Резкий рост суммы в платежках за ЖКХ объяснили "монополизацией ресурсов и произволом"
Эксперт отметил, что в ЖКХ часто манипулируют платежами, а не тарифами
09 сентября 2024, 14:45, ИА Амител
Многие россияне после лета неприятно удивились платежкам за ЖКХ, рассчитанным по новым тарифам, которые в Союзе потребителей объяснили увеличением монополизации ресурсов и произволом местных властей, пишет "Парламентская газета".
Напомним, с 1 июля произошло повышение тарифов на услуги ЖКХ. Индексация в разных регионах составила от 4 до 15%.
"Правительство утверждает предельный индекс среднего повышения тарифов, а вес этих тарифов разный. Наиболее тяжелый – тариф на тепло", – отметил сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов.
Он подчеркнул, что платежи в последнее время сильно выросли за счет двух новых строк: за вывоз мусора и капремонт. А в целом, уверен эксперт, в ЖКХ часто манипулируют платежами, а не тарифами.
"Например, в моем садоводстве газа нет, люди отапливают дома электричеством, и их счета зимой доходят до 15 тысяч рублей. Произошло очевидное манипулирование – сельский тариф, относительно низкий, заменили тарифом для СНТ и таким образом повысили на 20%. Дьявол, как известно, кроется в мелочах, и таких мелочей в ЖКХ, к сожалению, очень много", – указал Голов.
Эксперт считает, что тарифы должны регулировать региональные власти, ведь почти вся инфраструктура и управляющие компании находятся под их контролем.
"Рынка ЖКХ у нас нет. Поменять управляющую компанию практически невозможно, если она жильцов не устраивает, но устраивает администрацию. Мы находимся в полной власти у местных властей по жилищным услугам и у монополистов – по коммунальным. Энергетики, газовщики – монополисты на федеральном уровне, а теперь еще монополизировали вывоз мусора и капитальный ремонт", – добавил Голов.
15:18:56 09-09-2024
Монополизации способствует и администрация, водоканал, генерация горгаз и БГЭС - вот 4 монополиста , которым нет конкуренции.
15:47:59 09-09-2024
Капремонт самый необоснованный платёж, ремонтировать ничего не будут, а деньги собирают
15:56:02 09-09-2024
Сдали население на разграбление
16:02:11 09-09-2024
Ни фига не добьётесь, монополисты! На улицы не пойдем. Митинговать не будем. Ну разве только какое-нибудь партизанское движение возникнет...
16:09:27 09-09-2024
И это в самой богатой ресурсами стране?И доколе это продолжаться будет?Кто то следит за этим произволом?
17:23:56 09-09-2024
Так и чё? Произвол есть и будет, а нам за него платить? Жто , типа, уведомлениа было ?))))
08:31:11 10-09-2024
А прокуратура в этом не разбирается? Может надо спеца из ЖКХ к прокуратуре подключить?
12:45:43 10-09-2024
Потребитель-народ, последнее звено в пищевой цепочке.