Режиссер драмтеатра сыграл в шахматы с главой федерации и рассказал о любви к спорту

Георгий Цнобиладзе провел три партии с президентом федерации шахмат региона Артемом Поломошновым

18 октября 2023, 07:20, Вячеслав Кондаков





















































Встреча Цнобиладзе и Поломошнова / Фото: Екатерина Смолихина

Главный режиссер алтайского театра драмы имени Шукшина Георгий Цнобиладзе посетил краевой шахматный клуб и встретился с президентом федерации шахмат региона Артемом Поломошновым.

Вместе они прошлись по новому шахматному клубу по адресу Советская, 4, открытому в центре Барнаула в конце 2022 года. На реконструкцию дома шахматистов потратили более 30 миллионов рублей. Артем Поломошнов показал главному режиссеру театра драмы музей шахмат региона, а также уникальный компьютерный класс с прозрачными столами, аналогов которого в России практически нет.

После экскурсии Георгий Цнобиладзе сыграл несколько партий с Артемом Поломошновым. Как пояснил amic.ru постановщик, в шахматы его научил играть дедушка. Во время учебы в Санкт-Петербурге Цнобиладзе часто играл с театральными режиссерами и актерами.

"Играю очень редко из-за занятости. Больше смотрю различные онлайн-турниры, где подглядываю интересные комбинации у именитых игроков", – отметил главный режиссер театра драмы.

Среди любимых шахматистов Цнобиладзе – американец Пол Морфи, россияне Анатолий Карпов, Гарри Каспаров (признан в РФ иностранным агентом, – прим. ред.), Владимир Крамник и Ян Непомнящий.

По словам Георгия Цнобиладзе, он является большим фанатом спорта. Занимался фигурным катанием, плаванием, футболом, баскетболом, пляжным волейболом.

"Сейчас только шахматы, потому что возраст уже не позволяет играть. Моя профессия связана с эмоциями, а спорт их приносит очень много. Это борьба людей, и она мне очень близка", – пояснил amic.ru режиссер.

Первая партия дружеского матча завершилась уверенной победой Георгия Цнобиладзе. Вторая осталась за руководителем федерации Артемом Поломошновым. Третья же закончилась ничьей.

По завершении игры Артем Поломошнов поблагодарил режиссера театра драмы за визит в шахматный клуб и предложил ему участвовать в различных турнирах, которые проходят в Алтайском крае. По словам руководителя федерации, у Георгия Цнобиладзе очень высокий уровень игры и он способен победить любого сильного соперника. Также Артем Поломошнов предложил режиссеру помочь с организацией крупных международных турниров, которые регулярно проходят в Алтайском крае. Театральный постановщик – как фанат шахмат – пообещал регулярно посещать клуб и сотрудничать с федерацией в будущем.