Роспотребнадзор: COVID-19 становится сезонной инфекцией

За последнюю неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 16,1%

22 августа 2023, 21:28, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Коронавирусная инфекция все больше приобретает черты сезонного заболевания, рост случаев заболевания которого наблюдается в осенне-зимний период. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Роспотребнадзора.

За последнюю неделю заболеваемость COVID-19 выросла на 16,1%, отметили в ведомстве.

В осенний период возрастают риски распространения гриппа, ОРВИ и COVID-19. Кроме того, конце лета и начало осени — традиционно период подъема заболеваемости респираторными вирусными инфекциями.

В это время люди возвращаются из отпусков, а школьники и студенты возвращаются на учебу. В результате увеличивается число контактов между людьми, что приводит к активному обмену респираторными вирусами.