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Женщине, напавшей на мать с грудничком в Барнауле, грозит до пяти лет лишения свободы

Проводятся необходимые следственные действия

17 июня 2025, 13:19, ИА Амител

В Барнауле возбудили уголовное дело после конфликта между двумя женщинами, в результате которого пострадал грудной ребенок, сообщили в алтайском СК.

Напомним, в понедельник вечером, 16 июня, произошел конфликт между двумя женщинами возле дома № 115 по улице Взлетной. В результате потасовки двухмесячная девочка выпала из коляски. Ее доставили в медицинское учреждение, где оказали помощь.

"Возбуждено уголовное дело по признакам "хулиганства, совершенного с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения". Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в ведомстве.

Жительнице Барнаула, напавшей на женщину с ребенком, грозит до пяти лет лишения свободы.

Барнаул дети Нападения на людей

Комментарии 22

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Гость

13:24:28 17-06-2025

Года 3 если дадут и гражданский иск миллиона на 2, будет эффективно. Оно и для других любителей потасовок полезно. За исключением в пределах необходимой обороны

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Гость

13:57:25 17-06-2025

Вообще "отбитая" звезда, это ж надо - кинуться на мамку с коляской! Хоть бы с ребеночком все нормально было.

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Элен без ребят

14:59:56 17-06-2025

Гость (13:57:25 17-06-2025) Вообще "отбитая" звезда, это ж надо - кинуться на мамку с ко... если бы мамка не вцепилась в коляску, а сразу ее отпустила, то малыш и не упал бы. но это никак не отменяет отбитости нападавший бабищи.

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Гость

21:29:54 17-06-2025

Элен без ребят (14:59:56 17-06-2025) если бы мамка не вцепилась в коляску, а сразу ее отпустила, ... Видимо на нее не каждый день кидаются, не отработана схема поведения при нападении, мож не проходили это на уроках молодых мам.

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Гость

14:05:59 17-06-2025

Господи, что же выросло-то, посмотришь - девушек нет практически, что-то мужеподобное, которое курит, пьет, как лошадь, дерется - что случилось с этим поколением?

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Гость

14:24:58 17-06-2025

Гость (14:05:59 17-06-2025) Господи, что же выросло-то, посмотришь - девушек нет практич...
Ничего не случилось. Такими воспитали. Следущее еще интереснее будет. Корзиночи скоро подрастут!

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Гость

14:33:26 17-06-2025

Гость (14:05:59 17-06-2025) Господи, что же выросло-то, посмотришь - девушек нет практич... Случилось что его воспитало другое поколение

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Сергей

15:02:16 17-06-2025

Гость (14:05:59 17-06-2025) Господи, что же выросло-то, посмотришь - девушек нет практич... Вы же хотели свободы, наслаждайтесь!!! 😎🤗

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Гость

14:14:22 17-06-2025

Сторона нападавшей подтянулась, минусуют)))

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Гость

14:54:32 17-06-2025

вспомнился подобный бегемот в розовой кофте со Старого базара. С таким же остервенением бросилась тогда, как и эта сейчас. Потом тоже в соцсетях и на телеке будет рассказывать, какая она добрая и милая

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Гость

15:13:14 17-06-2025

Откуда столько злобы в людях. Неужели нельзя было обойтись без драки.

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Гость

15:36:44 17-06-2025

Гость (15:13:14 17-06-2025) Откуда столько злобы в людях. Неужели нельзя было обойтись б... часть общества в психушку на лечение, чтобы спокойными по городу ходили.

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Элен без ребят

17:36:26 17-06-2025

Гость (15:36:44 17-06-2025) часть общества в психушку на лечение, чтобы спокойными по го... да! самокатчиков туда, пожалуйста! и остальные нормальные будут ходить спокойно.

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Гость

17:43:24 17-06-2025

Взлетная… Ну а чего вы ожидали от жителей выселок…

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Олег

18:18:16 17-06-2025

Интересно, а в чём там вопрос был?

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Гость

20:39:16 17-06-2025

Олег (18:18:16 17-06-2025) Интересно, а в чём там вопрос был?... Мужика увела , которая с ребенком

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Гость

21:06:43 17-06-2025

Гость (20:39:16 17-06-2025) Мужика увела , которая с ребенком... А с мужиком что вопрос не решила? Я думаю, что и с ним бы она разобралась без проблем.
Да и он что - последний мужик в Барнауле? Такими темпами ей в течение нескольких лет без мужиков придется обходиться.

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Гость

23:39:38 17-06-2025

Гость (21:06:43 17-06-2025) А с мужиком что вопрос не решила? Я думаю, что и с ним бы он... Вы спросили , я ответил

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Гость

00:18:11 18-06-2025

Гость (23:39:38 17-06-2025) Вы спросили , я ответил... Это не я спрашивала) Да и к вам моя реплика не имеет никакого отношения, просто рассуждаю о ситуации.

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Гость

19:07:17 19-06-2025

Гость (20:39:16 17-06-2025) Мужика увела , которая с ребенком... Наяборот, с ребенком жена, без любовница.

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Sic semper tyrannis

19:19:16 17-06-2025

В чпюем причина-то драки?

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Гость

07:21:17 18-06-2025

Мда уж!!! Напавшая- это не женщина,это боевой Бекарас какой то!
Вы пороть её срочно!

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