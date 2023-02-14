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Романтичные поздравления с Днём святого Валентина

Поздравьте с 14 февраля красиво

14 февраля 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: amic.ru
Фото: amic.ru

День всех влюблённых отмечается 14 февраля. Если вам хочется поздравить своих близких с праздником как-то особенно, например, в стихах, сделали небольшую подборку. Любите и будьте любимыми (и не только в этот день).

Я спешу тебя поздравить

С Днём святого Валентина!

Никогда пускай не будет

У тебя для слёз причины.

Радуйся, живи счастливо,

Следуй за своей мечтою.

Помни, что бы ни случилось,

Рядом я всегда с тобою!

__________________

День, когда царит любовь,

Наступил сегодня вновь.

В феврале пусть, как весной,

Счастье захлестнёт волной!

В День святого Валентина

Для всех равно и едино

Сердцу биться вновь и вновь

Помогает пусть любовь!

__________________

Ты щекочешь нервы,

Будоражишь кровь!

Ты волнуешь душу,

Ты – моя любовь!

В этот день февральский

Праздник наш с тобой.

Держи мое сердечко,

А мне своё открой!

Я тебе желаю

Всех счастливей быть,

За хвост ловить удачу

И меня любить!

__________________

Подпишу я валентинку

Для родного человечка.

Ты – вторая половинка

Для влюблённого сердечка.

Поцелую нежно в щёчку,

Прошепчу тебе на ушко,

Что люблю я очень-очень –

Для меня ты как ловушка.

Для меня ты – вдохновение,

Сто процентов – совместимость.

Лучше сладкого варенья –

Я надеюсь на взаимность!

__________________

Шлю тебе любви кусочек

И признания свои.

Обожаю тебя очень.

И ты чувства не таи.

Попрошу я Купидона

Передать тебе слова

О любви моей бездонной,

Что кружится голова.

Ты, читая эти строчки,

Улыбнись мне мысленно.

Я узнаю это точно

По флюидам присланным.

Источник: pozdravok.com

pikabu.ru/@Ellirik
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Комментарии 6

  • Товарищ! Не ведись на буржуазную хрень! 14 февраля - ОБЫЧНЫЙ день!..
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Нет такого праздника для нормальных людей!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • госпади... что за сопливая муть?
    14 февраля, Гость   Ответить
  • В позднем средневековье во Франции и Англии житие св. Валентина постепенно начало обрастать легендами, связанными с тайным венчанием влюблённых пар. Согласно Золотой легенде, властный и жестокий римский император Клавдий II пришёл к мысли, что одинокий мужчина, не обременённый женой и семьёй, лучше будет сражаться на поле битвы во славу Цезаря, и запретил мужчинам жениться, а женщинам и девушкам — выходить замуж за любимых мужчин. А святой Валентин был обычным полевым врачом и священником, который сочувствовал несчастным влюблённым и тайком от всех, под покровом ночи освящал брак любящих мужчин и женщин. Вскоре деятельность святого Валентина стала известна властям, и его посадили в темницу, а затем казнили 14 февраля 269 года
    14 февраля, Гость   Ответить
  • Всех влюблённых с праздником!!!
    14 февраля, Гость   Ответить
  • А с чего вы взяли, что вы нормальны?
    14 февраля, Гость   Ответить
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