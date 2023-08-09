В Барнауле погиб ребенок, выпав из окна на 15-м этаже

По словам очевидца, ребенок упал на набережную

09 августа 2023, 14:46, ИА Амител

Фото: t.me/incident22

В Барнауле с 15-го этажа многоквартирного дома выпал пятилетний ребенок, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Ребенок скончался", – говорится в сообщении.

Трагедия произошла днем в доме № 9 по улице Приречной. По словам очевидца, ребенок упал на набережную.

Напомним, пару дней назад девочка выпала из окна многоэтажки на улице Анатолия в Барнауле.