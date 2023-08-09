Роллы и суши могут сильно подорожать в России
На фоне санкций увеличивать цены решили и российские производители продукции
09 августа 2023, 12:44, ИА Амител
Роллы и суши могут подорожать на 25% из-за проблем на фоне антироссийских санкций с поставками рыбы, кальмара и риса, пишет "Коммерсант".
Например, суши-рестораны очень зависимы от импортной семги – норвежской, чилийской или фарерской, которая продолжит дорожать и дальше из-за проблем с логистикой. А если поставки и вовсе прекратятся, то придется налаживать параллельный импорт, что тоже негативно отразится на стоимости.
Есть один вариант – переходить на российского дикого лосося, однако сейчас большая доля этой рыбы уходит в Азию. Если его перенаправить на российский рынок, то суши и роллы могут подорожать минимум на 25%.
Увеличивают цены и российские производители. С начала этого года на Дальнем Востоке цены на минтай выросли почти на 16%, на сельдь – на 13%, на камбалу – в полтора раза.
"Отечественные производители решили не демпинговать, раз курс доллара дернул вверх, раз стоимость зарубежной продукции выросла, они стали поднимать цену на свои товары", – пояснил омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.
Подорожал и рис – почти на 30% за год. Проблемы возникли и с курицей, цены на которую достигли рекорда.
13:01:08 09-08-2023
Не парьтесь, напишете одну новость, в России будет все дорожать.
15:38:16 09-08-2023
Гость (13:01:08 09-08-2023) Не парьтесь, напишете одну новость, в России будет все дорож... Вы не врубаетесь. Вместо одной новости можно наклепать тысячу, котрые посетят много читателей, а значит, вырастет посещаемость ресурса, а значит, рекламу будут размещать охотнее. Вот так работает виртуальная экономика...
13:24:24 09-08-2023
я ещё больше скажу! Скоро конец лета!
14:12:01 09-08-2023
Капец, из Норвегии дороже покупать, а если свой начать приобретать, то еще дороже выйдет))
14:24:05 09-08-2023
Рисовая каша дорожает. Ужос
15:36:21 09-08-2023
Пфф... мак семь лет не родил- голод будет!