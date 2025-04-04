Роспотребнадзор подал в суд на барнаульских "молочников" за нарушения стандартов

Ведомство вменяет компании неоднократные несоблюдения требований, которые не повлекли за собой вреда чьему-либо здоровью

04 апреля 2025, 10:15, ИА Амител

Масло и молоко / Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky by Sber AI / amic.ru

Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю подало судебный иск к компании "Алтай Молоко". Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.

Согласно документам, Роспотребнадзор вменяет компании административное правонарушение в соответствии с частями 1 и 3 статьи 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов"). Указанные пункты предусматривают ответственность за нарушения без вреда чьему-либо здоровью, а также за повторные несоблюдения требований.

По данным открытых источников, ООО "Алтай Молоко" занимается оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами.

Ранее в Алтайском крае в колбасе нашли антибиотик, используемый для лечения кур-несушек. На анализ взяли три вида мясных изделий: вареную колбасу "Докторская", сосиски "Молочные" и сардельки "Говяжьи". В результате исследований во всех пробах выявили динитрокарбанилид в превышающем норму количестве. Потребление продуктов, содержащих этот препарат, ведет к аллергии и снижению иммунитета.