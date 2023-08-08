НОВОСТИПроисшествия

Алтайских родителей, чьи дети выпали из окна, могут наказать

Правоохранители контролируют два таких случая

08 августа 2023, 08:32, ИА Амител

Фото: pxhere.com
Фото: pxhere.com

В Алтайском крае могут наказать родителей, чьи дети выпали из окон. Об этом сообщают "Вести Алтай".

Накануне девочка выпала из окна шестого этажа на улице Анатолия. Предположительно, это произошло, когда ребенок только проснулся. Окно было открыто, а родители не услышали, как малышка взбирается на подоконник. Девочка в больнице. Ее семья никогда не состояла на учете и считается благополучной. 

Еще один случай произошел 4 августа. Мальчик выпал из окна на скошенную траву, что спасло ему жизнь.

Оба этих случая контролируют полиция и следователи.

Алтайский край Происшествия

Комментарии 5

Avatar Picture
Гость

09:38:49 08-08-2023

Даже странно. По современной традиции это производителей окон надо наказывать, ну или администрацию района) а если бы дети эти в школу ходили - то учителей, конечно))

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:23:17 08-08-2023

Гость (09:38:49 08-08-2023) Даже странно. По современной традиции это производителей о... Причем здесь производители???????????????? Только родители несут ответственность за свое чадо! Просто у нас привыкли все спихивать то на школу, то на двор.....А родители - пустое приложение???

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:37:43 08-08-2023

Гость (09:38:49 08-08-2023) Даже странно. По современной традиции это производителей о... Какой бред от безграмотности люди пишут!

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Елена

10:43:53 08-08-2023

такой заголовок... те, если родители не из Алтайского края, то их можно не наказывать...

  0 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

13:38:37 08-08-2023

Елена (10:43:53 08-08-2023) такой заголовок... те, если родители не из Алтайского края, ... Заголовки здесь зачастую странноватые

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров