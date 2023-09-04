Названа причина смерти шестимесячной девочки из Барнаула после пластической операции
По словам матери ребенка, когда она увидела тело дочери, ее "кожа висела обрывками, губы были разорваны"
04 сентября 2023, 09:00, ИА Амител
В мае 2022 года шестимесячная девочка из Барнаула умерла после пластической операции по удалению заячьей губы в Новосибирске. Ее мама рассказала, по какой именно причине не стало малышки.
По словам женщины, когда только ее дочь вынесли из операционной, ей поставили дыхательную трубку, но при этом "никто и слова не сказал, что во время операции что-то пошло не так". В итоге врачи ввели ребенка в искусственную кому, а на третий день девочка скончалась. Ее тело жительница Барнаула увидела только перед похоронами.
"На лице в нескольких местах кожа висела обрывками, губы были будто разорваны, руки в неестественном положении – будто их привязывали, чтобы ребенок не крутился. И еще одна странность: за три дня в реанимации вес дочки увеличился на 1,5 килограмма", – цитирует ее "КП-Новосибирск".
Впоследствии результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что врачи не восполнили объем потерянной во время операции крови. Это в итоге и привело к летальным последствиям: сначала у девочки началось кислородное голодание, затем произошел отек головного мозга и стали отказывать органы.
К тому же выяснилось, что малышке вместе с наркозом ввели препарат, который вообще запрещено давать детям, но женщину об этом даже не предупредили. А еще ребенка вовремя не вывели из искусственной комы, несмотря на то, что в анализах крови уже были прямые противопоказания для этого. "Но врачи продолжали колоть снотворное", – говорит мама погибшей.
"Моя дочка умирала почти девять часов, но спохватились врачи, когда уже было упущено время и организм уже никак не реагировал", – добавила женщина.
Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Однако, по словам матери, обвинение пока никому из врачей не предъявили.
12:03:24 04-09-2023
какой бред
12:17:47 04-09-2023
Вот какая необходимость была оперировать полугодовалого ребенка? Зайчья губа - это не жизненные показания к оперции, чтобы давать такому малышу наркоз и так рисковать его жизнью. Подрастет, окрепнет, тогда и делали бы пластические операции.
12:42:37 04-09-2023
Гость (12:17:47 04-09-2023) Вот какая необходимость была оперировать полугодовалого ребе... Это и должны были решить и предусмотреть медики,но они ,как видно,наплевательски отнеслись к своему делу,поэтому вот такой печальный итог.Вот это "уровень" в нашей медицине.
13:50:27 04-09-2023
Афиноген (12:42:37 04-09-2023) Это и должны были решить и предусмотреть медики,но они ,ка... У медиков пациентов сотни и тысячи. Одним больше, одним меньше - им-то что? А вот родители должны думать, насколько ИХ ребенку необходимо операционное вмешательство. И не надо ли подождать с операцией (раз состояние здоровья жизни не угрожает). Тех же хирургов хлебом не корми, дай что-нибудь отрезать, разрезать. Нам уже сколько раз предлагали операции по разному поводу: пупочная грыжа (прошла к подростковому возраст сама), гигрома запястья (тоже сама рассосалась), операция по поводу сросшегося ногтя (без операции сами вылечили), удаление миндалин (не стали делать, спасаемся промыванием миндалин тонзилором) и т.д. А врачи да, и проще отрезать, чем лечить. Не своиъх же детей они режут.
15:18:40 04-09-2023
Гость (13:50:27 04-09-2023) У медиков пациентов сотни и тысячи. Одним больше, одним мень... по статистике самая низкая продолжительность жизни по профессиям - врачи (сапожник без сапог) а детей своих они "залечивают" до стадии когда организм без лекарств жить не может.
16:40:34 04-09-2023
гость (15:18:40 04-09-2023) по статистике самая низкая продолжительность жизни по профе... Зеленка, молитва и подорожнок Вам в помощь! Не ходите по врачам.
11:05:29 05-09-2023
Гость (13:50:27 04-09-2023) У медиков пациентов сотни и тысячи. Одним больше, одним мень... Вот я и говорю про нынешний уровень нашей медицины.
15:16:35 04-09-2023
Почему повезли в НСк? почему не сделали операцию в Барнауле в РТП на горе? Очень хорошо в Барнауле оперируют. С переливанием крови проблем нет ни в Барнауле, ни тем более в Нске. мутно все
11:14:23 05-09-2023
Знаю человека, которому 60 с лишним лет назад сделали подобную операцию в Барнауле. Если не посвящены в эту историю, то не поймете, что было хирургическое вмешательство. Еле заметный шрамик . Думаю, его жена даже не знает, откуда. А так очень симпатичный мужчина до сих пор, несмотря на возраст.