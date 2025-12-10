НОВОСТИОбщество

Маркетплейсы спаивают детей. Российские школьники массово подсели на "алкоконфеты"

Цена такого "набора" достигает двух тысяч рублей за несколько штук

10 декабря 2025, 14:15, ИА Амител

"Алкоконфеты" / Фото: Go_Barnaul
"Алкоконфеты" / Фото: Go_Barnaul

Маркетплейсы оказались в центре скандала после сообщений о том, что школьники массово покупают "алкоконфеты" – шоколадные сладости с настоящим алкоголем внутри. Подростки заказывают их через интернет без какой-либо проверки возраста, а затем проносят в школы, не вызывая подозрений ни у педагогов, ни у родителей, сообщает Telegram-канал Go_Barnaul.

Речь идет о конфетах в форме мини-бутылок, рюмок и "груш", наполненных ликером, коньяком или крепкими настойками. В каждой – до половины настоящей порции алкоголя. Цена такого набора достигает двух тысяч рублей за несколько штук.

«Спрос на сладости с содержанием спиртного резко вырос накануне праздников. Этому способствовали ролики в соцсетях, которые быстро разошлись среди подростков, а маркетплейсы фактически превратились в удобный канал нелегальной продажи алкоголя несовершеннолетним», – пишет Telegram-канал.

Уже появились и первые жалобы. Подростки рассказывают о резком опьянении, головокружении и тошноте после одной-двух конфет. В соцсетях начали массово спрашивать Екатерину Мизулину, сколько еще должно случиться подобных эпизодов, чтобы была перекрыта эта схема и введен контроль над продажей подобных товаров.

Ранее сообщалось, что Росстандарт рассматривает проект нового ГОСТа, который существенно снизит требования к составу "шоколадных" конфет. Согласно документу, для использования этого названия будет достаточно содержания всего 9% общего сухого остатка какао-продуктов, включая 4,5% масла какао.

Конфеты / Изображение сгенерировано ИИ Kandinsky / amic.ru

Подавляющее большинство россиян покупает сладости из детства

В их числе – конфеты, печенье и другие десерты, запомнившиеся еще с детских лет
Avatar Picture
Гость

14:21:54 10-12-2025

От куда у детей такие деньги?

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:35:39 10-12-2025

Гость (14:21:54 10-12-2025) От куда у детей такие деньги?... каждую неделю карманные деньги ребенку 500 р., копят. Если поход в фудкорт или кино то 4-5 тыс. А у вас как?

  -10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:24:13 10-12-2025

Гость (15:35:39 10-12-2025) каждую неделю карманные деньги ребенку 500 р., копят. Если ... У нас дети не выпивают алкоголь и деньги мы тратим в основном на репетиторов.

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

22:55:15 10-12-2025

Гость (17:24:13 10-12-2025) У нас дети не выпивают алкоголь и деньги мы тратим в основн...
Значит сопьется в универе, 100%

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

14:35:24 10-12-2025

пурга а не новость

  9 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

14:58:51 10-12-2025

маркетплейсы больше приносят зла, чем пользы, если проанализировать их работу

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:07:19 10-12-2025

гость (14:58:51 10-12-2025) маркетплейсы больше приносят зла, чем пользы, если проанализ... В чём зло? Можно купить дешевле, чем в обычных магазинах?

  10 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:17:43 10-12-2025

Гость (15:07:19 10-12-2025) В чём зло? Можно купить дешевле, чем в обычных магазинах?... вы сравниваете маркетплейс с обычным магазином? смешно. весь несертифицированный товар - на маркетплейсе. По сути это большая помойка товаров. Покупать там только кота в мешке

  -17 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:31:01 10-12-2025

гость (15:17:43 10-12-2025) вы сравниваете маркетплейс с обычным магазином? смешно. весь... И в чем разница между ними? Обычные магазины торгуют ровно тем же, по большей части.

  16 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

15:37:38 10-12-2025

Гость (15:31:01 10-12-2025) И в чем разница между ними? Обычные магазины торгуют ровно т... э нет, в обычных магазинах продуктовых почти каждый товар сканируют, отслеживают. Скоро весь товарооборот будет контролируемый. Надеемся, что качество станет лучше. На маркетплейсе продукты нельзя купить нормальные

  -15 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

19:04:54 10-12-2025

гость (15:37:38 10-12-2025) э нет, в обычных магазинах продуктовых почти каждый товар ск...
Ты же вроде взрослый человек. А такую чушь порешь!

  -3 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:09:42 10-12-2025

гость (14:58:51 10-12-2025) маркетплейсы больше приносят зла, чем пользы, если проанализ... Смотря кому. Банкам и спекулянтам (пардон, мегамаркетам) -да, а рядовому покупателю - только польза...

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:10:18 10-12-2025

гость (14:58:51 10-12-2025) маркетплейсы больше приносят зла, чем пользы, если проанализ... Вы на партийную работу не пробовали выдвигаться?

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:11:22 10-12-2025

А что, в магазине конфеты продают по возрасту?) Кто мешает подросткам купить их оффлайн, попросить купить кого-то и т.д? Нашли опять проблему, которую можно решить, только запретив маркетплейсы, ага. А давайте лучше подростков запретим?..

  11 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

15:36:48 10-12-2025

первый раз слышу и вижу тут эту рекламу таких закусок

  7 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:08:55 10-12-2025

"Подростки рассказывают о резком опьянении, головокружении и тошноте после одной-двух конфет. "

Слабаки ))) Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя...

Новость ни о чем. Сто лет эти наборы свободно продаются в любом магазине, и никто еще не умер от алкогольного отравления. Вы размер видите по сравнению с ногтем? Тут скорее диатез заработаешь от шоколада, чем похмелье

  13 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

16:14:32 10-12-2025

Жены выбрасывают алкоголь на помойку. чтобы мужья не спивались. А несчастные подростки и бомжи спиваются этим алкоголем. Запретить жен и помойки!

  5 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

17:21:43 10-12-2025

Сейчас детки не дураки и алкоголь могут купить без пробле - в нэте все подскажут.

  1 Нравится
Ответить
