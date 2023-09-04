Названа причина смерти шестимесячной девочки из Барнаула после пластической операции

По словам матери ребенка, когда она увидела тело дочери, ее "кожа висела обрывками, губы были разорваны"

04 сентября 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В мае 2022 года шестимесячная девочка из Барнаула умерла после пластической операции по удалению заячьей губы в Новосибирске. Ее мама рассказала, по какой именно причине не стало малышки.

По словам женщины, когда только ее дочь вынесли из операционной, ей поставили дыхательную трубку, но при этом "никто и слова не сказал, что во время операции что-то пошло не так". В итоге врачи ввели ребенка в искусственную кому, а на третий день девочка скончалась. Ее тело жительница Барнаула увидела только перед похоронами.

"На лице в нескольких местах кожа висела обрывками, губы были будто разорваны, руки в неестественном положении – будто их привязывали, чтобы ребенок не крутился. И еще одна странность: за три дня в реанимации вес дочки увеличился на 1,5 килограмма", – цитирует ее "КП-Новосибирск".

Впоследствии результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что врачи не восполнили объем потерянной во время операции крови. Это в итоге и привело к летальным последствиям: сначала у девочки началось кислородное голодание, затем произошел отек головного мозга и стали отказывать органы.

К тому же выяснилось, что малышке вместе с наркозом ввели препарат, который вообще запрещено давать детям, но женщину об этом даже не предупредили. А еще ребенка вовремя не вывели из искусственной комы, несмотря на то, что в анализах крови уже были прямые противопоказания для этого. "Но врачи продолжали колоть снотворное", – говорит мама погибшей.

"Моя дочка умирала почти девять часов, но спохватились врачи, когда уже было упущено время и организм уже никак не реагировал", – добавила женщина.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Однако, по словам матери, обвинение пока никому из врачей не предъявили.