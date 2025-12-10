Россельхознадзор нашел на маркетплейсах более тысячи несуществующих сортов семян
В Башкортостане выявили пакетики с овощами и фруктами, которых нет в Госреестре, в том числе с экзотическими названиями
10 декабря 2025, 23:21, ИА Амител
Специалисты Россельхознадзора по Башкортостану обнаружили на популярных маркетплейсах более тысячи сортов овощей и фруктов, которых официально не существует. За 11 месяцев 2025 года в ходе мониторинга было выявлено 1079 наименований семян, не внесенных в Государственный реестр сортов, пишет mkset.ru.
Среди таких "фантомных" культур – белокочанная капуста, морковь, огурцы, свекла, перец и томаты с необычными названиями: "Терраса", "Дон Кихот", "Селедочка", "Мулатка шоколадка", "Великолепный век" и даже "33 поросенка". Продажа подобных семян нарушает федеральный закон "О семеноводстве" и требования Минсельхоза.
По итогам проверки ведомство направило 12 предостережений продавцам.
Эксперты предупреждают, что использование несертифицированных семян грозит фермерам низкой всхожестью, потерей урожая и фитосанитарными рисками. За подобные нарушения предусмотрены административные штрафы, а в отдельных случаях – уголовная ответственность.
Ранее маркетплейсы оказались в центре скандала после сообщений о том, что школьники массово покупают "алкоконфеты" – шоколадные сладости с настоящим алкоголем внутри.
07:12:49 11-12-2025
А этот ваш сельхозПозор не пробовал магазины или рынки проверять? Наверняка гораздо больше всякого "добра" накопал бы...
07:44:50 11-12-2025
жабонька бюджетничков давит, одни работают и зарабатывают, а другие паразитируют и на шее сидят - не порядок
07:57:51 11-12-2025
Выращивала огурцы Селедочка, Авоська. Неплохо себя показали.
09:34:52 11-12-2025
А я тоже считаю, что полдАвцы (не мелочевка, а оптовики 'производители. " мутят с семенами . Посмотрите сколько каждый год у всех появляется "новинок" с разными экзотическими названиями! А ведь селекция дело не одного года и не двух! Просто фасуют старые сорта в новые пакетики и вуаля!
09:54:03 11-12-2025
Так, подержите мое пиво) Россельхознадзор не знает, как это работает?.. Ни в жисть не поверю. Своих семян мы большей частью не производим. Например, семена той же петунии - насквозь импорт. И вот закупает какой-нить там Гавриш мешок семян, у сорта из этого мешка, естессно, есть название, патентованное и известное. А дальше следите за руками - фасовщик (а в данном случае продавец-оптовик только фасовщик, он ничего не производит) начинает рассыпать один мешок семян по разным красивым пакетикам, и на выходе получаются сорта по типу "Зайка моя" и "Конефеточка", которых никогда не сушествовало. Ну потому что могут - реальный производитель до них не дотянется, вот они и делают что хотят. И маркетплейсы здесь вообще ни при чем, да и их продавцы, скорее всего, тоже - все это продается и в оффлайн магазинах, плюс так фасуют крупные игроки, отнюдь не мелочевка.
09:58:47 11-12-2025
Там и саженцы плодовых и ягод которых не существует.
11:32:48 11-12-2025
Ни один селекционер, потративший годы на выведение сорта, не позволит называть своё детище "дебильными" (простите!) именами! А для расфасованного китайского мусора из мешков, да, отдел маркетинга, исходя из своего уровня, уж придумает " креативные" названия! Это же бизнес, ничего личного, как они говорят. И расфасованный мокрый песок на вес тоже можно продавать, да!