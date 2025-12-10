Россельхознадзор нашел на маркетплейсах более тысячи несуществующих сортов семян

В Башкортостане выявили пакетики с овощами и фруктами, которых нет в Госреестре, в том числе с экзотическими названиями

10 декабря 2025, 23:21, ИА Амител

Маркетплейс Wildberries / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Специалисты Россельхознадзора по Башкортостану обнаружили на популярных маркетплейсах более тысячи сортов овощей и фруктов, которых официально не существует. За 11 месяцев 2025 года в ходе мониторинга было выявлено 1079 наименований семян, не внесенных в Государственный реестр сортов, пишет mkset.ru.

Среди таких "фантомных" культур – белокочанная капуста, морковь, огурцы, свекла, перец и томаты с необычными названиями: "Терраса", "Дон Кихот", "Селедочка", "Мулатка шоколадка", "Великолепный век" и даже "33 поросенка". Продажа подобных семян нарушает федеральный закон "О семеноводстве" и требования Минсельхоза.

По итогам проверки ведомство направило 12 предостережений продавцам.

Эксперты предупреждают, что использование несертифицированных семян грозит фермерам низкой всхожестью, потерей урожая и фитосанитарными рисками. За подобные нарушения предусмотрены административные штрафы, а в отдельных случаях – уголовная ответственность.

Ранее маркетплейсы оказались в центре скандала после сообщений о том, что школьники массово покупают "алкоконфеты" – шоколадные сладости с настоящим алкоголем внутри.