Трамп назвал Зеленского "величайшим торгашом" и заявил, что у него нет козырей
По словам американского лидера, президент Украины имеет дело с огромной российской армией
17 мая 2025, 09:10, ИА Амител
Дональд Трамп после переговоров по урегулированию конфликта на Украине заявил, что у Владимира Зеленского сейчас нет козырей.
"У меня были очень тяжелые переговоры с Зеленским, потому что мне не нравилось то, что он говорил. Я всегда заявлял, что у него нет козырей на руках", – заявил президент США в интервью Fox News.
По его словам, президент Украины имеет дело с огромной российской армией и теми, кто храбр и хорошо вооружен.
Трамп также отметил, что Зеленский – "величайший торгаш в мире", который приходит в Вашингтон и каждый раз уходит с десятками миллионов.
16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между РФ и Украиной. Помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский отмечал, что российская сторона удовлетворена их результатом.
Мединский анонсировал обмен пленными по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению.
Кроме того, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.
11:20:25 17-05-2025
Представляю что он про Путина сказал
21:57:08 17-05-2025
Уж кто бы мычал про "величайшего торгаша в мире", да только не Дядюшка Сэм, который сам помешан на жульнических "сделках", слетающих то и дело именно с его языка! И что значит "нет козырей" у жертвы агрессии? Разве наличие более крупных клыков оправдывает и "узаконивает" диктатуру хищника?