Драка в Барнауле, при которой пострадал грудничок, произошла из-за мужчины

По данным СМИ, на мать двухмесячной девочки напала любовница ее мужа

19 июня 2025, 08:30, ИА Амител

Следственный комитет России / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Драка двух жительниц Барнаула, при которой пострадала двухмесячная девочка, произошла из-за мужчины: на одной из них он женат, а со второй завел роман. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Алтайского края.

Ранее в социальных сетях распространилось видео с камеры наблюдения, на котором женщина нападает на маму с грудничком в коляске. В результате конфликта двухмесячная девочка выпала на землю. Ребенка доставили в больницу, госпитализация ему не потребовалась. Правоохранители возбудили уголовное дело в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения").

Как выяснилось, на мать девочки напала 22-летняя местная жительница, специально пригласившая ее на встречу.

"Хулиганка" рассказывает, что уже несколько лет является любовницей мужа второй женщины. А обсудить она хотела вопрос о том, почему та не отпускает мужчину из семьи и рожает ему детей", – рассказал агентству собеседник.

Согласно данным источника, у мужчины и его супруги двое маленьких совместных детей. Один из них во время конфликта находился в коляске.

Напомним, нападавшей грозит до пяти лет лишения свободы.