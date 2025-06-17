Женщине, напавшей на мать с грудничком в Барнауле, грозит до пяти лет лишения свободы
Проводятся необходимые следственные действия
17 июня 2025, 13:19, ИА Амител
В Барнауле возбудили уголовное дело после конфликта между двумя женщинами, в результате которого пострадал грудной ребенок, сообщили в алтайском СК.
Напомним, в понедельник вечером, 16 июня, произошел конфликт между двумя женщинами возле дома № 115 по улице Взлетной. В результате потасовки двухмесячная девочка выпала из коляски. Ее доставили в медицинское учреждение, где оказали помощь.
"Возбуждено уголовное дело по признакам "хулиганства, совершенного с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения". Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в ведомстве.
Жительнице Барнаула, напавшей на женщину с ребенком, грозит до пяти лет лишения свободы.
13:24:28 17-06-2025
Года 3 если дадут и гражданский иск миллиона на 2, будет эффективно. Оно и для других любителей потасовок полезно. За исключением в пределах необходимой обороны
13:57:25 17-06-2025
Вообще "отбитая" звезда, это ж надо - кинуться на мамку с коляской! Хоть бы с ребеночком все нормально было.
14:59:56 17-06-2025
Гость (13:57:25 17-06-2025) Вообще "отбитая" звезда, это ж надо - кинуться на мамку с ко... если бы мамка не вцепилась в коляску, а сразу ее отпустила, то малыш и не упал бы. но это никак не отменяет отбитости нападавший бабищи.
21:29:54 17-06-2025
Элен без ребят (14:59:56 17-06-2025) если бы мамка не вцепилась в коляску, а сразу ее отпустила, ... Видимо на нее не каждый день кидаются, не отработана схема поведения при нападении, мож не проходили это на уроках молодых мам.
14:05:59 17-06-2025
Господи, что же выросло-то, посмотришь - девушек нет практически, что-то мужеподобное, которое курит, пьет, как лошадь, дерется - что случилось с этим поколением?
14:24:58 17-06-2025
Гость (14:05:59 17-06-2025) Господи, что же выросло-то, посмотришь - девушек нет практич...
Ничего не случилось. Такими воспитали. Следущее еще интереснее будет. Корзиночи скоро подрастут!
14:33:26 17-06-2025
Гость (14:05:59 17-06-2025) Господи, что же выросло-то, посмотришь - девушек нет практич... Случилось что его воспитало другое поколение
15:02:16 17-06-2025
Гость (14:05:59 17-06-2025) Господи, что же выросло-то, посмотришь - девушек нет практич... Вы же хотели свободы, наслаждайтесь!!! 😎🤗
14:14:22 17-06-2025
Сторона нападавшей подтянулась, минусуют)))
14:54:32 17-06-2025
вспомнился подобный бегемот в розовой кофте со Старого базара. С таким же остервенением бросилась тогда, как и эта сейчас. Потом тоже в соцсетях и на телеке будет рассказывать, какая она добрая и милая
15:13:14 17-06-2025
Откуда столько злобы в людях. Неужели нельзя было обойтись без драки.
15:36:44 17-06-2025
Гость (15:13:14 17-06-2025) Откуда столько злобы в людях. Неужели нельзя было обойтись б... часть общества в психушку на лечение, чтобы спокойными по городу ходили.
17:36:26 17-06-2025
Гость (15:36:44 17-06-2025) часть общества в психушку на лечение, чтобы спокойными по го... да! самокатчиков туда, пожалуйста! и остальные нормальные будут ходить спокойно.
17:43:24 17-06-2025
Взлетная… Ну а чего вы ожидали от жителей выселок…
18:18:16 17-06-2025
Интересно, а в чём там вопрос был?
20:39:16 17-06-2025
Олег (18:18:16 17-06-2025) Интересно, а в чём там вопрос был?... Мужика увела , которая с ребенком
21:06:43 17-06-2025
Гость (20:39:16 17-06-2025) Мужика увела , которая с ребенком... А с мужиком что вопрос не решила? Я думаю, что и с ним бы она разобралась без проблем.
Да и он что - последний мужик в Барнауле? Такими темпами ей в течение нескольких лет без мужиков придется обходиться.
23:39:38 17-06-2025
Гость (21:06:43 17-06-2025) А с мужиком что вопрос не решила? Я думаю, что и с ним бы он... Вы спросили , я ответил
00:18:11 18-06-2025
Гость (23:39:38 17-06-2025) Вы спросили , я ответил... Это не я спрашивала) Да и к вам моя реплика не имеет никакого отношения, просто рассуждаю о ситуации.
19:07:17 19-06-2025
Гость (20:39:16 17-06-2025) Мужика увела , которая с ребенком... Наяборот, с ребенком жена, без любовница.
19:19:16 17-06-2025
В чпюем причина-то драки?
07:21:17 18-06-2025
Мда уж!!! Напавшая- это не женщина,это боевой Бекарас какой то!
Вы пороть её срочно!