Shot: Никита Михалков попал в больницу из-за проблем с сердцем
У режиссера резко поднялось давление, после чего ему понадобилась помощь врачей
19 марта 2025, 13:40, ИА Амител
Российский режиссер Никита Михалков попал в больницу. Причиной стали серьезные проблемы с сердцем и давлением. Об этом сообщает Shot.
Как пишет Telegram-канал, у 79-летнего Михалкова резко поднялось давление в начале марта. Его доставили в больницу, где стабилизировали состояние. Врачи обнаружили у режиссера проблемы с сердцем.
Медики назначили артисту курс препаратов и отпустили домой на амбулаторное лечение. Сейчас Михалков чувствует себя лучше.
Ранее стали известны новые подробности о состоянии российского телеведущего и режиссера Тиграна Кеосаяна. Со слов медсестры, жизнедеятельность организма телеведущего все еще поддерживают при помощи аппаратов. Также она утверждает, что сейчас каждое сокращение сердца дается организму Кеосаяна с большим трудом, а мозг будто застыл в ожидании.
13:46:51 19-03-2025
Бесогон?