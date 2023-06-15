Режим повышенной готовности могут ввести в Затоне при угрозе подтопления домов
Сейчас администрация города контролирует паводковую ситуацию в микрорайоне
15 июня 2023, 16:20, ИА Амител
Режим повышенной готовности введут в барнаульском микрорайоне Затон в случае угрозы подтопления земельных участков. Такая задача поставлена перед управлением ГОЧС города и администрацией Центрального района. Для контроля паводковой обстановки сейчас развернута оперативная группа городского управления ГОЧС. Продолжается мониторинг уровня воды, ситуация с паводком в Затоне находится на контроле администрации города. Об этом сообщил замглавы мэрии Барнаула по защите населения и информации Денис Ращепкин на выездном совещании 14 июня.
В ходе совещания начальник территориального управления микрорайона Валентина Михайлова доложила о том, что управление провело подворовые обходы, жителям вручили памятки с инструкцией как действовать во время паводка. Также специалисты определили места сбора людей для эвакуации и точки сбора сельскохозяйственных животных. По каждой улице составлены списки граждан, которые уезжают и остаются в Затоне.
В филиале городской поликлиники № 1 создан месячный запас медикаментов, также заключены контракты с перевозчиками на случай эвакуации населения, в том числе водным транспортом. Специалисты провели ревизию трех устройств системы освещения. Также развернут водомерный пост, каждые три часа проводится контроль уровня воды. Информация о паводке размещена на пяти информационных стендах, уровень воды ежесуточно доводится до населения, отметил глава администрации района Максим Сабына.
Кроме того, в ходе выезда участники совещания посетили магазин и проверили запасы продуктов. По информации заместителя председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Натальи Чмеревой, в магазинах Затона имеется двухнедельный запас еды.
"Продуктовые магазины, с которыми заключены соглашения на поставку, создали запасы продовольствия и товаров первой необходимости в соответствии с методическими рекомендациями. Также определены основные группы товаров. По всем группам товаров также сделаны запасы", – отметила она.
Напомним, что с 9 июня из-за подъема уровня воды в Затоне перекрыт объездной путь на остров Шубинский, попасть туда можно лишь через понтонный мост.
По данным Алтайского ЦГМС на 14 июня 2023 года, уровень воды в Оби около Барнаула составляет 521 см над нулем водомерного поста, критическая отметка для Затона – 560 см.
10:10:45 16-06-2023
Каждый год их топит, уже их и переселяли, они видимо денежки оприходовали, а живут в подтопляемой зоне. Если знаете, что там топит, какого хрена там жить и строиться???? Почему бюджетные деньги налогоплательщиков надо на спасение этих "умников" тратить??? Давно пора уже покинуть это место и жить в безопасном месте, а не возмущаться потом сидя на крыше! Скажете-куда людям идти, у них там дом??? Ещё раз-им всем была дана компенсация!!!