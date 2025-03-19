Shot: Никита Михалков попал в больницу из-за проблем с сердцем

У режиссера резко поднялось давление, после чего ему понадобилась помощь врачей

19 марта 2025, 13:40, ИА Амител

Кадр из видео: "Бесогон ТВ" / Rutube

Российский режиссер Никита Михалков попал в больницу. Причиной стали серьезные проблемы с сердцем и давлением. Об этом сообщает Shot.

Как пишет Telegram-канал, у 79-летнего Михалкова резко поднялось давление в начале марта. Его доставили в больницу, где стабилизировали состояние. Врачи обнаружили у режиссера проблемы с сердцем.

Медики назначили артисту курс препаратов и отпустили домой на амбулаторное лечение. Сейчас Михалков чувствует себя лучше.

Ранее стали известны новые подробности о состоянии российского телеведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна. Со слов медсестры, жизнедеятельность организма телеведущего все еще поддерживают при помощи аппаратов. Также она утверждает, что сейчас каждое сокращение сердца дается организму Кеосаяна с большим трудом, а мозг будто застыл в ожидании.