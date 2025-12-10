Маркетплейсы спаивают детей. Российские школьники массово подсели на "алкоконфеты"

Цена такого "набора" достигает двух тысяч рублей за несколько штук

"Алкоконфеты" / Фото: Go_Barnaul

Маркетплейсы оказались в центре скандала после сообщений о том, что школьники массово покупают "алкоконфеты" – шоколадные сладости с настоящим алкоголем внутри. Подростки заказывают их через интернет без какой-либо проверки возраста, а затем проносят в школы, не вызывая подозрений ни у педагогов, ни у родителей, сообщает Telegram-канал Go_Barnaul.

Речь идет о конфетах в форме мини-бутылок, рюмок и "груш", наполненных ликером, коньяком или крепкими настойками. В каждой – до половины настоящей порции алкоголя. Цена такого набора достигает двух тысяч рублей за несколько штук.

«Спрос на сладости с содержанием спиртного резко вырос накануне праздников. Этому способствовали ролики в соцсетях, которые быстро разошлись среди подростков, а маркетплейсы фактически превратились в удобный канал нелегальной продажи алкоголя несовершеннолетним», – пишет Telegram-канал.

Уже появились и первые жалобы. Подростки рассказывают о резком опьянении, головокружении и тошноте после одной-двух конфет. В соцсетях начали массово спрашивать Екатерину Мизулину, сколько еще должно случиться подобных эпизодов, чтобы была перекрыта эта схема и введен контроль над продажей подобных товаров.

