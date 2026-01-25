Рискуйте и пробуйте новое. Депутаты думы Барнаула дали советы студентам

Народные избранники рассказали, что помогло им добиться профессионального успеха

25 января 2026, 11:00, ИА Амител

Вячеслав Перерядов / Фото: amic.ru

Студенчество – важное время в жизни любого человека не только возможностью получить знания, но и как период поиска будущего призвания. Как его найти и какие качества помогут выйти из вуза не только с корочками, но и четкими целями и задачами – в День студента своими секретами поделились депутаты Барнаульской городской Думы.

Иван Гладких, руководитель регионального отделения партии "Единая Россия"

Будущий политик учился на энергетическом факультете Алтайского государственного технического университета. Технические науки всегда были ему близки, но в итоге политическая жизнь увлекла еще в студенческие годы.

«Наше государство сегодня уделяет большое внимание молодежной политике. Поэтому для успешной реализации себя необходимо развиваться в разных направлениях одновременно. Занимайтесь научной, волонтерской и общественной деятельностью. А также стремитесь к лидерству: делайте чуть больше остальных, рискуйте, думайте на несколько шагов вперед», – посоветовал Иван Гладких.

Елена Азарова, главный врач барнаульской поликлиники № 1

Елена – врач уже в третьем поколении. Профессию доктора когда-то выбрали и ее мама, и ее бабушка. Образование она получила в родном алтайском медвузе. Говорит, что на всем непростом студенческом пути ей помогали любовь к химии и желание совершенствоваться. Последнего она особенно желает сегодняшним студентам. Тем более что учебные заведения предоставляют так много возможностей.

«Будьте смелыми и не бойтесь отстаивать свою точку зрения, даже если вы ошибаетесь – это ваш опыт. Оставайтесь любознательными, пробуйте новое и, конечно, будьте максимально погружены в процесс обучения и получения знаний», – сказала Елена Азарова.

Вячеслав Перерядов, предприниматель

Вячеславу и в годы учебы, и сегодня помогает уверенность в себе и желание сделать мир лучше. А еще – постоянное обучение и умение рисковать. Он советует молодым людям не бояться перемен, принятия решений и веры в свои силы.

«Верьте не во внешнюю оценку, а во внутренний стержень – способность начинать заново после любой неудачи! Проявляйте себя не ради признания, а ради целостности, находя в каждом деле личный смысл и ответственность. И помните, что главная победа – это победа над самим собой», – подчеркнул депутат.

Иван Огнев, ученый и общественник

Юный Иван мечтал стать инженером. По его мнению, это профессия очень важна для развития страны. Автотракторный факультет Алтайского государственного технического университета он окончил с красным дипломом. И остался преподавать на кафедре двигателей внутреннего сгорания. Но помимо учебной деятельности занимался общественной работой.

Студентам же он советует развивать свои проекты.

«Пытливый ум, возможность заглянуть и даже выйти за рамки общепринятого, а также энергия созидания позволяют реализовать замечательные идеи. Опыт, полученный при работе над проектом, становится мощным фундаментом для будущего профессионального развития», – сказал Иван.

Павел Авкопашвили, исполнительный директор центра оценки и экспертизы

Павел получил высшее юридическое образование в Алтайской академии экономики и права. Его секрет успеха – активная практика в студенческие годы и постоянное расширение кругозора. Того же он советует и молодежи.

«Ищите возможности для практики с самого начала. Юриспруденция и любая общественная деятельность познаются в реальных ситуациях. Второе – развивайте коммуникабельность, грамотную речь, умение работать в команде и аргументированно отстаивать свою позицию», – сказал Павел.

Депутаты БГД поздравляют студентов Барнаула и Алтайского края с праздником.