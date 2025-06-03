Два варианта. Опубликован полный текст российского меморандума по Украине

Он состоит из трех разделов

03 июня 2025, 00:10, ИА Амител

Флаги России и Украины / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E / amic.ru

Опубликован полный текст российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Он состоит из трех разделов. Текст меморандума приводит РИА Новости.

Основные положения:

международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ;

провозглашение нейтралитета Украины, ее отказ от вступления в военные союзы;

запрет на военную деятельность других государств на Украине;

безъядерный статус Украины;

установление предельной численности ВСУ;

снятие экономических санкций, введенных против РФ;

обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет героизации нацизма;

поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений с Украиной;

взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;

решение вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц.

Российская сторона предлагает два варианта прекращения огня.

Первый вариант:

вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Второй вариант:

запрет передислокации ВСУ;

прекращение мобилизации и начало демобилизации;

исключение военного присутствия третьих стран;

остановка иностранной военной помощи Киеву;

отказ Киева от диверсий против РФ;

взаимная амнистия политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских;

отмена военного положения на Украине;

выборы на Украине не позднее 100 дней после отмены военного положения.

2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Переговоры продолжались за закрытыми дверями более часа и велись на русском языке. Состав российской делегации остался неизменным с прошлой встречи, а украинской – увеличился до 14 человек.

Предыдущий раунд российско-украинских консультаций прошел 16 мая. Встреча завершилась договоренностями об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также представлением видения будущего прекращения огня.