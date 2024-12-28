Росимущество сохранит рабочие места на Крытом рынке
Расторжение договоров аренды остановлено
28 декабря 2024, 20:15, ИА Амител
Росимущество приостановило действия уведомления о расторжении договоров аренды с предпринимателями, работающими на Крытом рынке. Соответствующий документ направлен арендаторам, сообщает администрация города.
Напомним, что 14 декабря 80 арендаторов, которые торгуют на Крытом рынке, рассказали, что в срок до 15 января их обязали освободить торговые площади.
Теперь же в документе указано, что региональное управление Росимущества отменяет действия уведомлений от 13 декабря 2024 года, и арендаторов просят переоформить договоры аренды с ведомством.
"Такое решение принято в связи с проводимой администрацией города Барнаула и прокуратурой Алтайского края работе по сохранению рабочих мест на Крытом рынке", – рассказали в мэрии.
Также ведется проработка вопроса о выборе управляющей компании или организатора работы рынка до его приватизации.
22:29:36 28-12-2024
Ну повысят им аренду сами свалят