Женщине, напавшей на мать с грудничком в Барнауле, грозит до пяти лет лишения свободы

Проводятся необходимые следственные действия

17 июня 2025, 13:19, ИА Амител

В Барнауле возбудили уголовное дело после конфликта между двумя женщинами, в результате которого пострадал грудной ребенок, сообщили в алтайском СК.

Напомним, в понедельник вечером, 16 июня, произошел конфликт между двумя женщинами возле дома № 115 по улице Взлетной. В результате потасовки двухмесячная девочка выпала из коляски. Ее доставили в медицинское учреждение, где оказали помощь.

"Возбуждено уголовное дело по признакам "хулиганства, совершенного с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения". Проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", – рассказали в ведомстве.

Жительнице Барнаула, напавшей на женщину с ребенком, грозит до пяти лет лишения свободы.