В Барнауле проверили на безопасность клюкву, щуку и свиные ножки уличных продавцов
По факту нарушений составили уже 11 протоколов об административной ответственности
17 января 2025, 10:15, ИА Амител
В Барнауле продолжаются межведомственные рейды по пресечению несанкционированной торговли. Об этом сообщили в мэрии.
Проверки проходят по ул. Попова, 64, 68а; ул. Юрина, 299б и пр. Космонавтов, 59.
"По факту нарушения ст. 68-2 (размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы их размещения) закона Алтайского края № 46-ЗС специалистами комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку администрации района составлено 11 протоколов об административной ответственности. Инспектором Управления Россельхознадзора выдано требование о прекращении торговли и о предоставлении ветеринарно-сопроводительных документов на продукцию, подконтрольную госветнадзору", – рассказали в администрации города.
Нарушителям разъяснили, что вести торговлю можно только на специально отведенных площадках по следующим адресам:
- ул. Попова, 70д;
- ул. Попова, 70 (ярмарка ООО ТФ "Агреман");
- пр. Космонавтов, 59 (рынок).
В администрации города также напомнили, что нарушение ч. 1 ст. 68-2 закона Алтайского края № 46-ЗС влечет за собой предупреждение или административный штраф в размере от 500 до 3 тысяч рублей для граждан. Для должностных лиц размер санкции варьируется от 3 до 10 тысяч рублей, а для юридических – от 10 до 50 тысяч рублей.
"Привлечение к ответственности по ч. 2 ст. 68-2 закона Алтайского края № 46-ЗС влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 3 до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 до 30 тысяч рублей; на юридических лиц – от 50 до 100 тысяч рублей", – добавили в мэрии.
10:18:53 17-01-2025
а торговля непонятными жидкостями с колес на выезде из города производится на стационарных торговых объектах?
10:26:19 17-01-2025
"свиные ножки уличных продавцов" ----- Почему у продавцов ноги свиные? Мутация генов или результаты трансплантологии?
10:32:08 17-01-2025
Да отстаньте уже от этих уличных торговцев, зарабатывают люди свою копеечку, никому не мешают, а покупатели сами решат, покупать у них или нет.
14:26:51 17-01-2025
ППШариков (10:32:08 17-01-2025) Да отстаньте уже от этих уличных торговцев, зарабатывают люд... А когда кто-нибудь из купивших загнется от антисанитарии, то будешь орать «а кто им разрешил торговать?».
14:49:05 17-01-2025
Гость (14:26:51 17-01-2025) А когда кто-нибудь из купивших загнется от антисанитарии, то—
" Зина, я купил этому прохвосту краковской колбасы. Потрудись накормить его.
— Краковской! Краковскую я лучше сама съем.
— Только попробуй! Я тебе съем! Это отрава для человеческого желудка. Взрослая девушка, а, как ребенок, тащишь в рот всякую гадость." (с)
17:37:09 17-01-2025
Гость (14:26:51 17-01-2025) А когда кто-нибудь из купивших загнется от антисанитарии, то... А давайте зайдем в любой магазин любой известной торговой сети (у которой конечно же есть все разрешения и сертификаты), и Инспектор Управления Россельхознадзора съест всё то на что я покажу.
11:02:09 17-01-2025
Ни одна импортозамещательская шняга ни подходит не под какие ГОСТы.
Ни непрокисающее молоко, ни еплесневеющий сыр, ни колбаса без мяса, ни курятина химизная, расстворяющаяся в кипятке. Даже белорусы от гречи понтовой-алтайской отказались.
А продавцы им придорожные, со свинячими копытами не угодили.
14:28:41 17-01-2025
Гость (11:02:09 17-01-2025) Ни одна импортозамещательская шняга ни подходит не под какие... Я смотрю ты авторитетный специалист в пищевой промышленности. В чем еще шаришь? Думаю, что как минимум в политике, спорте, медицине и ядерной физике.
14:45:46 17-01-2025
Гость (14:28:41 17-01-2025) Я смотрю ты авторитетный специалист в пищевой промышленности... Скорее всего, в вами обозначенных областях, вы очень много знаете. Не держите в себе. Поделитесь с массами.
11:02:47 17-01-2025
А где результаты проверки на безопасность? То что торговали в неположенном месте - об этом написали. А о проверке? Покупать то можно?)))
13:14:58 17-01-2025
Гость (11:02:47 17-01-2025) А где результаты проверки на безопасность? То что торговали ... Вот и я думал, что напишут есть ли в щуке описторхоз или нет, но не написали...
11:06:59 17-01-2025
могли бы ценники на ягоду и получше сфотать
11:18:00 17-01-2025
клюква - бордовая смерть.
Россельхознадзор спасает норот от неминуемой гибели.
11:53:26 17-01-2025
В сетевых проверьте качество продукции... Удивитесь..
12:03:36 17-01-2025
Михаил (11:53:26 17-01-2025) В сетевых проверьте качество продукции... Удивитесь.. ... Особенно в "Светофоре"!
14:29:16 17-01-2025
Михаил (11:53:26 17-01-2025) В сетевых проверьте качество продукции... Удивитесь.. ... В сетевых постоянно проверяют.
16:53:52 17-01-2025
Михаил (11:53:26 17-01-2025) В сетевых проверьте качество продукции... Удивитесь.. ...
В сетевых мясо в дырках от шприцов
22:18:05 17-01-2025
Гость (16:53:52 17-01-2025) В сетевых мясо в дырках от шприцов... Свиньи наркоманы. Не иначе.
12:51:13 17-01-2025
11:02:09 17-01-2025
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люто плюсую
14:25:36 17-01-2025
Даже не читая комментарии можно было с 99,9% вероятности предположить что могут написать дорогие рассеяне. Эти колхозно-базарные привычки отомрут только тогда, когда еще пара поколений сменится, а прежние перестанут быть способными что-нибудь покупать. Ну если вам так мила деревня - ну так валите в деревню, что вы в городе забыли?
22:44:28 17-01-2025
Гость (14:25:36 17-01-2025) Даже не читая комментарии можно было с 99,9% вероятности пре... Ну так не читай(те), этого вы тоже не увидите вас уже тоже не будет через пару поколений.
14:37:03 17-01-2025
Продавать должны там ,где покупателю удобно,а не по каким то там придуманным схемам.Вон ,на Новом рынке ,идёт поток машин ,через сам рынок и никто не докапывается по поводу безопасности продаваемой продукции.Как будто так и надо.