РФ считает неприемлемыми планы Армении по присоединению к Римскому статуту МУС

Ереван предупреждён о "крайне негативных" последствиях для двусторонних отношений при дальнейшем присоединении

27 марта 2023, 22:53, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Москва считает абсолютно неприемлемыми планы Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда (МУС) на фоне юридически ничтожных "ордеров" в отношении руководства РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в МИД РФ.

Напомним, что 24 марта Конституционный суд Армении опубликовал решение, по которому обязательства республики, изложенные в Римском статуте МУС, соответствуют основному закону страны.

"В Москве считают абсолютно неприемлемыми планы официального Еревана по присоединению к Римскому статуту Международного уголовного суда на фоне недавних незаконных и юридически ничтожных "ордеров" МУС в отношении российского руководства", – заявил источник в российском ведомстве.

Он добавил, что Ереван предупреждён о "крайне негативных" последствиях для двусторонних отношений при дальнейшей ратификации документа.

Ранее в марте непризнанный Россией МУС выдал ордер на арест российского лидера Владимира Путина.