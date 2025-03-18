Долгосрочный прогноз на весь апрель говорит о том, что первая декада ожидается ниже нормы

18 марта 2025, 17:15, ИА Амител

Весна в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Период интенсивного снеготаяния в Алтайском крае начнется, по предварительному прогнозу, в конце первой декады апреля. Об этом сообщил замначальника Алтайского центра гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Александр Люцигер на заседании комиссии по ЧС.

Синоптик отметил, что в крае началось "достаточно продолжительное потепление", которое продлится до конца этой недели – до воскресенья, 23-го числа.

"Наибольший пик тепла с прекращением осадков ожидается завтра и послезавтра, 19-го и 20-го числа. В этот период ночные температуры почти повсеместно будут положительные, а дневные температуры, особенно в предгорных районах, могут повыситься до +15...+18 градусов", – сообщил Люцигер.

21 и 22 марта на большей части территории края ожидаются осадки в виде дождя, мокрого снега с постепенным похолоданием. Погода начнет переходить в более холодную фазу. Днем будет -2...+3, в предгорьях до +5...+7.

"С 23 марта мы ожидаем поток холодного воздуха минимум на четыре-пять дней. То есть весь процесс формирования склонного стока, который будет в ближайшие дни наблюдаться практически по всей территории Алтайского края, приостановится. Что, в общем-то, имеет свои положительные стороны", – указал синоптик.

Он также подчеркнул, что долгосрочный прогноз на весь апрель говорит о том, что первая декада ожидается ниже нормы, что будет способствовать постепенному разрушению снежного покрова.

"Период интенсивного снеготаяния начинается при переходе среднесуточных температур через +5 градусов. По предварительному прогнозу, он придется где-то на конец первой декады апреля", – рассказал Люцигер.

Ранее сообщалось, что в Барнауле скоро начнет таять снег, а потом опять выпадет и придут холода.