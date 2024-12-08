Россия не сможет сохранить военные базы в Сирии, считают в Госдуме

К перевороту в Сирии привели внутренние проблемы, отметил депутат

08 декабря 2024, 18:20, ИА Амител

Флаг Сирии / Фото: unsplash.com / engin akyurt

Согласно договору, Россия может использовать базы в Сирии до 2066 года. Но после государственного переворота премьер республики заявил, что вопрос военного присутствия РФ будут решать новые власти. Об этом пишет "Газета.ru".

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что Россия не сможет сохранить военные базы на территории Сирии.

"По всей видимости, вряд ли мы их сохраним", – считает он.

По мнению депутата, сирийская армия была слишком плохо подготовлена. Именно поэтому "все произошло так быстро".

Он отметил, что к перевороту в Сирии привели внутренние проблемы, и Россия всячески пыталась предотвратить конфликт.