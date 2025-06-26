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Рогозин пожалел шутников из КВН и рассказал, почему их не отправят на СВО

В частности он заявил, что юмористы, которые посмеялись над ним, не годятся для защиты Родины

26 июня 2025, 12:30, ИА Амител

Дмитрий Рогозин / Фото: kremlin.ru
Дмитрий Рогозин / Фото: kremlin.ru

Бывший глава Роскосмоса, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин прокомментировал в своем Telegram-канале волну негодования в свой адрес после того, как раскритиковал молодых юмористов за шутку в КВН.

Ранее Рогозин возмутился шутке, которую показали в КВН на Первом канале. При этом саму передачу он назвал "унылым говном", автора шутки - "бесталанным чмом", а молодых юмористов пообещал отправить на СВО.

Волна критики

После своих слов Рогозин получил негативную реакцию в СМИ и соцсетях, в том числе и от известных людей. В частности, депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев, который ранее и сам играл в КВН, заявил MSK1.ru, что "вот так пугать ребят повестками не совсем корректно".

"У нас все контрактники, добровольцы - это люди, которые идут туда по зову сердца. У этого есть светлая сторона, а не наказание. Получается, что если хочешь наказать человека, его надо отправлять на СВО?" - возмутился Тарбаев.

Адвокат Сталина Гуревич написала в своем Telegram-канале, что Рогозин незаконно собирал персональные данные граждан и игнорировал нормы Конституции РФ.

"Господин Рогозин, а кто вам дал право, во-первых, незаконно собирать персональные данные граждан России, выясняя их военкомат, во-вторых, публично им угрожать, в-третьих, игнорировать нормы Конституции РФ относительно цензуры? Шутка закон не нарушает, вы, как публичное лицо, можете быть подвергнуты критике. Не нравится КВН - не смотрите. Публично попирая законы Российской Федерации из-за личных обидок, вы дискредитируете нашу страну, показывая что для некоторых сенаторов закон не писан и властьобличенные могут по желанию наступить и на Основной Закон. Это отвратительно", - написала Гуревич.

Как всем ответил Рогозин?

Рогозин заявил, что юмористы из КВН, которые пошутили про него, не годятся для защиты Родины.

"Хочу успокоить представителей либеральной общественности, адвоката Огуревича, блогеров-заступников и прочих возбудившихся ухилянтов: эти два шутника из КВН нас никак не интересуют в силу их интеллектуальной незрелости. Для глупых шуток они, возможно, годятся, для защиты Родины - нет", - написал Рогозин.

Фото: t.me/rogozin_do

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НОВОСТИПолитика
скандалы

Комментарии 15

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Гость

12:32:20 26-06-2025

Клоун

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Гость

12:41:03 26-06-2025

Гость (12:32:20 26-06-2025) Клоун ... При чем Злобный)

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Гость

13:12:44 26-06-2025

Гость (12:41:03 26-06-2025) При чем Злобный)... Работа такая у него

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Мимонепроходящий

06:39:53 27-06-2025

Гость (12:32:20 26-06-2025) Клоун ... Он в мозг раненый, его нужно понять и простить..

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Гость

12:43:51 26-06-2025

Когда ребенка ставят в угол или оставляют без компьютера - его наказывают или воспитывают? На СВО, как минимум, многим правонарушителям можно искупать свою вину за правонарушения. Другое дело, что шутники никакое право не нарушали, в связи с чем Рогозин явно накосячил. Причем накосячил на грани правонарушения, есть признаки превышения полномочий. А значит может искупить тем же способом, каким предлагал. И искупать правонарушители должны не так, съездил, сфотался. А как все мобилизованные, до Победы

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Гость

16:34:06 26-06-2025

Гость (12:43:51 26-06-2025) Когда ребенка ставят в угол или оставляют без компьютера - е... А какую вину искупают мобилизованные?

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Гость

12:44:32 26-06-2025

Да уж, господин Рогозин, обкакались вы знатно.
Обтереться вы конечно же утрётесь. Но душок от вас еще долго будет исходить спицфический.

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Гость

13:11:00 26-06-2025

Гость (12:44:32 26-06-2025) Да уж, господин Рогозин, обкакались вы знатно. Обтеретьс... Ему фиолетово, не в первой. Карьерный балабол. Один батут чего стоит на фоне эпических провалов в руководстве Роскосмоса.

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Кхм...

12:49:16 26-06-2025

Хамло и неумный человек. "Как же он работал в очистке?!"(С)

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Гость

14:09:55 26-06-2025

докторскую Рогозина в студию

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Гость

01:05:54 27-06-2025

Гость (14:09:55 26-06-2025) докторскую Рогозина в студию... Да господь с вами! Такие свои докторские сами не пишут. Написал ему её какой-нибудь дедушка за денежку малую. За такие же магарычи и учёный совет покупается. Ну а ВАК вообще и них под каблуком.

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гость

14:22:42 26-06-2025

Странно как то,а почему его соратники по цеху скромно молчат или они полностью поддерживают его намеренья,тогда возникает закономерный вопрос-а правда они представители закона или простые гопники со своими понятиями

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Гость

14:23:02 26-06-2025

за ангару и за восточный, то куда его командировать-то надо?

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Кхм...

15:05:44 26-06-2025

Гость (14:23:02 26-06-2025) за ангару и за восточный, то куда его командировать-то надо?... Однозначно нужно было на повышение. Такие средства освоены!

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Гость

15:12:47 26-06-2025

Кхм... (15:05:44 26-06-2025) Однозначно нужно было на повышение. .. На Луну с батута и без скафандра. Шлемы на такие щеки еще не придумали...

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