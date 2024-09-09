НОВОСТИОбщество

Резкий рост суммы в платежках за ЖКХ объяснили "монополизацией ресурсов и произволом"

Эксперт отметил, что в ЖКХ часто манипулируют платежами, а не тарифами

09 сентября 2024, 14:45, ИА Амител

Российские деньги / Фото: amic.ru
Российские деньги / Фото: amic.ru

Многие россияне после лета неприятно удивились платежкам за ЖКХ, рассчитанным по новым тарифам, которые в Союзе потребителей объяснили увеличением монополизации ресурсов и произволом местных властей, пишет "Парламентская газета".

Напомним, с 1 июля произошло повышение тарифов на услуги ЖКХ. Индексация в разных регионах составила от 4 до 15%.

"Правительство утверждает предельный индекс среднего повышения тарифов, а вес этих тарифов разный. Наиболее тяжелый – тариф на тепло", – отметил сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов.

Он подчеркнул, что платежи в последнее время сильно выросли за счет двух новых строк: за вывоз мусора и капремонт. А в целом, уверен эксперт, в ЖКХ часто манипулируют платежами, а не тарифами.

"Например, в моем садоводстве газа нет, люди отапливают дома электричеством, и их счета зимой доходят до 15 тысяч рублей. Произошло очевидное манипулирование – сельский тариф, относительно низкий, заменили тарифом для СНТ и таким образом повысили на 20%. Дьявол, как известно, кроется в мелочах, и таких мелочей в ЖКХ, к сожалению, очень много", – указал Голов.

Эксперт считает, что тарифы должны регулировать региональные власти, ведь почти вся инфраструктура и управляющие компании находятся под их контролем.

"Рынка ЖКХ у нас нет. Поменять управляющую компанию практически невозможно, если она жильцов не устраивает, но устраивает администрацию. Мы находимся в полной власти у местных властей по жилищным услугам и у монополистов – по коммунальным. Энергетики, газовщики – монополисты на федеральном уровне, а теперь еще монополизировали вывоз мусора и капитальный ремонт", – добавил Голов.

Фото из архива редакции amic.ru

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НОВОСТИОбщество

ЖКХ

Комментарии 8

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Гость

15:18:56 09-09-2024

Монополизации способствует и администрация, водоканал, генерация горгаз и БГЭС - вот 4 монополиста , которым нет конкуренции.

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Гость

15:47:59 09-09-2024

Капремонт самый необоснованный платёж, ремонтировать ничего не будут, а деньги собирают

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Гость

15:56:02 09-09-2024

Сдали население на разграбление

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Гость

16:02:11 09-09-2024

Ни фига не добьётесь, монополисты! На улицы не пойдем. Митинговать не будем. Ну разве только какое-нибудь партизанское движение возникнет...

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Афиноген

16:09:27 09-09-2024

И это в самой богатой ресурсами стране?И доколе это продолжаться будет?Кто то следит за этим произволом?

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Гость

17:23:56 09-09-2024

Так и чё? Произвол есть и будет, а нам за него платить? Жто , типа, уведомлениа было ?))))

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Гость

08:31:11 10-09-2024

А прокуратура в этом не разбирается? Может надо спеца из ЖКХ к прокуратуре подключить?

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Гость

12:45:43 10-09-2024

Потребитель-народ, последнее звено в пищевой цепочке.

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