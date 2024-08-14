Россельхоз назвал "тревожные" предприятия общепита в Барнауле
Специалисты не могут отслеживать продукцию, которую они заказывают на кухню
14 августа 2024, 13:01, ИА Амител
В очередной "тревожный" список Россельхознадзора вошли тринадцать барнаульских предприятий общепита. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.
Эти заведения не зарегистрированы в системе "Меркурий", при помощи которой контролируются поставки продуктов. В Россельхозе отметили, что не могут гарантировать качество.
Новый "тревожный" список выглядит так:
-пиццерия Pizzafest;
-гастрономический бар Gorka 78;
-магазин суши и пиццы Basilic Food;
-точка быстрого питания "Шeff Tor”;
-пекарня "Машенькины пироги”;
-"Русская кухня", "Гурман";
-служба доставки Kaifa;
-шашлычная "Соус";
-"Место тесто";
-кафе "Наими";
-кафе узбекской кухни "Три жены";
-доставка еды "Суши Самурай”;
-кафе "Техас".
14:37:26 14-08-2024
только техас не тот!)