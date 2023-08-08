Алтайских родителей, чьи дети выпали из окна, могут наказать
Правоохранители контролируют два таких случая
08 августа 2023, 08:32, ИА Амител
Фото: pxhere.com
В Алтайском крае могут наказать родителей, чьи дети выпали из окон. Об этом сообщают "Вести Алтай".
Накануне девочка выпала из окна шестого этажа на улице Анатолия. Предположительно, это произошло, когда ребенок только проснулся. Окно было открыто, а родители не услышали, как малышка взбирается на подоконник. Девочка в больнице. Ее семья никогда не состояла на учете и считается благополучной.
Еще один случай произошел 4 августа. Мальчик выпал из окна на скошенную траву, что спасло ему жизнь.
Оба этих случая контролируют полиция и следователи.
09:38:49 08-08-2023
Даже странно. По современной традиции это производителей окон надо наказывать, ну или администрацию района) а если бы дети эти в школу ходили - то учителей, конечно))
10:23:17 08-08-2023
Гость (09:38:49 08-08-2023) Даже странно. По современной традиции это производителей о... Причем здесь производители???????????????? Только родители несут ответственность за свое чадо! Просто у нас привыкли все спихивать то на школу, то на двор.....А родители - пустое приложение???
13:37:43 08-08-2023
Гость (09:38:49 08-08-2023) Даже странно. По современной традиции это производителей о... Какой бред от безграмотности люди пишут!
10:43:53 08-08-2023
такой заголовок... те, если родители не из Алтайского края, то их можно не наказывать...
13:38:37 08-08-2023
Елена (10:43:53 08-08-2023) такой заголовок... те, если родители не из Алтайского края, ... Заголовки здесь зачастую странноватые