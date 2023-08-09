В Барнауле погиб ребенок, выпав из окна на 15-м этаже
По словам очевидца, ребенок упал на набережную
09 августа 2023, 14:46, ИА Амител
Фото: t.me/incident22
В Барнауле с 15-го этажа многоквартирного дома выпал пятилетний ребенок, сообщает "Инцидент Барнаул".
"Ребенок скончался", – говорится в сообщении.
Трагедия произошла днем в доме № 9 по улице Приречной. По словам очевидца, ребенок упал на набережную.
Напомним, пару дней назад девочка выпала из окна многоэтажки на улице Анатолия в Барнауле.
15:18:42 09-08-2023
Да что же такое происходит с детками? в день по два выпадают. Просто беда......
15:34:49 09-08-2023
гость (15:18:42 09-08-2023) Да что же такое происходит с детками? в день по два выпадают... С детками всё нормально. А вот с мозгами у их родителей действительно швах. На фоне того, что все оконные фирмы предлагают специальную фурнитуру, исключающую открытие ребёнком окна, происходящее- прост о дичь какая-то.
15:39:17 09-08-2023
Гость (15:34:49 09-08-2023) С детками всё нормально. А вот с мозгами у их родителей дейс... Кстати, далеко не все. Некоторые даже не знают, что это за фурнитура.
16:22:59 09-08-2023
Гость (15:34:49 09-08-2023) С детками всё нормально. А вот с мозгами у их родителей дейс... Окно не ребеное открыл, а взрослые, чтобы проветрить. Фурнитура здесь никак не поможет.
15:51:43 09-08-2023
соболезнования родителям, страшное горе...
17:31:59 09-08-2023
безответственность и халатное отношение родителей итог таких трагедий
17:41:11 09-08-2023
Гость (17:31:59 09-08-2023) безответственность и халатное отношение родителей итог таких... В пять лет эти опасности нужно уже знать! Как всегда, гиперопека и сюсюканье.
20:06:07 09-08-2023
Гость (17:41:11 09-08-2023) В пять лет эти опасности нужно уже знать! Как всегда, гипер... Тут взрослые мужики запиваются, хотя им больше пяти лет, и на протяжении всех этих лет им постоянно говорят - пить вредно! А вы ждёте от пятилеток бОльшей сознательности.
08:51:36 10-08-2023
Гость (20:06:07 09-08-2023) Гость (17:41:11 09-08-2023) В пять лет эти опасности ... Ну так не пей! И мясо не ешь! Это тут причем?
13:19:41 10-08-2023
Гость (08:51:36 10-08-2023) Гость (20:06:07 09-08-2023) Гость (17:41:11 09-08-2023... Я не мужик, так что не пью. Это тут причем?