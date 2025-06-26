В частности он заявил, что юмористы, которые посмеялись над ним, не годятся для защиты Родины

26 июня 2025, 12:30, ИА Амител

Дмитрий Рогозин / Фото: kremlin.ru

Бывший глава Роскосмоса, сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин прокомментировал в своем Telegram-канале волну негодования в свой адрес после того, как раскритиковал молодых юмористов за шутку в КВН.

Ранее Рогозин возмутился шутке, которую показали в КВН на Первом канале. При этом саму передачу он назвал "унылым говном", автора шутки - "бесталанным чмом", а молодых юмористов пообещал отправить на СВО.

Волна критики

После своих слов Рогозин получил негативную реакцию в СМИ и соцсетях, в том числе и от известных людей. В частности, депутат Госдумы Сангаджи Тарбаев, который ранее и сам играл в КВН, заявил MSK1.ru, что "вот так пугать ребят повестками не совсем корректно".

"У нас все контрактники, добровольцы - это люди, которые идут туда по зову сердца. У этого есть светлая сторона, а не наказание. Получается, что если хочешь наказать человека, его надо отправлять на СВО?" - возмутился Тарбаев.

Адвокат Сталина Гуревич написала в своем Telegram-канале, что Рогозин незаконно собирал персональные данные граждан и игнорировал нормы Конституции РФ.

"Господин Рогозин, а кто вам дал право, во-первых, незаконно собирать персональные данные граждан России, выясняя их военкомат, во-вторых, публично им угрожать, в-третьих, игнорировать нормы Конституции РФ относительно цензуры? Шутка закон не нарушает, вы, как публичное лицо, можете быть подвергнуты критике. Не нравится КВН - не смотрите. Публично попирая законы Российской Федерации из-за личных обидок, вы дискредитируете нашу страну, показывая что для некоторых сенаторов закон не писан и властьобличенные могут по желанию наступить и на Основной Закон. Это отвратительно", - написала Гуревич.

Как всем ответил Рогозин?

Рогозин заявил, что юмористы из КВН, которые пошутили про него, не годятся для защиты Родины.