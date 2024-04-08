Режим повышенной готовности ввели в алтайском селе из-за ухудшения качества воды
Речь идет о селе Ермачиха Мамонтовского района
08 апреля 2024, 20:15, ИА Амител
Работы в Ермачихе / Фото: администрация Мамонтовского района Алтайского края / t.me/mamontovo_official
В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности в селе Ермачиха Мамонтовского района из-за ухудшения качества воды в домашних колодцах и скважинах, а также аварийного режима работы единственной на населенный пункт водозаборной скважины.
Как сообщила районная администрация, в селе уже готовятся к бурению разведочной скважины для определения глубины залегания водоносных слоев и их емкости, а также заменили штанги у действующего насоса.
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