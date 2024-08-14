Россельхоз назвал "тревожные" предприятия общепита в Барнауле

Специалисты не могут отслеживать продукцию, которую они заказывают на кухню

14 августа 2024, 13:01, ИА Амител

Кафе / Фото: pxhere.com/ru/photo/2620

В очередной "тревожный" список Россельхознадзора вошли тринадцать барнаульских предприятий общепита. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Эти заведения не зарегистрированы в системе "Меркурий", при помощи которой контролируются поставки продуктов. В Россельхозе отметили, что не могут гарантировать качество.

Новый "тревожный" список выглядит так:



-пиццерия Pizzafest;

-гастрономический бар Gorka 78;

-магазин суши и пиццы Basilic Food;

-точка быстрого питания "Шeff Tor”;

-пекарня "Машенькины пироги”;

-"Русская кухня", "Гурман";

-служба доставки Kaifa;

-шашлычная "Соус";

-"Место тесто";

-кафе "Наими";

-кафе узбекской кухни "Три жены";

-доставка еды "Суши Самурай”;

-кафе "Техас".