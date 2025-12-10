Маркетплейсы спаивают детей. Российские школьники массово подсели на "алкоконфеты"
Цена такого "набора" достигает двух тысяч рублей за несколько штук
10 декабря 2025, 14:15, ИА Амител
Маркетплейсы оказались в центре скандала после сообщений о том, что школьники массово покупают "алкоконфеты" – шоколадные сладости с настоящим алкоголем внутри. Подростки заказывают их через интернет без какой-либо проверки возраста, а затем проносят в школы, не вызывая подозрений ни у педагогов, ни у родителей, сообщает Telegram-канал Go_Barnaul.
Речь идет о конфетах в форме мини-бутылок, рюмок и "груш", наполненных ликером, коньяком или крепкими настойками. В каждой – до половины настоящей порции алкоголя. Цена такого набора достигает двух тысяч рублей за несколько штук.
«Спрос на сладости с содержанием спиртного резко вырос накануне праздников. Этому способствовали ролики в соцсетях, которые быстро разошлись среди подростков, а маркетплейсы фактически превратились в удобный канал нелегальной продажи алкоголя несовершеннолетним», – пишет Telegram-канал.
Уже появились и первые жалобы. Подростки рассказывают о резком опьянении, головокружении и тошноте после одной-двух конфет. В соцсетях начали массово спрашивать Екатерину Мизулину, сколько еще должно случиться подобных эпизодов, чтобы была перекрыта эта схема и введен контроль над продажей подобных товаров.
Ранее сообщалось, что Росстандарт рассматривает проект нового ГОСТа, который существенно снизит требования к составу "шоколадных" конфет. Согласно документу, для использования этого названия будет достаточно содержания всего 9% общего сухого остатка какао-продуктов, включая 4,5% масла какао.
14:21:54 10-12-2025
От куда у детей такие деньги?
15:35:39 10-12-2025
Гость (14:21:54 10-12-2025) От куда у детей такие деньги?... каждую неделю карманные деньги ребенку 500 р., копят. Если поход в фудкорт или кино то 4-5 тыс. А у вас как?
17:24:13 10-12-2025
Гость (15:35:39 10-12-2025) каждую неделю карманные деньги ребенку 500 р., копят. Если ... У нас дети не выпивают алкоголь и деньги мы тратим в основном на репетиторов.
22:55:15 10-12-2025
Гость (17:24:13 10-12-2025) У нас дети не выпивают алкоголь и деньги мы тратим в основн...
Значит сопьется в универе, 100%
14:35:24 10-12-2025
пурга а не новость
14:58:51 10-12-2025
маркетплейсы больше приносят зла, чем пользы, если проанализировать их работу
15:07:19 10-12-2025
гость (14:58:51 10-12-2025) маркетплейсы больше приносят зла, чем пользы, если проанализ... В чём зло? Можно купить дешевле, чем в обычных магазинах?
15:17:43 10-12-2025
Гость (15:07:19 10-12-2025) В чём зло? Можно купить дешевле, чем в обычных магазинах?... вы сравниваете маркетплейс с обычным магазином? смешно. весь несертифицированный товар - на маркетплейсе. По сути это большая помойка товаров. Покупать там только кота в мешке
15:31:01 10-12-2025
гость (15:17:43 10-12-2025) вы сравниваете маркетплейс с обычным магазином? смешно. весь... И в чем разница между ними? Обычные магазины торгуют ровно тем же, по большей части.
15:37:38 10-12-2025
Гость (15:31:01 10-12-2025) И в чем разница между ними? Обычные магазины торгуют ровно т... э нет, в обычных магазинах продуктовых почти каждый товар сканируют, отслеживают. Скоро весь товарооборот будет контролируемый. Надеемся, что качество станет лучше. На маркетплейсе продукты нельзя купить нормальные
19:04:54 10-12-2025
гость (15:37:38 10-12-2025) э нет, в обычных магазинах продуктовых почти каждый товар ск...
Ты же вроде взрослый человек. А такую чушь порешь!
15:09:42 10-12-2025
гость (14:58:51 10-12-2025) маркетплейсы больше приносят зла, чем пользы, если проанализ... Смотря кому. Банкам и спекулянтам (пардон, мегамаркетам) -да, а рядовому покупателю - только польза...
15:10:18 10-12-2025
гость (14:58:51 10-12-2025) маркетплейсы больше приносят зла, чем пользы, если проанализ... Вы на партийную работу не пробовали выдвигаться?
15:11:22 10-12-2025
А что, в магазине конфеты продают по возрасту?) Кто мешает подросткам купить их оффлайн, попросить купить кого-то и т.д? Нашли опять проблему, которую можно решить, только запретив маркетплейсы, ага. А давайте лучше подростков запретим?..
15:36:48 10-12-2025
первый раз слышу и вижу тут эту рекламу таких закусок
16:08:55 10-12-2025
"Подростки рассказывают о резком опьянении, головокружении и тошноте после одной-двух конфет. "
Слабаки ))) Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя...
Новость ни о чем. Сто лет эти наборы свободно продаются в любом магазине, и никто еще не умер от алкогольного отравления. Вы размер видите по сравнению с ногтем? Тут скорее диатез заработаешь от шоколада, чем похмелье
16:14:32 10-12-2025
Жены выбрасывают алкоголь на помойку. чтобы мужья не спивались. А несчастные подростки и бомжи спиваются этим алкоголем. Запретить жен и помойки!
17:21:43 10-12-2025
Сейчас детки не дураки и алкоголь могут купить без пробле - в нэте все подскажут.