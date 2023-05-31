В компании помогут выбрать и купить квартиру не только в Алтайском крае, но также в Москве, Санкт-Петербурге и других городах

31 мая 2023, 09:50, ИА Амител 4CQwVszH9pSaqX6rKoB

Руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Барнауле десятки агентств недвижимости: федеральных и местных, крупных и с небольшим штатом, известных и давно работающих, и совсем небольших и новичков. Как выбрать? Редакция amic.ru уже не раз сотрудничала со специалистами агентства "Гнездо": и как с экспертами в сфере недвижимости для подготовки материалов, и когда кое-кому из нас надо было срочно продать старое жильё и купить квартиру мечты. А потому мы прекрасно знаем, почему стоит выбирать именно это агентство недвижимости. И у нас на это 10 причин.

Большой опыт

Компания работает 10 лет. Как раз завтра, 1 июня, агентство недвижимости "Гнездо" отметит свой день рождения.

За эти годы здесь успешно провели более 4000 сделок. Это не просто подбор объекта и сопровождение продажи. Это подбор объекта под индивидуальный запрос, проверка документов, решение спорных вопросов – в общем, всё "под ключ".

"Мы предоставляем клиентам полный сервис, потому что уверены, вопросами с недвижимостью должны заниматься профессионалы. Клиент приходит, обозначает свои пожелания, выбирает и выходит на сделку, минимум времени и стресса. Все остальные заботы мы берём на себя", – рассказала руководитель агентства недвижимости "Гнездо" Ольга Гросс.

Профессиональные сотрудники

Здесь работает 28 специалистов. И все они прошли сертификацию, это можно проверить на сайте Российской гильдии риэлторов. Она добровольная, а потому многие риелторы работают и без неё – что там, вроде, сложного: бери да продавай. Но в "Гнезде" уверены: любая сфера требует подтверждения качества услуги. Объективная оценка работы подтверждает добросовестность компании и её профессионализм.

Кроме того, сотрудники "Гнезда" регулярно проходят повышение квалификации, участвуют во Всероссийских конгрессах и форумах по недвижимости. Компания подключена к обучающей федеральной программе, так что специалисты всегда имеют доступ к актуальной информации.

Каждый специалист – широкого профиля, и при этом у каждого есть своя специализация. В агентстве несколько профильных отделов: вторичной недвижимости, новостроек, сделок с регионами, ипотеки, малоэтажных частных домов.













Специалисты агентства недвижимости "Гнездо" / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Всё официально

"Гнездо" за чистые и честные сделки. Во-первых, с вами оформят официальный договор, где будут прописаны все обязанности компании. А их много, вплоть до того, что агентство несёт ответственность за качество проверки документов и чистоту процедуры.

Во-вторых, правильно оформят и все документы на покупку-продажу. Дьявол, как известно, кроется в деталях: нет ли обременения, долгов, правильно ли выделены доли и многое другое. Именно риелтор должен сделать всё, чтобы вы остались с квартирой, а не с носом.

Большой выбор квартир

"Гнездо" работает с проверенной базой вторичной недвижимости. А учитывая активное развитие рынка Барнаула и периодические всплески спроса, база это очень большая и разнообразная. Вам помогут выгодно продать вашу квартиру, чтобы хватило на улучшенный вариант. И подобрать не просто подходящий по цене вариант, но жильё в том самом районе, с хорошей школой или парком рядом. Если у вас сейчас вообще нет никой недвижимости – найдут недорогой вариант, в котором и жить будет хорошо, и который не зависнет, когда через несколько лет вы соберётесь расширять жилплощадь.

Ещё один конёк компании – рынок новостроек. "Гнездо" работает с ведущими застройщиками Барнаула и является одним из лидеров по объёму продаж строящихся объектов в городе. Так что если планируете покупку, чтобы сохранить и приумножить свой капитал, то в "Гнезде" вам найдут прибыльный вариант. Часто компания участвует в закрытых стартах продаж. Это когда застройщик даёт агентству несколько квартир на этапе котлована по очень выгодной цене. Остальной дом появляется в открытой продаже позже и существенно дороже. Так что клиентам агентства часто достаются лакомые "кусочки".

Работа с недвижимостью других регионов

Если уже в Барнауле недвижимость – это выгодное вложение, то что уж говорить о Москве или Санкт-Петербурге. Вот только выбрать в столице Алтайского края один из десятков вариантов, это не то, что выбрать в столице России один из сотен. И вот тут тем более нужен риелтор. Перспективным направлением недвижимости в других регионах в "Гнезде" занимаются уже несколько лет. Над этим работает целый отдел, который уже сформировал пул проверенных застройщиков, варианты, удобные для жизни при переезде или сдаче. А также протоптал дорожку через все инстанции, которые надо пройти для такой покупки. На самом деле это не сложно, если знать механизм. Квартиру на Тверской можно купить и сидя в офисе "Гнезда" на Взлётной.

Умение находить выгодные варианты

Это тоже про опыт. Ведь, когда ты хорошо знаешь правила игры рынка недвижимости, можешь играть полноценно. Как получить у покупателя скидку на квартиру, но при этом продать по приятной уже для себя цене, как подать документы в банк, чтобы дали максимально выгодную ставку, да и вообще какой банк выбрать, как быстро оформить документы, если надо очень срочно – вот что должен знать хороший риелтор. В "Гнезде" это отлично знают и считают одной из своих самых сильных сторон.

Умение работать с проблемными объектами

Не та квартира чистая, где перед продажей навели порядок, а та, которую проверил риелтор. Знаете ли вы, что, например, при использовании материнского капитала нужно выделять доли не только детям, но и всем взрослым членам семьи, причём по специальной формуле? Вот многие и не знают, неверно оформляют, а потом продают. И выясниться это нарушение закона может уже тогда, когда квартиру приобрёл новый человек. В очень крайнем случае сделку могут аннулировать по суду, чтобы соблюсти права детей. Оно вам надо? А в "Гнезде" знают пару лайфхаков, чтобы проверить этот момент. И ещё много других, которые могут возникнуть при покупке-продаже и испортить всем участникам сделки настроение.

Профессиональное сообщество

"Гнездо" входит в Союз риэлторов Барнаула и Алтая. И, кстати, недавно сотрудники компании приняли участие в VI Международном форуме "Инновации в недвижимости: новая реальность". Он состоялся 18-20 мая в новом пятизвёздочном отеле в Манжероке и собрал 450 экспертов в сфере недвижимости, представителей банков и строительных компаний.

Репутация

Компания получает ежегодные признания о качестве своих услуг со стороны партнёров: застройщиков, банков, страховых компаний. Почему это важно? Да потому что партнёрство – залог здорового рынка. Значит, компания проверенная и надёжная. Да и навстречу клиентам "своих" те же банки идут быстрее.

И любовь клиентов

Да-да, слова сотни довольных клиентов – отличная реклама. Они не стали тратить силы и время на поиски подходящего спеца, а сразу пришли в "Гнездо". И вам того же советуем.

Агентство недвижимости "Гнездо" (ИП Гросс Ольга Сергеевна)

Барнаул, ул. Взлётная, 33, корпус 4, офис 201

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Тел. +7 (3852) 53-41-25

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