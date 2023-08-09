Роллы и суши могут сильно подорожать в России

На фоне санкций увеличивать цены решили и российские производители продукции

09 августа 2023, 12:44, ИА Амител

Фото: kroshka__nastya / Freepik

Роллы и суши могут подорожать на 25% из-за проблем на фоне антироссийских санкций с поставками рыбы, кальмара и риса, пишет "Коммерсант".

Например, суши-рестораны очень зависимы от импортной семги – норвежской, чилийской или фарерской, которая продолжит дорожать и дальше из-за проблем с логистикой. А если поставки и вовсе прекратятся, то придется налаживать параллельный импорт, что тоже негативно отразится на стоимости.

Есть один вариант – переходить на российского дикого лосося, однако сейчас большая доля этой рыбы уходит в Азию. Если его перенаправить на российский рынок, то суши и роллы могут подорожать минимум на 25%.

Увеличивают цены и российские производители. С начала этого года на Дальнем Востоке цены на минтай выросли почти на 16%, на сельдь – на 13%, на камбалу – в полтора раза.

"Отечественные производители решили не демпинговать, раз курс доллара дернул вверх, раз стоимость зарубежной продукции выросла, они стали поднимать цену на свои товары", – пояснил омбудсмен ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

Подорожал и рис – почти на 30% за год. Проблемы возникли и с курицей, цены на которую достигли рекорда.