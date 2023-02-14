Романтичные поздравления с Днём святого Валентина
Поздравьте с 14 февраля красиво
14 февраля 2023, 06:35, ИА Амител
День всех влюблённых отмечается 14 февраля. Если вам хочется поздравить своих близких с праздником как-то особенно, например, в стихах, сделали небольшую подборку. Любите и будьте любимыми (и не только в этот день).
Я спешу тебя поздравить
С Днём святого Валентина!
Никогда пускай не будет
У тебя для слёз причины.
Радуйся, живи счастливо,
Следуй за своей мечтою.
Помни, что бы ни случилось,
Рядом я всегда с тобою!
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День, когда царит любовь,
Наступил сегодня вновь.
В феврале пусть, как весной,
Счастье захлестнёт волной!
В День святого Валентина
Для всех равно и едино
Сердцу биться вновь и вновь
Помогает пусть любовь!
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Ты щекочешь нервы,
Будоражишь кровь!
Ты волнуешь душу,
Ты – моя любовь!
В этот день февральский
Праздник наш с тобой.
Держи мое сердечко,
А мне своё открой!
Я тебе желаю
Всех счастливей быть,
За хвост ловить удачу
И меня любить!
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Подпишу я валентинку
Для родного человечка.
Ты – вторая половинка
Для влюблённого сердечка.
Поцелую нежно в щёчку,
Прошепчу тебе на ушко,
Что люблю я очень-очень –
Для меня ты как ловушка.
Для меня ты – вдохновение,
Сто процентов – совместимость.
Лучше сладкого варенья –
Я надеюсь на взаимность!
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Шлю тебе любви кусочек
И признания свои.
Обожаю тебя очень.
И ты чувства не таи.
Попрошу я Купидона
Передать тебе слова
О любви моей бездонной,
Что кружится голова.
Ты, читая эти строчки,
Улыбнись мне мысленно.
Я узнаю это точно
По флюидам присланным.
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