Режим ЧС не будут вводить возле дома в Барнауле, где обрушился кирпичный фасад

Для безопасности жильцов ограничен вход в подъезд дома, а также организовано круглосуточное дежурство полиции

13 сентября 2023, 12:34, ИА Амител

Фото: amic.ru

Режим ЧС не будут вводить возле жилого многоэтажного дома на Павловском тракте, где произошло частичное обрушение облицовочного кирпича, сообщили amic.ru в пресс-службе администрации Барнаула.

Напомним, инцидент произошел вечером 12 сентября возле дома № 126 на Павловском тракте. Кирпичи обвались с 3 по 11 этаж на тротуар и проезжую часть, повредив два припаркованных автомобиля.

16-этажный дом – 2004 года постройки, в нем расположено 84 жилые квартиры и семь нежилых помещений. Для обеспечения безопасности жильцов над входом в подъезд установили козырьки, ограничили вход в подъезд дома, а также организовали круглосуточное дежурство полиции.

"Для проведения оценки технического состояния строительных конструкций многоквартирного дома привлечена специализированная организация ООО "Алтайский центр строительно-технической экспертизы". В результате проведенных работ по обследованию здания специализированной организацией установлено, что угрозы обрушения несущих конструкций здания нет", – рассказали в мэрии.

Как уточнили amic.ru, утром 13 сентября в администрации Барнаула прошло совещание, на котором вопрос введения ЧС не рассматривался.