Режим повышенной готовности ввели в алтайском селе из-за ухудшения качества воды

Речь идет о селе Ермачиха Мамонтовского района

08 апреля 2024, 20:15, ИА Амител

Работы в Ермачихе / Фото: администрация Мамонтовского района Алтайского края / t.me/mamontovo_official

В Алтайском крае ввели режим повышенной готовности в селе Ермачиха Мамонтовского района из-за ухудшения качества воды в домашних колодцах и скважинах, а также аварийного режима работы единственной на населенный пункт водозаборной скважины.

Как сообщила районная администрация, в селе уже готовятся к бурению разведочной скважины для определения глубины залегания водоносных слоев и их емкости, а также заменили штанги у действующего насоса.

С приходом тепла вода из крана в Барнауле поменяла вкус, цвет и запах. В водоканале при этом утверждают, что она соответствует всем нормативам.