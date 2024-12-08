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Россия не сможет сохранить военные базы в Сирии, считают в Госдуме

К перевороту в Сирии привели внутренние проблемы, отметил депутат

08 декабря 2024, 18:20, ИА Амител

Флаг Сирии / Фото: unsplash.com / engin akyurt
Флаг Сирии / Фото: unsplash.com / engin akyurt

Согласно договору, Россия может использовать базы в Сирии до 2066 года. Но после государственного переворота премьер республики заявил, что вопрос военного присутствия РФ будут решать новые власти. Об этом пишет "Газета.ru".

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа предположил, что Россия не сможет сохранить военные базы на территории Сирии.

"По всей видимости, вряд ли мы их сохраним", – считает он.

По мнению депутата, сирийская армия была слишком плохо подготовлена. Именно поэтому "все произошло так быстро".

Он отметил, что к перевороту в Сирии привели внутренние проблемы, и Россия всячески пыталась предотвратить конфликт.

"Плюс надо было ожидать, что на фоне побед на Украине будут раздуваться любые конфликты, связанные с близостью России. Очень печально. Очень много Россия сделала для примирения сторон", – заявил Чепа.

Политика международные отношения

Комментарии 18

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Гость

18:44:19 08-12-2024

Кто-то ответит за то количества бабла, что было туда вброшено? И как не крути - это очередное поражение во внешней политике

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Гость

20:18:24 08-12-2024

Гость (18:44:19 08-12-2024) Кто-то ответит за то количества бабла, что было туда вброшен... Никто не ответит

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Гость

21:18:20 08-12-2024

Гость (18:44:19 08-12-2024) Кто-то ответит за то количества бабла, что было туда вброшен... Это на первый взгляд.
Завтра включите любое шоу на федеральном канале. И увидите объективный взгляд на ситуацию, которая не так однозначна и на самом деле может позитивно отразится . А может и вообще план был такой в секретных штабах

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Гость

14:22:37 09-12-2024

Гость (18:44:19 08-12-2024) Кто-то ответит за то количества бабла, что было туда вброшен... Ну вот мы и ответим. Салют не будем запускать и мандарины кушать. Можно ещё на новогодних подарках сэкономить.

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Гость

20:07:22 08-12-2024

Ситуация, однако

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Андрей

20:38:20 08-12-2024

Отрезать анклав с базами и населением проАсадоским, которое как раз против повстанцев, с частью сирийской боеспособной армии, объявить некую республику, по сути - под российским флагом. А дальше все просроченные ФАБ-250 недовольным на голову со всей дальней бомбардировочной авиации. Кушайте на здоровье. И всем остальным недовольным в округе - аналогичный привет.

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Андрей

20:48:50 08-12-2024

Бабки-гадалки!

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Гость

02:03:56 09-12-2024

договор до 2066, Лидеры оппозиции сказали что все договоренности на паузе пока передача власти идёт и о запрете атаковать и хозяйничать на объектах проигравшей власти Сирии и объектах иностранцев

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Гость

06:41:07 09-12-2024

Плоховато. Пока наши там были, не строился конкурентный газопровод. Теперь будем меньше газа продавать, это отразится на пенсиях, социалке, образовании.

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Гость

08:46:58 09-12-2024

Гость (06:41:07 09-12-2024) Плоховато. Пока наши там были, не строился конкурентный газо... гость, просто не надо быть слоном в посудной лавке, да еще с орешником.

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Гость

08:49:12 09-12-2024

Гость (06:41:07 09-12-2024) Плоховато. Пока наши там были, не строился конкурентный газо... Ботик, ты про какую социалку и пенсии? Которых нету?

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Афиноген

09:31:41 09-12-2024

Не пойму ,зачем мы копья ломали и жизнями жертвовали если такой результат в итоге?Или тут другой ,какой то скрытый расчёт?

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Гость

09:53:47 09-12-2024

Афиноген (09:31:41 09-12-2024) Не пойму ,зачем мы копья ломали и жизнями жертвовали если та... Ещё нарожаете

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ведающий барнаулец

10:18:35 09-12-2024

базы сохранятся. Любое правительство Сирии будет сотрудничать с Россией. Кушать хотят все.
плохо другое. Из сирии уйдут последние христиане. А это общины которые жили там с самого распятия и говорят на том же языке. Когда опустеют их храмы там на том свете будут считать что эти земли стали бесплодны и безлюдны. И придет с того света некий жнец с косой.. И мир начнет схлопываться изнутри из Сирии. Живое будет стираться с лица земли - гнев Божий некий и дальше возможно останутся те у кого есть христиане или истино верующие других конфессий имеющих духовную связь с тем светом. Бог возможно их оставит. Остальным всем конец

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Гость

11:59:42 09-12-2024

ведающий барнаулец (10:18:35 09-12-2024) базы сохранятся. Любое правительство Сирии будет сотрудничат... И придет с того света некий жнец с косой.. И мир начнет схлопываться изнутри из Сирии....Бог возможно их оставит. Остальным всем конец... Если такое предначертано, никто не сможет изменить. Остаётся принять и приспособиться.

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Гость

12:15:46 09-12-2024

Ну бывает. Сами же хотели многополярный мир. Вот Турция свой полюс и создает.

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Гость

12:41:01 09-12-2024

Гость (12:15:46 09-12-2024) Ну бывает. Сами же хотели многополярный мир. Вот Турция свой...
надорвется )))

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Гость

13:37:48 09-12-2024

Ну что. самое время лететь на прекрасные пляжи Сирии, как тут намедни Милонов предлагал "людям и девушкам".

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