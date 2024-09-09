Резкий рост суммы в платежках за ЖКХ объяснили "монополизацией ресурсов и произволом"

Эксперт отметил, что в ЖКХ часто манипулируют платежами, а не тарифами

09 сентября 2024, 14:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru

Многие россияне после лета неприятно удивились платежкам за ЖКХ, рассчитанным по новым тарифам, которые в Союзе потребителей объяснили увеличением монополизации ресурсов и произволом местных властей, пишет "Парламентская газета".

Напомним, с 1 июля произошло повышение тарифов на услуги ЖКХ. Индексация в разных регионах составила от 4 до 15%.

"Правительство утверждает предельный индекс среднего повышения тарифов, а вес этих тарифов разный. Наиболее тяжелый – тариф на тепло", – отметил сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов.

Он подчеркнул, что платежи в последнее время сильно выросли за счет двух новых строк: за вывоз мусора и капремонт. А в целом, уверен эксперт, в ЖКХ часто манипулируют платежами, а не тарифами.

"Например, в моем садоводстве газа нет, люди отапливают дома электричеством, и их счета зимой доходят до 15 тысяч рублей. Произошло очевидное манипулирование – сельский тариф, относительно низкий, заменили тарифом для СНТ и таким образом повысили на 20%. Дьявол, как известно, кроется в мелочах, и таких мелочей в ЖКХ, к сожалению, очень много", – указал Голов.

Эксперт считает, что тарифы должны регулировать региональные власти, ведь почти вся инфраструктура и управляющие компании находятся под их контролем.