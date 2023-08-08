Алтайских родителей, чьи дети выпали из окна, могут наказать

Правоохранители контролируют два таких случая

08 августа 2023, 08:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com

В Алтайском крае могут наказать родителей, чьи дети выпали из окон. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Накануне девочка выпала из окна шестого этажа на улице Анатолия. Предположительно, это произошло, когда ребенок только проснулся. Окно было открыто, а родители не услышали, как малышка взбирается на подоконник. Девочка в больнице. Ее семья никогда не состояла на учете и считается благополучной.

Еще один случай произошел 4 августа. Мальчик выпал из окна на скошенную траву, что спасло ему жизнь.

Оба этих случая контролируют полиция и следователи.