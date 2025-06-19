Драка в Барнауле, при которой пострадал грудничок, произошла из-за мужчины
По данным СМИ, на мать двухмесячной девочки напала любовница ее мужа
19 июня 2025, 08:30, ИА Амител
Драка двух жительниц Барнаула, при которой пострадала двухмесячная девочка, произошла из-за мужчины: на одной из них он женат, а со второй завел роман. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах Алтайского края.
Ранее в социальных сетях распространилось видео с камеры наблюдения, на котором женщина нападает на маму с грудничком в коляске. В результате конфликта двухмесячная девочка выпала на землю. Ребенка доставили в больницу, госпитализация ему не потребовалась. Правоохранители возбудили уголовное дело в соответствии с п. "а" ч. 1 ст. 213 УК РФ ("Хулиганство, совершенное с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения").
Как выяснилось, на мать девочки напала 22-летняя местная жительница, специально пригласившая ее на встречу.
"Хулиганка" рассказывает, что уже несколько лет является любовницей мужа второй женщины. А обсудить она хотела вопрос о том, почему та не отпускает мужчину из семьи и рожает ему детей", – рассказал агентству собеседник.
Согласно данным источника, у мужчины и его супруги двое маленьких совместных детей. Один из них во время конфликта находился в коляске.
Напомним, нападавшей грозит до пяти лет лишения свободы.
08:38:26 19-06-2025
А детей жена ему рожает почкованием.
08:39:13 19-06-2025
история о маточной трясучке и домашнем животном с мошонкой.
пострадавшим в этой истории оказался ребенок, живущий на белом свете всего два месяца
08:59:50 19-06-2025
Из рассказа стало ясно что рожавшая на драку с собой ребёнка прихватила, чтобы им прикрыться .
09:08:42 19-06-2025
Гость (08:59:50 19-06-2025) Из рассказа стало ясно что рожавшая на драку с собой ребёнка... А вы бы 2-х месячного ребенка дома одного оставили? Да вы просто образцовая мамаша.
09:29:06 19-06-2025
Гость (09:08:42 19-06-2025) А вы бы 2-х месячного ребенка дома одного оставили? Да вы пр... А ты тоже с собой, на драки, детей берёшь?
09:32:24 19-06-2025
Гость (09:29:06 19-06-2025) А ты тоже с собой, на драки, детей берёшь?... А ты откуда знаешь, что планировалась драка? Любовница?
09:42:59 19-06-2025
Гость (09:29:06 19-06-2025) А ты тоже с собой, на драки, детей берёшь?... Может не думала, что любовница настолько тупа, что рискнет оказаться на зоне. Ошиблась, любовница оказалась тупа, но если ребенок остался здоров, то по итогу она выиграла, любовница сядет
09:55:25 19-06-2025
Гость (09:42:59 19-06-2025) Может не думала, что любовница настолько тупа, что рискнет о... Нарожавшая то выиграла, только вот ребёнок пострадал
10:02:05 19-06-2025
Гость (09:55:25 19-06-2025) Нарожавшая то выиграла, только вот ребёнок пострадал... только вот ребёнок пострадал ---- при таком поведении отца он мог сразу родится пострадавшим
10:33:48 19-06-2025
Гость (09:42:59 19-06-2025) Может не думала, что любовница настолько тупа, что рискнет о... Эт большой вопрос, что она там выиграла) собачью жизнь разве только. Ну заведет он еще одну себе. А она рожать продолжит, наверное)
10:58:51 19-06-2025
Гость (10:33:48 19-06-2025) Эт большой вопрос, что она там выиграла) собачью жизнь разве... что она там выиграла --- выиграла период, как минимум, вбрасывание
10:16:50 19-06-2025
Гость (09:08:42 19-06-2025) А вы бы 2-х месячного ребенка дома одного оставили? Да вы пр... Думаете, она его всегда и везде с собой таскает?)
13:47:18 19-06-2025
Гость (09:08:42 19-06-2025) А вы бы 2-х месячного ребенка дома одного оставили? Да вы пр... образцовые мамаши на стрелки с любовницами не ходят!!
18:21:19 19-06-2025
Гость (09:08:42 19-06-2025) А вы бы 2-х месячного ребенка дома одного оставили? Да вы пр... Из выступления не ясно, что она мамаша, может папаша или любовница
10:14:49 19-06-2025
Гость (08:59:50 19-06-2025) Из рассказа стало ясно что рожавшая на драку с собой ребёнка... Это да. Судя по видео, в коляску она намертво вцепилась, вместо того, чтобы отпустить и руки для драчки освободить. Только о себе любимой мамаша эта думала, однозначно.
09:27:39 19-06-2025
Все беды от баб!
09:36:40 19-06-2025
Гость (09:27:39 19-06-2025) Все беды от баб! ... Женатый мужик завел любовницу, но, как обычно, он совершенно ни при чем) У него лапки и вообще он недееспособный - его куда на веревочке повели, туда он и бежит. Может, тогда отберем у него паспорт и права и опекуна назначим?
18:28:51 19-06-2025
Гость (09:36:40 19-06-2025) Женатый мужик завел любовницу, но, как обычно, он совершенно... Нииззя паспорт отбирать у гражданина. Может он просто офигенный типок и за него еще пара десятков мутузятся безпалева))
10:29:45 19-06-2025
Гость (09:27:39 19-06-2025) Все беды от баб! ... В этом случае да. Из за мужичка драться последнее дело. Фу.
11:15:17 19-06-2025
Гость (10:29:45 19-06-2025) В этом случае да. Из за мужичка драться последнее дело. Фу. ... А что ещё жирным делать то ?
Кому они нужны ?
09:44:02 19-06-2025
Если мужика своя женщина не удовлетворяет - он заводит других женщин. А - аксиома. Удовлетворённый мужик по чужим женщинам не бегает. Так что причина сей трагедии в неумении жены обеспечить комфорт мужу в семье.
09:50:44 19-06-2025
7 (09:44:02 19-06-2025) Если мужика своя женщина не удовлетворяет - он заводит други... мужиков в данном случае не просматривается - три бабы разобраться не могут.
10:02:49 19-06-2025
Musik (09:50:44 19-06-2025) мужиков в данном случае не просматривается - три бабы разобр... Третья не баба, а как правильно выше написали - домашнее животное, которое за свои действия не в ответе.
10:26:58 19-06-2025
Гость (10:02:49 19-06-2025) Третья не баба, а как правильно выше написали - домашнее жив... не мужик.
не баба.
штош это за организм-то такой?
12:13:50 19-06-2025
Musik (10:26:58 19-06-2025) не мужик.не баба. штош это за организм-то такой?...
Биологически активная добавка...
12:21:45 19-06-2025
Гость (10:02:49 19-06-2025) Третья не баба, а как правильно выше написали - домашнее жив... А баба это не домашнее животное?
18:20:03 19-06-2025
Гость (12:21:45 19-06-2025) А баба это не домашнее животное?... Это одомашенное )))) Минусууйте,но комменты оГнище.))
09:58:48 19-06-2025
7 (09:44:02 19-06-2025) Если мужика своя женщина не удовлетворяет - он заводит други... Если мужика не устраивает "своя" женщина - он разводится. Это у нас вроде бы пока не запрещено. Но это ж придется самому себя обслуживать) И да, он же видел, на ком женился, правда? Если она его не устраивает, так значит, изначально не надо было в отношения вступать. А уж тем более двоих детей ей заделывать, он про презервативы ничего не слышал?..
10:36:39 19-06-2025
Гость (09:58:48 19-06-2025) Если мужика не устраивает "своя" женщина - он разводится. Эт... Зачем разводиться, если все женщины одинаково устроены физиологически?
Более того, разведенная женщина начинает тянуть из мужика все соки и деньги, как пиявка.
Другое дело что мужик дурачёк поверил в любовь и как олень попёрся в загс, а этого делать категорически не нужно чтобы потом не страдать материально от претензий женщины.
10:47:51 19-06-2025
щ (10:36:39 19-06-2025) Зачем разводиться, если все женщины одинаково устроены физио... Алла Пугачева – 5 браков
Джеймс Кэмерон – 5 браков
Андрей Кончаловский – 5 браков
Мартин Скорсезе – 5 браков
Людмила Гурченко – 6 браков
Элизабет Тейлор – 8 браков
как-то ведь и запомнить всех надо...
12:33:01 19-06-2025
Musik (10:47:51 19-06-2025) Алла Пугачева – 5 браковДжеймс Кэмерон – 5 браковАнд... Тут очень много можно кого добавить.
Клинт Иствуд. Ему исполнилось 95 недавно. Цитирую "С 2014 по 2024 годы Клинт Иствуд встречался с Кристиной Сандерой". Встречался в прошедшем времени, т.к. она умерла. Ну и браков много до этого было.
Роджер Уотерс солит Pink Floyd и т.д.
12:39:32 19-06-2025
Гость (12:33:01 19-06-2025) Тут очень много можно кого добавить.Клинт Иствуд. Ему ис... чем больше вы перечисляете всяких побегушек - тем сильнее я ощущяю себя идеалом.
11:17:55 19-06-2025
щ (10:36:39 19-06-2025) Зачем разводиться, если все женщины одинаково устроены физио... Отлично) То есть в загс поперся мужик (или его, как обычно, туда на веревочке повели, он вообще самостоятельно ничего не решает?), а беды от баб. Так и запишем. Это, как я понимаю, та самая знаменитая мужская логика, да?
12:49:23 19-06-2025
щ (10:36:39 19-06-2025) Зачем разводиться, если все женщины одинаково устроены физио... О, это наверно мой родственничек пишет, двоюродный брат. Ему 5й десяток, да так и не женился. Жадный до ужаса, женщине букет цветов не купит.
15:59:24 19-06-2025
Гость (12:49:23 19-06-2025) О, это наверно мой родственничек пишет, двоюродный бра... такое чувство что вы прям без веников худеете.
а на деньги бестолку потраченные на букет можно купить или масло, или пару колес, или палатку хорошую...
14:18:41 19-06-2025
Гость (09:58:48 19-06-2025) Если мужика не устраивает "своя" женщина - он разводится. Эт... Вот только про "заделывать" не надо пургу гнать, дешевый трюк. Если жена твердо решила залететь, то она всегда найдет способ это сделать вне зависимости от желания мужа и никакие презервативы не помогут. И, судя по тому как она вцепилась в этого "домашнего животного с мошонкой", еще большой вопрос кто там кого обслуживает.
16:27:46 19-06-2025
Гость (14:18:41 19-06-2025) Вот только про "заделывать" не надо пургу гнать, дешевый трю... Да это понятно, что от тебя ничего не зависит.
11:24:01 19-06-2025
7 (09:44:02 19-06-2025) Если мужика своя женщина не удовлетворяет - он заводит други... Бабы люто минусуют, значит всё так и есть. Больше минусов - больше правды.
09:44:52 19-06-2025
Повели "ЗА верёвочку"🤣
11:29:47 19-06-2025
Мужик во всем виноват....
18:26:15 19-06-2025
ППШариков (11:29:47 19-06-2025) Мужик во всем виноват....... Нууу если снасильничал то да, а если сами дали, то нет))
13:03:27 19-06-2025
Интересно, сделает ли соответствующие выводы сам герой-любовник, по совместительству Муж?
Или дальше будет испытывать судьбу своих детей?
16:07:48 19-06-2025
А что ему дети, это для него побочный результат. Думал бы о детях, штаны на нем бы лучше держались
17:13:34 19-06-2025
Ну могла тоже троих нарожать. Что ей мешало?
21:34:46 19-06-2025
Как же это тошно - за мужика ещё и кулаками махать. Сложно мне даже представить, чтобы я за мужа пошла вот так пластаться.
А раньше из-за женщин дрались...Да, весь мир с ног на голову перевернулся.