Роспотребнадзор подал в суд на барнаульских "молочников" за нарушения стандартов
Ведомство вменяет компании неоднократные несоблюдения требований, которые не повлекли за собой вреда чьему-либо здоровью
04 апреля 2025, 10:15, ИА Амител
Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю подало судебный иск к компании "Алтай Молоко". Соответствующую информацию разместили в картотеке Арбитражного суда.
Согласно документам, Роспотребнадзор вменяет компании административное правонарушение в соответствии с частями 1 и 3 статьи 14.43 КоАП РФ ("Нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов"). Указанные пункты предусматривают ответственность за нарушения без вреда чьему-либо здоровью, а также за повторные несоблюдения требований.
По данным открытых источников, ООО "Алтай Молоко" занимается оптовой торговлей молочными продуктами, яйцами, пищевыми маслами и жирами.
Ранее в Алтайском крае в колбасе нашли антибиотик, используемый для лечения кур-несушек. На анализ взяли три вида мясных изделий: вареную колбасу "Докторская", сосиски "Молочные" и сардельки "Говяжьи". В результате исследований во всех пробах выявили динитрокарбанилид в превышающем норму количестве. Потребление продуктов, содержащих этот препарат, ведет к аллергии и снижению иммунитета.
10:33:03 04-04-2025
тот случай, когда лучше поздно чем никогда.
всех этих паильцев-кармильцев, давно нужно к ногтю прижать.
если стеклянный стакан после молока сразу не помыл, то этот белесый налет, потому никакая химия уже не берет.
11:24:19 04-04-2025
не повлекли за собой вреда чьему-либо здоровью
Динитрокарбанилид продлевает жизнь?
12:59:36 04-04-2025
Гость (11:24:19 04-04-2025) не повлекли за собой вреда чьему-либо здоровьюДинитр... А что это за соединение?
14:21:42 04-04-2025
значит нас травят-так получается?
12:29:57 05-04-2025
У нас не молоко, а пальмовый жир. Кошка не пьёт теперешнее молоко совсем. Просто не рассматривает его как пищу.
17:42:10 05-04-2025
У меня тоже кошки не пьют молоко и сметану не едят. Определенного производителя бывает едят