Росимущество сохранит рабочие места на Крытом рынке

Расторжение договоров аренды остановлено

28 декабря 2024, 20:15, ИА Амител

Крытый рынок / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Росимущество приостановило действия уведомления о расторжении договоров аренды с предпринимателями, работающими на Крытом рынке. Соответствующий документ направлен арендаторам, сообщает администрация города.

Напомним, что 14 декабря 80 арендаторов, которые торгуют на Крытом рынке, рассказали, что в срок до 15 января их обязали освободить торговые площади.

Теперь же в документе указано, что региональное управление Росимущества отменяет действия уведомлений от 13 декабря 2024 года, и арендаторов просят переоформить договоры аренды с ведомством.

"Такое решение принято в связи с проводимой администрацией города Барнаула и прокуратурой Алтайского края работе по сохранению рабочих мест на Крытом рынке", – рассказали в мэрии.

Также ведется проработка вопроса о выборе управляющей компании или организатора работы рынка до его приватизации.