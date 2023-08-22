Роспотребнадзор: COVID-19 становится сезонной инфекцией
За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 16,1%
22 августа 2023, 21:28, ИА Амител
Коронавирусная инфекция все больше приобретает черты сезонного заболевания, рост случаев заболевания которого наблюдается в осенне-зимний период. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.
За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 16,1%, отметили в ведомстве.
В осенний период возрастают риски распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19. Кроме того, конце лета и начало осени — традиционно период подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.
В это время люди возвращаются из отпусков, а школьники и студенты возвращаются на учебу. В результате увеличивается число контактов между людьми, что приводит к активному обмену респираторными вирусами.
15:17:33 23-08-2023
Ковид и будет сезонным заболеванием и останется с нами на годы, как и грипп. Поэтому от него так же нужна сезонная вакцинация, а еще по возможности людям носить маски и не ходить в людные места, обязательно мыть руки и заботиться о своем здоровье
15:48:11 23-08-2023
Значит во время вспышек заболеваемости нужно сидеть дома, чтобы не болеть.
16:53:40 23-08-2023
Невада Тэн (15:17:33 23-08-2023) Ковид и будет сезонным заболеванием и останется с нами на го... вы, простите, раньше руки не драили? мыло только в 2020-м впервые увидели? меня вот научили пользоваться мылом ещё в садике. жена надраивала всё спиртом. и что? болел ковидом четыре раза. а грязные руки — просто противно.