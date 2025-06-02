В цене могут "подскочить" даже социально значимые товары, предупреждают производители

02 июня 2025, 17:20, ИА Амител

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Россию может ждать волна подорожания всех продуктов, вплоть до социально значимых. Об этом пишут "Известия" со ссылкой на крупнейших производителей страны. Они опасаются, что понесут огромные затраты из-за законопроекта, который сделает все ГОСТы обязательными к исполнению. Компании направили в профильные ведомства письмо с просьбой не принимать документ в таком виде.

О том, как собираются изменить правила применения ГОСТов и как это может сказаться на ценах, – в материале amic.ru.

1 Что за законопроект о ГОСТах планируют принять в Госдуме? Депутаты Госдумы уже не первый год обсуждают поправки в закон о стандартизации. Автор инициативы – первый зампред комитета по экономической политике Надежда Школкина. Законопроект внесли еще в 2023-м, а в 2024-м парламентарии одобрили его в первом чтении. Идея в том, чтобы обязать пищевых производителей направлять на экспертизу внутренние стандарты организации (СТО) и технические условия (ТУ) и регистрировать их в Федеральном информационном фонде стандартов. Это документы, которые регламентируют все аспекты производства того или иного товара. Согласно тексту законопроекта, условия, обозначенные в них, ни в коем случае не должны быть хуже существующих ГОСТов. Фактически эта инициатива должна сделать применение ГОСТов обязательным для всей пищевой промышленности.

2 А что, разве ГОСТы сейчас не обязательные? Не все. Конечно, некоторые национальные стандарты в особо важных отраслях обязательны для всех производителей. Но многие ГОСТы остаются добровольными. Вместо них компании часто руководствуются собственными регламентами. Сами производители объясняют, что многие продукты делать по ГОСТу очень сложно, поскольку они слишком быстро устаревают. "Известия" приводят оценку "Союзмолока": до 40% всей "молочки" в стране выпускают по СТО или ТУ. Причем содержание этих документов зачастую не раскрывается. Поэтому потребитель не может быть уверен, что купленный им товар соответствует национальному стандарту.

3 Почему обязательные ГОСТы могут привести к подорожанию продуктов? Производители, которые присоединились к коллективному письму, предупреждают, что возложенные на них обязательства приведут к серьезным последствиям. В частности, бизнесу придется проводить все свои внутренние стандарты через обязательную экспертизу, а также переоформить все декларации и свидетельства, переделать упаковку. Все это приведет к большим затратам "пищевиков", убеждены авторы письма. "В условиях достаточно высокой инфляции это может привести к росту цен на все пищевые продукты, в том числе социально значимые", – цитируют "Известия" текст письма. Они также считают, что обязательность ГОСТов не только поднимет цены на продукты, но и значительно сократит ассортимент. Например, в молочной отрасли наименований товаров может стать на 10% меньше, говорится в обращении.

4 Какие продукты могут подорожать в России из-за обязательных ГОСТов? Конкретных продуктов "Известия" не называют. Но судя по списку организаций, присоединившихся к письму, изменения в законодательстве затронут практически всю пищевую отрасль. Так, под документом подписались "Союзмолоко", "Русбренд", "Руспродсоюз", "Рыбный союз", "Асконд", Национальная мясная ассоциация и Национальный союз хлебопечения. Свое обращение они направили в Торгово-промышленную палату и первому вице-премьеру Денису Мантурову.

5 Зачем делать все ГОСТы обязательными в России? Депутат Елена Школкина убеждена, что новый режим работы пищевых производителей повысил бы качество товаров и сократил количество контрафакта. "Почему, когда разговор заходит о качестве продукции, нас всегда начинают пугать повышением цен или другими рисками. Если риск в том, что с рынка уйдет часть некачественной и контрафактной продукции, то это же хорошо и по большому счету является целью разработки законопроекта", – цитируют ее "Известия"