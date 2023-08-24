Росавиация подтвердила, что Пригожин был на разбившемся самолете
Кроме него на борту находился Дмитрий Уткин и еще пять пассажиров и три члена экипажа
24 августа 2023, 03:05, ИА Амител
Росавиация подтвердила, что на борту разбившегося в Тверской области самолета был Евгений Пригожин. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным организации на борту самолета Embraer - 135 (EBM-135BJ) находились следующие пассажиры:
Евгений Пригожин;
Дмитрий Уткин;
Пропустин Сергей;
Евгений Макарян;
Александр Тотмин;
Валерий Чекалов;
Николай Матусеев.
Также на борту были три члена экипажа: командир Алексей Левшин, второй пилот Каримов Рустам и бортпроводник Распопова Кристина. Тела всех десяти человек найдены.
Вечером 23 августа стало известно о крушении самолета, среди пассажиров которого числился Евгений Пригожин. Следком возбудил уголовное дело. Напомним, что ранее гибель Пригожина подтвердил близкий к ЧВК "Вагнер" канал Gray Zone.
04:45:21 24-08-2023
Вот это новость...
07:02:03 24-08-2023
Не простили выступление Пригожина... "Демократия" однако.
09:45:33 24-08-2023
Гость (07:02:03 24-08-2023) Не простили выступление Пригожина... "Демократия" однако.... Не таким образом и не в такое напряженное время выступать.
10:32:12 24-08-2023
Гость (09:45:33 24-08-2023) Не таким образом и не в такое напряженное время выступать.... Да ты задолбал! Почему не в окопе еще?
15:12:12 24-08-2023
Гость (07:02:03 24-08-2023) Не простили выступление Пригожина... "Демократия" однако.... А я думаю, американцы или хохлы по их наущению могли подстроить крушение. Вагнеровцы им здорово насолили.
07:06:53 24-08-2023
Почему то Евдокимов вспомнился...
07:15:57 24-08-2023
Гость (07:06:53 24-08-2023) Почему то Евдокимов вспомнился...... Лебедь и еще сколько таких, кто голову стал поднимать?
07:24:15 24-08-2023
Гость (07:06:53 24-08-2023) Почему то Евдокимов вспомнился...... Ты своего алкаша и бабника Евдокимова не вспоминай тут. Привел к власти в крова калиброванный воров, а сам в Москве у своей мулатки, или бухает в Верх-Обском. Все бумаги подписывал за него Вася Борматов, а такие как Панов и Баклицкий воровали вагонами не останавливаясь. И верить в то, что сельский мужик подставлял под удар бронированного Мерседеса С-класса своих собственных детей, сидящих на заднем сиденье японской жестяной шалагушки, это надо быть просто конченным. Надо просто было не низенько летать над дорогами, а соблюдать ПДД.
10:12:51 24-08-2023
Гость (07:24:15 24-08-2023) Ты своего алкаша и бабника Евдокимова не вспоминай тут. Прив... Вы тут это... Не раскачивайте ;) Народ-то верит в кружевные истории
22:18:51 24-08-2023
Гость (10:12:51 24-08-2023) Вы тут это... Не раскачивайте ;) Народ-то верит в кружевные ... Ну вы зря так. Не все же тупоголовые и верят в заговоры. ПДД нужно соблюдать, а не носиться по дорогам, низко летя.
10:33:23 24-08-2023
Гость (07:24:15 24-08-2023) Ты своего алкаша и бабника Евдокимова не вспоминай тут. Прив... Это бесполезно. Не надо им ничего объяснять. Ну нет у быдла мозгов.
22:17:46 24-08-2023
Гость (07:06:53 24-08-2023) Почему то Евдокимов вспомнился...... Носиться не надо по дорогам как ужаленные! Мало того, что сами гибнут из-за превышения скорости, еще и других губят, подставляют.
07:25:57 24-08-2023
Да ну, это не наши, скорее бандеровцы. Через западные спецслужбы. А может вообще несчастный случай. Хреновая новость
22:15:53 24-08-2023
Гость (07:25:57 24-08-2023) Да ну, это не наши, скорее бандеровцы. Через западные спецсл... И кто минусует? Вы, минусовщики репоголовые, вам так охота верить, что это наше правительство терракт подстроило? А головой подумать слабо? Кому этот Пригожин больше всего насолил и продолжал солить - думалка не думает?
22:20:20 24-08-2023
Гость (07:25:57 24-08-2023) Да ну, это не наши, скорее бандеровцы. Через западные спецсл... Минусуют опять УО. Которым так хочется в верить в "плохое" правительство. Надо же кого-то обвинить в своей никчемной жизни.
07:27:27 24-08-2023
Покажите хоть одно красноярца, который бы разгонял версии про заговор против Лебедя. Наоборот, там все убеждены, что за линии электропередач пилот сам зацепился. Там горы, зачастую туманная погода.
09:10:12 24-08-2023
Выступил против воров-получи....
22:16:32 24-08-2023
Гость (09:10:12 24-08-2023) Выступил против воров-получи....... Он против НАТО выступал и против бандеровцев. Вот и поплатился от этих собак...
09:17:28 24-08-2023
Уже появляются версии, что на борту был двойник, а сам фигурант сделал косметику на лице и уже находится в Латинской Америке. Естественно, независимой генетической экспертизы не будет!
09:25:07 24-08-2023
Гость (09:17:28 24-08-2023) Уже появляются версии, что на борту был двойник, а сам фигур... Об этом начали вещать сразу же, на разных каналах. Но версия так себе. В России живем.
09:29:36 24-08-2023
Гость (07:24:15 24-08-2023) воровали вагонами не останавливаясь. Можно подумать, что сейчас по-другому. Все состояния сейчас - это откаты, распилы и заносы. На технологиях у нас не зарабатывает никто!