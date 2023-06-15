Режим повышенной готовности могут ввести в Затоне при угрозе подтопления домов

Сейчас администрация города контролирует паводковую ситуацию в микрорайоне

15 июня 2023, 16:20, ИА Амител

Затон / Фото: barnaul.org

Режим повышенной готовности введут в барнаульском микрорайоне Затон в случае угрозы подтопления земельных участков. Такая задача поставлена перед управлением ГОЧС города и администрацией Центрального района. Для контроля паводковой обстановки сейчас развернута оперативная группа городского управления ГОЧС. Продолжается мониторинг уровня воды, ситуация с паводком в Затоне находится на контроле администрации города. Об этом сообщил замглавы мэрии Барнаула по защите населения и информации Денис Ращепкин на выездном совещании 14 июня.

В ходе совещания начальник территориального управления микрорайона Валентина Михайлова доложила о том, что управление провело подворовые обходы, жителям вручили памятки с инструкцией как действовать во время паводка. Также специалисты определили места сбора людей для эвакуации и точки сбора сельскохозяйственных животных. По каждой улице составлены списки граждан, которые уезжают и остаются в Затоне.

В филиале городской поликлиники № 1 создан месячный запас медикаментов, также заключены контракты с перевозчиками на случай эвакуации населения, в том числе водным транспортом. Специалисты провели ревизию трех устройств системы освещения. Также развернут водомерный пост, каждые три часа проводится контроль уровня воды. Информация о паводке размещена на пяти информационных стендах, уровень воды ежесуточно доводится до населения, отметил глава администрации района Максим Сабына.

Кроме того, в ходе выезда участники совещания посетили магазин и проверили запасы продуктов. По информации заместителя председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Натальи Чмеревой, в магазинах Затона имеется двухнедельный запас еды.

"Продуктовые магазины, с которыми заключены соглашения на поставку, создали запасы продовольствия и товаров первой необходимости в соответствии с методическими рекомендациями. Также определены основные группы товаров. По всем группам товаров также сделаны запасы", – отметила она.

Напомним, что с 9 июня из-за подъема уровня воды в Затоне перекрыт объездной путь на остров Шубинский, попасть туда можно лишь через понтонный мост.

По данным Алтайского ЦГМС на 14 июня 2023 года, уровень воды в Оби около Барнаула составляет 521 см над нулем водомерного поста, критическая отметка для Затона – 560 см.