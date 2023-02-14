Романтичные поздравления с Днём святого Валентина

Поздравьте с 14 февраля красиво

14 февраля 2023, 06:35, ИА Амител

Фото: amic.ru

День всех влюблённых отмечается 14 февраля. Если вам хочется поздравить своих близких с праздником как-то особенно, например, в стихах, сделали небольшую подборку. Любите и будьте любимыми (и не только в этот день).

Я спешу тебя поздравить

С Днём святого Валентина!

Никогда пускай не будет

У тебя для слёз причины.

Радуйся, живи счастливо,

Следуй за своей мечтою.

Помни, что бы ни случилось,

Рядом я всегда с тобою!

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День, когда царит любовь,

Наступил сегодня вновь.

В феврале пусть, как весной,

Счастье захлестнёт волной!

В День святого Валентина

Для всех равно и едино

Сердцу биться вновь и вновь

Помогает пусть любовь!

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Ты щекочешь нервы,

Будоражишь кровь!

Ты волнуешь душу,

Ты – моя любовь!

В этот день февральский

Праздник наш с тобой.

Держи мое сердечко,

А мне своё открой!

Я тебе желаю

Всех счастливей быть,

За хвост ловить удачу

И меня любить!

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Подпишу я валентинку

Для родного человечка.

Ты – вторая половинка

Для влюблённого сердечка.

Поцелую нежно в щёчку,

Прошепчу тебе на ушко,

Что люблю я очень-очень –

Для меня ты как ловушка.

Для меня ты – вдохновение,

Сто процентов – совместимость.

Лучше сладкого варенья –

Я надеюсь на взаимность!

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Шлю тебе любви кусочек

И признания свои.

Обожаю тебя очень.

И ты чувства не таи.

Попрошу я Купидона

Передать тебе слова

О любви моей бездонной,

Что кружится голова.

Ты, читая эти строчки,

Улыбнись мне мысленно.

Я узнаю это точно

По флюидам присланным.





























Открытки ко Дню святого Валентина

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