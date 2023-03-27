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РФ считает неприемлемыми планы Армении по присоединению к Римскому статуту МУС

Ереван предупреждён о "крайне негативных" последствиях для двусторонних отношений при дальнейшем присоединении

27 марта 2023, 22:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Москва считает абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) на фоне юридически ничтожных "ордеров" в отношении руководства РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в МИД РФ.

Напомним, что 24 марта Конституционный суд Армении опубликовал решение, по которому обязательства республики, изложенные в Римском статуте МУС, соответствуют основному закону страны.

"В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных "ордеров" МУС в отношении российского руководства", – заявил источник в российском ведомстве.

Он добавил, что Ереван предупреждён о "крайне негативных" последствиях для двусторонних отношений при дальнейшей ратификации документа.

Ранее в марте непризнанный Россией МУС выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина.

Комментарии 4

  • о "крайне негативных" последствиях --- может из Карабаха уйдем или ордер на арест Пашиняна выдадим. Он сейчас председатель ОДКБ, его на заседании ОДКБ арестовать можно
    28 марта, Гость   Ответить
  • А ОДКБ - мощная опора России. Везде нас поддержала (прямо как НАТО хохлостан). А сейчас вот выясняется, что и президента нашего хотят арестовать, если вдруг решит их заседание посетить по месту нахождения председателя. Нам очень нужна такая организация...
    28 марта, Гость   Ответить
  • Когда то давно вся Армения была Азербайджаном, они были в рабстве
    28 марта, Гость   Ответить
  • > Когда то давно вся Армения была Азербайджаном, они были в рабстве действительно. убрать миротворцев. отдать Азербайджану (читай, Турции). пусть заканчивают то что не доделали в 1915 году. зачем нам такие неблагодарные.
    28 марта, Гость   Ответить
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