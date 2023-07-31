Россельхозбанк на Алтае направил на сезонные работы более 5 млрд рублей

84% средств аграрии получили на льготных условиях

31 июля 2023, 13:00, ИА Амител LjN8K1mYV

Уборочные полевые работы / Фото: пресс-служба Россельхозбанка

На юге Сибири начали уборочную кампанию, с каждым днем она будет набирать обороты. Россельхозбанк в Алтайском крае и Республике Алтай с начала года направил свыше 5 млрд рублей на финансирование сезонных работ, в т.ч. более 2,3 млрд рублей выдано предприятиям малых форм хозяйствования. На льготных условиях на сезонные работы аграрии получили 84% средств.

"В нашем крае стартовала уборочная кампания – хозяйства собрали уже больше 400 тонн зерна нового урожая. Параллельно сельхозпроизводители региона проводят выборочный обмолот ранних яровых зерновых и зернобобовых. Работы у аграриев очень много. Посевная площадь в этом году соответствует уровню прошлого года и составляет 5,4 млн гектаров", – сообщил губернатор региона Виктор Томенко в своем телеграм-канале.

Финансирование РСХБ используют разные агропредприятия: от крупных холдингов до небольших КФХ, получая средства на краткосрочные, оборотные цели или инвестируя в технику, хранение или переработку выращенного урожая.

С начала 2023 года Россельхозбанк направил на поддержку агропромышленного комплекса двух Алтаев свыше 8,2 млрд рублей, что на 2,2 млрд выше результата за аналогичный период прошлого года. Из общего объема финансирования АПК 2,9 млрд рублей пошли на поддержку крупного бизнеса, прирост составил 40% к уровню 2022 года. Более 5,3 млрд рублей – на долю среднего, малого и микробизнеса, что на 35% выше, чем годом ранее.

По словам директора Алтайского филиала РСХБ Николая Бойко, каждый год РСХБ планомерно наращивает объемы финансирования агропромышленного комплекса Алтайского края и Республики Алтай. Сложные погодные условия этого лета внесли свои коррективы в планы аграриев, но товаропроизводители по-прежнему нацелены получить достойный результат по итогам уборочной кампании.

"Сегодня региональный АПК – современная высокотехнологичная отрасль с передовыми технологиями и методиками, которая при финансовой поддержке РСХБ может добиваться отличных результатов", – прокомментировал Николай Бойко.

Он сообщил, что действующая продуктовая линейка банка позволяет как крупным агропредприятиям, так и небольшим хозяйствам получить заемные средства на оптимальных для них условиях.

РСХБ предлагает разные кредитные продукты на проведение сезонных работ. Для микробизнеса банк разработал кредитный продукт "Микро – АПК".

В целом по стране за первую половину 2023 года банк направил на поддержку АПК страны 826,2 млрд рублей, из которых каждый третий рубль был предоставлен на благоприятных для аграриев условиях – по льготной ставке.

На сезонные работы пошло 412,5 млрд рублей. На этом рынке РСХБ обеспечивает 70% выдач, а в 17 регионах доля РСХБ превышает 90%. На поддержку экспортно ориентированных компаний АПК пошло 339,8 млрд рублей.

Во время проведения сезонно-полевых работ в РСХБ действует горячая линия для оперативного рассмотрения вопросов, связанных с предоставлением сельхозпроизводителям кредитной поддержки при осуществлении мероприятий по подготовке и своевременному проведению сезонных работ.

Единая справочная служба доступна по телефону 8 800 100 0 100 (звонок по России бесплатный), на сайте банка rshb.ru в разделе "Кредитные продукты на проведение сезонных работ" или письмом на официальный электронный почтовый адрес office@rshb.ru с пометкой "Сезонные работы".

АО "Россельхозбанк" – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.

АО "Россельхозбанк"

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