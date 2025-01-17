В Барнауле проверили на безопасность клюкву, щуку и свиные ножки уличных продавцов

По факту нарушений составили уже 11 протоколов об административной ответственности

17 января 2025, 10:15, ИА Амител

Фото: администрация Барнаула

В Барнауле продолжаются межведомственные рейды по пресечению несанкционированной торговли. Об этом сообщили в мэрии.

Проверки проходят по ул. Попова, 64, 68а; ул. Юрина, 299б и пр. Космонавтов, 59.

"По факту нарушения ст. 68-2 (размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы их размещения) закона Алтайского края № 46-ЗС специалистами комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации района составлено 11 протоколов об административной ответственности. Инспектором Управления Россельхознадзора выдано требование о прекращении торговли и о предоставлении ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию, подконтрольную госветнадзору", – рассказали в администрации города.

Нарушителям разъяснили, что вести торговлю можно только на специально отведенных площадках по следующим адресам:

ул. Попова, 70д;

ул. Попова, 70 (ярмарка ООО ТФ "Агреман");

пр. Космонавтов, 59 (рынок).

В администрации города также напомнили, что нарушение ч. 1 ст. 68-2 закона Алтайского края № 46-ЗС влечет за собой предупреждение или административный штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей для граждан. Для должностных лиц размер санкции варьируется от 3 до 10 тысяч рублей, а для юридических – от 10 до 50 тысяч рублей.