход доследственной проверки стоит на контроле Змеиногорского межрайонного прокурора.
10:24:42 28-04-2023
странные люди где у людей инстинкт самосохранения?
10:54:41 28-04-2023
наверно пристегнутые были
11:12:47 28-04-2023
машина тонет не быстро. ремни были пристегнуты на замок и ключ потерян? реакции не хватило, пили не?
11:23:21 28-04-2023
а мож им помогли, не?