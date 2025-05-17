Трамп назвал Зеленского "величайшим торгашом" и заявил, что у него нет козырей

По словам американского лидера, президент Украины имеет дело с огромной российской армией

17 мая 2025, 09:10, ИА Амител

Дональд Трамп / Фото: unsplash.com / Library of Congress

Дональд Трамп после переговоров по урегулированию конфликта на Украине заявил, что у Владимира Зеленского сейчас нет козырей.

"У меня были очень тяжелые переговоры с Зеленским, потому что мне не нравилось то, что он говорил. Я всегда заявлял, что у него нет козырей на руках", – заявил президент США в интервью Fox News.

По его словам, президент Украины имеет дело с огромной российской армией и теми, кто храбр и хорошо вооружен.

Трамп также отметил, что Зеленский – "величайший торгаш в мире", который приходит в Вашингтон и каждый раз уходит с десятками миллионов.

16 мая в Стамбуле прошли первые с 2022 года переговоры между РФ и Украиной. Помощник президента РФ, глава делегации России Владимир Мединский отмечал, что российская сторона удовлетворена их результатом.

Мединский анонсировал обмен пленными по формуле тысяча на тысячу. Киев запросил встречу глав государств, а Москва приняла это к сведению.

Кроме того, стороны достигли принципиального соглашения о новой встрече.