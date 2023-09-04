НОВОСТИПроисшествия

Названа причина смерти шестимесячной девочки из Барнаула после пластической операции

По словам матери ребенка, когда она увидела тело дочери, ее "кожа висела обрывками, губы были разорваны"

04 сентября 2023, 09:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В мае 2022 года шестимесячная девочка из Барнаула умерла после пластической операции по удалению заячьей губы в Новосибирске. Ее мама рассказала, по какой именно причине не стало малышки.

По словам женщины, когда только ее дочь вынесли из операционной, ей поставили дыхательную трубку, но при этом "никто и слова не сказал, что во время операции что-то пошло не так". В итоге врачи ввели ребенка в искусственную кому, а на третий день девочка скончалась. Ее тело жительница Барнаула увидела только перед похоронами.

"На лице в нескольких местах кожа висела обрывками, губы были будто разорваны, руки в неестественном положении – будто их привязывали, чтобы ребенок не крутился. И еще одна странность: за три дня в реанимации вес дочки увеличился на 1,5 килограмма", – цитирует ее "КП-Новосибирск".

Впоследствии результаты судебно-медицинской экспертизы показали, что врачи не восполнили объем потерянной во время операции крови. Это в итоге и привело к летальным последствиям: сначала у девочки началось кислородное голодание, затем произошел отек головного мозга и стали отказывать органы.

К тому же выяснилось, что малышке вместе с наркозом ввели препарат, который вообще запрещено давать детям, но женщину об этом даже не предупредили. А еще ребенка вовремя не вывели из искусственной комы, несмотря на то, что в анализах крови уже были прямые противопоказания для этого. "Но врачи продолжали колоть снотворное", – говорит мама погибшей.

"Моя дочка умирала почти девять часов, но спохватились врачи, когда уже было упущено время и организм уже никак не реагировал", – добавила женщина.

Следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". Однако, по словам матери, обвинение пока никому из врачей не предъявили.

Барнаул Происшествия дети

Комментарии 9

Avatar Picture
Гость

12:03:24 04-09-2023

какой бред

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:17:47 04-09-2023

Вот какая необходимость была оперировать полугодовалого ребенка? Зайчья губа - это не жизненные показания к оперции, чтобы давать такому малышу наркоз и так рисковать его жизнью. Подрастет, окрепнет, тогда и делали бы пластические операции.

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

12:42:37 04-09-2023

Гость (12:17:47 04-09-2023) Вот какая необходимость была оперировать полугодовалого ребе... Это и должны были решить и предусмотреть медики,но они ,как видно,наплевательски отнеслись к своему делу,поэтому вот такой печальный итог.Вот это "уровень" в нашей медицине.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:50:27 04-09-2023

Афиноген (12:42:37 04-09-2023) Это и должны были решить и предусмотреть медики,но они ,ка... У медиков пациентов сотни и тысячи. Одним больше, одним меньше - им-то что? А вот родители должны думать, насколько ИХ ребенку необходимо операционное вмешательство. И не надо ли подождать с операцией (раз состояние здоровья жизни не угрожает). Тех же хирургов хлебом не корми, дай что-нибудь отрезать, разрезать. Нам уже сколько раз предлагали операции по разному поводу: пупочная грыжа (прошла к подростковому возраст сама), гигрома запястья (тоже сама рассосалась), операция по поводу сросшегося ногтя (без операции сами вылечили), удаление миндалин (не стали делать, спасаемся промыванием миндалин тонзилором) и т.д. А врачи да, и проще отрезать, чем лечить. Не своиъх же детей они режут.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:18:40 04-09-2023

Гость (13:50:27 04-09-2023) У медиков пациентов сотни и тысячи. Одним больше, одним мень... по статистике самая низкая продолжительность жизни по профессиям - врачи (сапожник без сапог) а детей своих они "залечивают" до стадии когда организм без лекарств жить не может.

  -5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:40:34 04-09-2023

гость (15:18:40 04-09-2023) по статистике самая низкая продолжительность жизни по профе... Зеленка, молитва и подорожнок Вам в помощь! Не ходите по врачам.

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Афиноген

11:05:29 05-09-2023

Гость (13:50:27 04-09-2023) У медиков пациентов сотни и тысячи. Одним больше, одним мень... Вот я и говорю про нынешний уровень нашей медицины.

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:16:35 04-09-2023

Почему повезли в НСк? почему не сделали операцию в Барнауле в РТП на горе? Очень хорошо в Барнауле оперируют. С переливанием крови проблем нет ни в Барнауле, ни тем более в Нске. мутно все

  6 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

11:14:23 05-09-2023

Знаю человека, которому 60 с лишним лет назад сделали подобную операцию в Барнауле. Если не посвящены в эту историю, то не поймете, что было хирургическое вмешательство. Еле заметный шрамик . Думаю, его жена даже не знает, откуда. А так очень симпатичный мужчина до сих пор, несмотря на возраст.

  0 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров