Участники ралли "Шелковый путь" остановились 6 июля на барнаульском гребном канале

10 июля 2024, 07:00, Антон Дегтярев

Автомобиль ралли "Шелковый путь" / Фото: Алина Богомолова

Международное ралли "Шелковый путь" 6 июля прошло через Барнаул. Участники на грузовиках, автомобилях, мотоциклах и квадроциклах приехали в столицу Алтайского края из Томска на одну ночь, чтобы отдохнуть, починить транспорт и утром двинуться дальше, в Горно-Алтайск, а затем и в Монголию. Amic.ru пообщался со спортсменами и спросил, тяжелы ли алтайские трассы, каково участникам ездить в жару и сильно ли за них переживают семьи.

Как проходит ралли?

Ралли "Шелковый путь" в этом году стартовало в Томске 5 июля. Закончится гонка 15 августа в Монголии. Участники проезжают территории двух стран, сибирские леса и монгольские пустыни. Едут они более пяти тысяч километров по обычным дорогам и по спортивным участкам (по бездорожью – около трех тысяч километров). Им засчитывается только время, с которым они проехали по лесам и полям. Исключительно по гражданским дорогам едут лишь грузовики, которые сопровождают команду. В них есть все необходимое, чтобы починить и отмыть спортивные машины на специальных точках остановки – биваках, куда гонщики прибывают каждый вечер в ходе ралли.

"Ралли-марафон длится 11 дней. Каждый день у спортсменов задача преодолеть от 300 до 500 километров спортивного маршрута. Это не расстояние между городами, а длина специального скоростного участка. Он огорожен, там нет никаких гражданских машин. И на этом скоростном участке они едут на спортивных автомобилях. Время, которое они потратили на прохождение спецучастков, – это их результат. По гражданским дорогам они доезжают до спецучастка. На обычных трассах участники соблюдают ПДД, но они все равно должны укладываться в лимит времени и вовремя приезжать к точкам", – пояснил заместитель руководителя проекта по медиа и ТВ Эрик Хайруллин.

Ралли "Шелковый путь" / Фото: Алина Богомолова

Точного маршрута участники соревнований не знают, рассказал он. Им сообщают точки спецучастка лишь за 15 минут до старта. Тогда они получают его в электронном или бумажном варианте в виде специальных навигационных терминалов. Внутри авто нет трекеров, поэтому найти дорогу пилоту помогает штурман, который указывает, где надо повернуть, а где – притормозить. Поэтому результат зависит не только от пилота, но и от штурмана.

"Маршрут готовят специалисты. Важно, заинтересованы ли власти региона в проведении этой гонки, не помешает ли она местным жителям. Выбираются сложные для прохождения маршруты. Согласно карте, которую выдают штурманам, ты соблюдаешь дисциплину прохождения маршрута, ты должен взять навигационные точки. Если ты не берешь навигационную точку, то получаешь большой временной штраф и теряешь шансы на победу. Эти навигационные точки могут быть в радиусе 20 метров. Организатор может задумать одну точку на вершине дюны, куда забраться очень сложно. Если не взял точку, приходится возвращаться, опять пытаться эту дюну взять. Прибор должен это зафиксировать", – отметил он.

Всего у ралли "Шелковый путь" 11 этапов (по количеству дней), и это много, подчеркнул Эрик Хайруллин. Четыре этапа "Шелкового пути" прошли по территории России, а семь, включая марафонский, пройдут по территории Монголии.

"Перед финишем в Улан-Баторе будет марафонский этап, который включает в себя 10-й и 11-й. Между ними не будет обслуживания машин командами ассистентов. Все поломки, которые могут возникнуть на трассе, будут устранять сами экипажи. То есть они ночуют на отдельном биваке, отдельно от своих команд и механиков. Это тяжелые этапы, где нужно будет ехать, понимая, что ты один должен справиться с техническими проблемами. И еще марафонский этап в конце гонки может внести существенные изменения в турнирную таблицу", – рассказал Хайруллин.

Всего в гонке 11 зачетов – отдельно для грузовиков, для мотоциклов, квадроциклов, багги и так далее. Есть и категория Grand Tour, в которую могли записаться водители категории B. Если их транспорт подходил под требования, то они могли ехать в гонке "в легком режиме", есть с участниками в одной столовой, выполнять задания и так далее. И задача этой номинации – прежде всего знакомство с географией и культурой регионов России.

При этом заявляются на "Шелковый путь" команды самостоятельно, отметил Хайруллин. Попасть туда может любой новичок, получивший спортивную лицензию. А если ее нет, можно зачислиться в номинацию Grand Tour. Важно лишь взять с собой необходимые вещи – фонарики, одеяла, воду, "запаску" и так далее.

Кабина пилота / Фото: Алина Богомолова

"Идеальный бивак на маршруте "Шелкового пути"

Участники проехали из Томска до Барнаула 618,7 км, это был второй этап ралли. Они остановились на гребном канале, где экипажи отремонтировали и отмыли машины, отдохнули, поели и переночевали. Также они поучаствовали в брифинге, который провел руководитель гонки.

Эрик Хайруллин отметил, что Алтайский край и Республику Алтай для проведения гонки выбрали потому, что они находятся рядом с Монголией, которую организаторы захотели сделать частью этапа. А власти Алтайского края поддержали идею.

"Маршруты ралли всегда разнообразные. Нужно, чтобы географически место было интересное. Приехать в эти края – в Томск, Барнаул, Бийск, проехать по Чуйскому тракту – это всегда, конечно, всем интересно. Если есть возможность проложить спортивный маршрут, есть положительное отношение региональных властей, то все получается. В Барнауле еще и инфраструктура замечательная, отличное место, все очень удобно для спортсменов, идеальный бивак на маршруте "Шелкового пути". Это пример отличного отношения властей к организации спортивного состязания", – подчеркнул Эрик Хайруллин.

7 июля участники двинулись сначала в село Рассказиха, а потом отправились к Горно-Алтайску. Из Горно-Алтайска машины уже поехали в Кош-Агач. Оттуда – в Республику Монголия.

Карта маршрута / Фото: silkwayrally.com

Финишируют команды 15 июля в Улан-Баторе. По словам Эрика Хайруллина, это сделало ралли международным. Кроме того, международным ралли делают и участники. Эрик Хайруллин отмечает, что в этом году в заезд отправились представители Белоруссии, Китая, Швейцарии, Афганистана, Сербии, Монголии и других стран.

Правда, некоторые стартовавшие в Томске не доедут до Улан-Батора и остановятся на границе. Дело в том, что в рамках "Шелкового пути" проводится этап чемпионата России по ралли-рейдам. По словам Хайруллина, почти все участники "Шелкового пути" соревнуются в российском первенстве. Однако кто-то стремится проехать весь этап "Шелкового пути", а кому-то достаточно одних соревнований.

"Мы не ощущаем себя в гостях"

Автогонщик и пилот команды "КамАЗ-мастер" Андрей Каргинов рассказал, что на пути из Томска в Барнаул они только вкатывались в свой темп. Однако трасса уже была сложной.

"Сложно, пыльно, жарко, но трассы интересные. Кондиционеры в машине стоят, но они малоэффективны. Грязь, скользко, пошли дожди, и если чернозем не просох, то очень скользко. Со старта на первом метре гонки сразу задели дерево колесом", – отметил Андрей Каргинов.

Штурман экипажа Каргинова Иван Мальков также отметил, что размокшие дороги сильно осложнили езду от Томска до Барнаула, камазистам стало скользко и опасно ехать – особенно рядом с деревьями. По его словам, в кабине у них до 40 градусов жары. Правда, гонка – это все равно приятные впечатления, потому что во время нее удается познакомиться с новыми регионами, трассами и людьми, подчеркнул он.

Иван Мальков / Фото: Алина Богомолова

На втором этапе от Томска до Барнаула лидировал экипаж белорусской команды "МАЗ-СПОРТавто" Сергея Вязовича. Он является победителем "Шелкового пути – 2023". В разговоре с журналистом amic.ru Вязович отметил, что для них, открывающих экипажей, путь в Барнаул тоже был непростым. Дело в том, что в лесу и на полях была высокая трава, сказал он.

Однако белорусам удалось грамотно воспользоваться стартовой позицией и выиграть заезд. Правда, добавил Вязович, этап до Барнаула был только началом, и для победы нужно "еще много чего". И, конечно, сюрпризы могут ждать гонщиков в Монголии. В Сибири и на Алтае же дорога была привычной, отметил он.

"Мы не в первый раз здесь. Местность знакомая, российский ландшафт нам не чужой. Нам такие дороги нравятся – полевые, лесные. Надо ехать быстро, чуть-чуть рискованно, нужно предугадывать рельеф, потому что некоторые вещи не видны. И для нашей машины все подходит, для капотной конфигурации такая дорога более предпочтительна, чем медленное бездорожье. Здесь мы не ощущаем себя в гостях – как будто дома все время. Вот в Монголии, возможно, будут сюрпризы. В жару машине тяжелее, идет нагрузка на мотор, на трансмисссию. А мы привыкли, не один "Дакар" и "Шелковый путь" за плечами, и это не проблема. Нам, заводским командам, чем более сложные условия, тем больше преимуществ, потому что мы готовы лучше", – рассказал Сергей Вязович.

Сергей Вязович / Фото: Алина Богомолова

"Таких экстремальных условий нигде нет"

Интересным участок от Барнаула до Томска назвал и штурман команды "ГАЗ Рейд Спорт" Дмитрий Охотников. По его словам, на нем было много ям, и участники легко могли заблудиться. Сибирь оказалась похожа на его родную Ульяновскую область, где "такие же леса и поля", сказал он. И погода оказалась на удивление нормальной, считает Охотников. С нетерпением спортсмен ждет поездки в Монголию, где будет много песков.

"Я маршрута не знаю. За 20 минут до выезда я получаю дорожную карту и узнаю, что меня ждет на сегодняшний день. Знаю только километражи. Моя задача – работать головой и обо всех опасностях на дороге предупреждать. Можно в любой момент ожидать зверя, но мы ко всему готовы. Мы регулярно тренируемся, испытываем машины, технологии", – отметил он.

У другой команды, "Уралмоторспорт", на узких дорогах в лесу оборвались датчики навигации, рассказал пилот Алексей Попов. И грузовикам идти по лесу "было тесновато".

"У нас немного погнулись верхние дуги. По пыльным дорогам было сложно обгонять. Мы догнали багги для ралли-рейдов и, наверное, километров 20-30 пытались их обогнать. Смогли, только когда появилась параллельная дорога в лесу. Вообще дороги здесь похожи на Центральную Россию, в прошлом году ехали вдоль полей, также все выглядело", – рассказал Попов.

По его словам, в пути гонщиков может ждать много опасностей. Есть вероятность перевернуться, у них может отвалиться какая-нибудь деталь или в высокой траве не увидят бугор или поворот. Но главное – не "поймать" дерево, ехать стабильно и не ломаться, чтобы не потерять время.

Представители команды "Уралмоторспорт" / Фото: amic.ru

Сейчас для команды "Уралмоторспорт" главное – в принципе доехать до финиша, подчеркнул Попов. Ведь пока они только набираются соревновательного опыта. Команда участвует в турнирах лишь второй год подряд. А пилот Алексей Попов и вовсе впервые на "Шелковом пути".

"Второй год мы участвуем, в прошлом году было девятое место, для первого раза это нормально. Задача была просто хотя бы доехать, а мы доехали в десятке, для нас это большой результат командной работы. Приходит понимание, как чинить машину за ночь. Если в прошлом году мы ехали точно в последних рядах, сейчас мы уже боремся хотя бы за серединку таблицы. Я сам впервые в этом году участвую, но в гонках уже давно. Поэтому без разницы – сел и поехал", – отметил он.

По словам Попова, самые большие проблемы у них могут быть в Монголии.

"Проблемы будут с песком, с выносливостью машин. Скорость медленная, обдува мало, машина быстро не едет, перегревы пойдут, плюс можно застрять на ровном месте. Связи там, наверное, уже не будет, и с родными не созвонимся. Таких экстремальных условий, как на "Шелковом пути", в принципе нигде нет", – сказал он.

Ралли "Шелковый путь" / Фото: Алина Богомолова

"Ничего красивее Чуйского тракта я не видел"

А вот водитель квадроцикла Алексей Зверев из команды "Русские механики" отметил, что ему нравятся пески и "никаких сложностей в них нет". Сибирская трасса ему тоже пришлась по душе. Зверев на Алтае впервые, и его здесь вдохновляют пейзажи.

"Трасса интересная, скоростная, она именно на пилотирование рассчитана. Лес, немного грязи, рельеф неплохой, приходится подпрыгивать. Два раза попал под дождь. Я сам из Ярославской области и это очень похоже на нашу местность", – отметил он.

Зверев – действующий чемпион России, так что и на ралли "Шелковый путь" он рассчитывает на победу. Однако нужно не только гнать, но и соблюдать меры предосторожности, добавил он.

"Были ситуации, когда ломал себе кости, травмировался. Квадроциклы – техника травмоопасная, но если соблюдать меры предосторожности и экипироваться, то можно избежать таких проблем. Из-за опасностей семья, конечно, волнуется, но это увлечение, хобби, я занимаюсь им уже лет 18. Сначала двоюродный брат втянул. А потом пришел на завод работать инженером-конструктором, и создалась заводская команда", – рассказал он.

Алексей Зверев / Фото: Алина Богомолова

Промокли на дороге не только водители квадроциклов, но и мотоциклисты. Один из их – Олег Павленко – отметил, что по пути в Барнаул начался сильный дождь, и он, как и другие участники, промок до нитки. Потом дождь закончился, но стоило ему высохнуть, недалеко от гребного канала ливень снова настиг.

"Когда у нас был в начале гоночный спецучасток, было жарко. В жару мотоциклисту ехать проще – жарко и сухо. Важно чтобы было сухо, потому что когда на черноземе мокро, начинаются лыжи. Пока же мы видели классическое бездорожье. Я видел такие трассы в Челябинской области – классические луга и поля, красивый лес и запахи. В Республике Алтай уже начнутся каменистые трассы. Там будет чернозем, камни, горы и песок. Последнее – самое сложное. По песку ездить умею, но какой он в Монголии – посмотрим", – рассказал он.

При этом пейзажи мотоциклиста тоже впечатляют. Так, в 2021 году он был участником ралли "Шелковый путь", которое проходило через Горно-Алтайск и Кош-Агач. Павленко подчеркнул, что тогда на связующем перегоне он ехал по Чуйскому тракту и наслаждался красотой. По словам участника ралли, тогда он понял, что "ничего красивее Чуйского тракта не видел".

Ралли "Шелковый путь"/ Фото: Алина Богомолова

"Мы и переворачивались, и машина у нас горела"

Внедорожники в ралли тоже участвуют. Например, рассказал штурман команды "Подмосковье" и трехкратный чемпион России Александр Горьков, они ездят на Toyota Land Cruiser 200. До Барнаула у их машины случилась техническая неисправность, с которой команда быстро разобралась.

"Приходится много обгонять, все в пыли. Дальше хочется посмотреть на красивые горы, на пески. Самыми сложными будут дюны. Они протяженные, обещали 100 км участок дюн. Обычно на "Шелковом пути" таких затяжных участков с песками нет. Здесь это прям испытание. И угрозы есть. Можно попасть в яму, в пыли не увидеть камень или пень. Бывает и переворот, никто от этого не застрахован. Надо быть внимательней с навигацией и пилотированием. Тогда и семья отпускать будет", – отметил он.

Багги / Фото: Алина Богомолова

Есть на "Шелковом пути" машины и поменьше обычных внедорожников – это багги. Некоторые из них команды даже собирали своими руками. На таком авто ездит пилот экипажа "НГ Энерго" Андрей Рудской. Он отметил, что дорога до Барнаула была не из легких. По его словам, они столкнулись с пылью, грязью, было много препятствий. Кроме того, у них перегрелись тормоза, система охлаждения забилась мусором, пылью, травой, а двигатель начал перегреваться. Из-за этого пришлось сбавить темп.

"Вроде это средняя полоса России, но далеко не совсем. В Томске было сложно, там было что-то похожее на танковый полигон, очень много ям, подбросов. Если вовремя не остановишься, могут быть серьезные последствия. Но мы бывалые – мы и переворачивались, и машина у нас горела. В Монголии будет самое трудное – это пески, камни. Если пойдет дождь, будет сильно по-другому. Когда дождь, в лесу много грязи. И эта грязь летит, забивает все", – отметил он.

Другой участник заезда на багги штурман команды Truck Garage Racing Team Игорь Чудайкин рассказал, что им мешала высокая трава, из-за которой не было видно дороги.

"Боролись в основном с травой. В целом трасса интересная, в лесу, с ямками. На одной из них сорвали провода, чинились, потеряли время. Есть где попилотировать. Поедем в Монголию. Мы готовы физически и технически. Марафон – не прогулка на дачу", – сказал Чудайкин.

Багги команды TEAM MARIA OPARINA / Фото: Алина Богомолова

А вот экипаж команды Team Maria Oparina в составе Александра Мироненко и Андрея Мокеева в Монголию не поедет. Они участвуют только в чемпионате России, поэтому следуют до границы. При этом на пути до Барнаула они успели получить штрафы, когда ехали по общей дороге.

"Дорога сухая, ямок с лужами мало. Заезд идет средненько, штрафов нахватал, скорость превышал. Мы дорожные хулиганы, заговорились и получили штраф. На три с половиной минуты штрафа зафиксировали. Также колесо пробили. Менять не стали, так без колеса и доехали до финиша, на опыте. Вообще наша маленькая машина очень комфортная. Я сам участник "Дакара" и у меня от спины мало что осталось. Только на этих авто я могу выступать, потому что они супермягкие, неровности сглаживают. Если бы в Монголию поехали, было бы там легко. Она хорошо по дюнам скачет", – отметил Александр Мироненко.

По его словам, на этом чемпионат России не закончится. На границе с Монголией завершается лишь третий этап. Еще будет четвертый, ехать предстоит через Ростов, Волгоград и Ульяновск. Но все это будет уже после "Шелкового пути".

Напомним, что фоторепортаж с ралли можно посмотреть здесь.