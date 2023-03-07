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Резина и компас. Женщины из Барнаула назвали самые необычные подарки на 8 Марта

Некоторые получили набор рыбака, лотерейный билет и живых бабочек

07 марта 2023, 13:27, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Из необычных подарков на 8 Марта женщинам из Барнаула мужчины чаще всего дарили комнатные растения и домашних животных, сообщает SuperJob.

"Для 10% женщин самым необычным подарком на 8 Марта стали цветы и комнатные растения. 9% самым запоминающимся презентом назвали домашнего питомца. Для 6% неожиданным подарком стали украшения, сертификаты на разные активности, одежда и обувь. По 4% назвали путешествие, посуду и бытовую технику", – выяснили социологи.

Среди других необычных подарков на 8 Марта женщины назвали компас, летнюю резину, набор рыбака, песню, лотерейный билет, будильник, песочные часы и живых бабочек.

Опрос проведён с 28 февраля по 6 марта 2023 года среди жительниц Барнаула старше 18 лет.

Ранее социологи назвали число мужчин в Барнауле, не желающих что-нибудь дарить женщинам на 8 Марта.

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Комментарии 2

  • Я полюбила психопата * К восьмому марта психопат * Мне подарил букет шикарных * Лопат
    07 марта, Гость   Ответить
  • Ну не знаю, что необычного в вашем списке. Летняя резина - очень неплохой подарок. Можно и песню принять вдобавок.
    07 марта, Гость   Ответить
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