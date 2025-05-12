"Режимный объект". Экскурсия по знаменитым радиостанциям России

Узнали, что происходит в студии, когда ведущий для слушателей включает песню

12 мая 2025, 10:30, ИА Амител

Накануне Дня Победы в России отмечали День радио. А медиахолдинг FM-Продакшн, к которому относится и amic.ru, – еще и день рождения.

В честь этого двойного праздника проводим видеоэкскурсию по радиопередающему центру (режимный объект, между прочим!) и знакомим с ведущими популярных радиостанций.

Какие забавные истории случаются в прямом эфире, что происходит в студии, когда ведущий включает песню, и от чего "взрывается мозг" у диджеев – смотрите в нашем видео.

FM-Продакшн – один из крупнейших холдингов за Уралом. Под его крылом 35 радиостанций, которые звучат в Барнауле, Бийске, Рубцовске и Горно-Алтайске. А еще – информационные порталы amic.ru и "Асфера.инфо".

01:06 Где находится "сердце" FM-Продакшн. Прогулка по радиопередающему центру.

02:12 Знакомьтесь: Маша Маркина, программный редактор и ведущая DFM радио. Она рассказала, как быть, если собеседник в прямом эфире начинает "нести пургу". И что вообще происходит в студии, пока играет музыка.

03:25 В гостях у "Нашего радио" диджей Соня Кулишина, которая работает всего месяц. Узнали, от чего у ведущих "взрывается мозг".

05:08 Легенда радио – Никита Иванников, он же главный редактор "Службы новостей радио" и ведущий программ – признался, часто ли делает ляпы в прямом эфире. А еще демонстрирует потрясающий талант при чтении пикантных скороговорок.

06:39 Спели вместе с Максимом Конаковым, ведущим "Радио Дача". Он же музыкальный редактор. Максим поделился веселыми случаями с эфиров.

08:11 "Радио Шансон" и очень серьезный звукооператор Андрей Чикалов. Уже 300 лет как работает на радио. Сам сказал.

09:01 Экскурсия по "святая святых" – административному корпусу медиахолдинга FM-Продакшн. Там даже не каждый сотрудник побывал. Но в день рождения медиагруппы – можно.

10:28 Тут делают рекламные ролики. Звукорежиссер Александр Сорокин рассказал, что самое странное приходилось озвучивать, и поспорил с руководителем Продакшн-студии Екатериной Шелягиной о самом удачном дубле.

12:08 Воображение, душа, друзья, жизнь – все это про радио.