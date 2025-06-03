Два варианта. Опубликован полный текст российского меморандума по Украине
Он состоит из трех разделов
03 июня 2025, 00:10, ИА Амител
Опубликован полный текст российского меморандума по урегулированию конфликта на Украине. Он состоит из трех разделов. Текст меморандума приводит РИА Новости.
Основные положения:
- международно-правовое признание вхождения Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей в состав РФ;
- провозглашение нейтралитета Украины, ее отказ от вступления в военные союзы;
- запрет на военную деятельность других государств на Украине;
- безъядерный статус Украины;
- установление предельной численности ВСУ;
- снятие экономических санкций, введенных против РФ;
- обеспечение прав и свобод русскоязычного населения, снятие ограничений на деятельность УПЦ, запрет героизации нацизма;
- поэтапное восстановление дипломатических и экономических отношений с Украиной;
- взаимный отказ от претензий в связи с ущербом от боевых действий;
- решение вопросов, связанных с воссоединением семей и перемещенных лиц.
Российская сторона предлагает два варианта прекращения огня.
Первый вариант:
- вывод ВСУ с оккупированных Украиной российских территорий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
Второй вариант:
- запрет передислокации ВСУ;
- прекращение мобилизации и начало демобилизации;
- исключение военного присутствия третьих стран;
- остановка иностранной военной помощи Киеву;
- отказ Киева от диверсий против РФ;
- взаимная амнистия политзаключенных и освобождение удерживаемых гражданских;
- отмена военного положения на Украине;
- выборы на Украине не позднее 100 дней после отмены военного положения.
2 июня в Стамбуле состоялся второй раунд переговоров российской и украинской делегаций. Переговоры продолжались за закрытыми дверями более часа и велись на русском языке. Состав российской делегации остался неизменным с прошлой встречи, а украинской – увеличился до 14 человек.
Предыдущий раунд российско-украинских консультаций прошел 16 мая. Встреча завершилась договоренностями об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также представлением видения будущего прекращения огня.
06:43:38 03-06-2025
С нашим меморандумом всё понятно. Интересно было бы прочитать условия меморандума противоположной стороны, чтобы сделать собственные выводы о перспективах... хотя и ежу понятно, что стороны предложили друг другу капитуляцию
07:24:59 03-06-2025
Это акт о капитуляции. Украина на это никогда не пойдет. Это такая же глупость как сепаратный мир Российской империи с еле живой кайзеровской Германией во время первой мировой войны.
07:46:58 03-06-2025
Гость (07:24:59 03-06-2025) Это акт о капитуляции. Украина на это никогда не пойдет. Это... Украина на это никогда не пойдет --- 11 лет назад предложения были лучше, через 8 лет они ухудшились. Сейчас хуже, чем были 3 года назад. Почти точно, что следующие будут хуже этих. А заключительных скорее всего не будет. Но это один вариант. Есть вариант с участием НАТО, он хуже для России, но и для Украины скорее всего тоже хуже
16:26:08 03-06-2025
Гость (07:46:58 03-06-2025) Украина на это никогда не пойдет --- 11 лет назад предложени... С участием НАТО он будет хуже для всех и для НАТО в первую очередь, ибо эти страны перестанут существовать
10:13:37 03-06-2025
Обменялись "хотелками", но время работает на нас, в 22 году был только Крым, сегодня плюс несколько областей, через год их количество наверняка увеличится и может тогда будут выполнены все задачи СВО.
16:52:07 03-06-2025
Непонятно - если меморандум это условия максимум, то какие условия - будут минимум. Подписание договора - это всегда компромисс, это и Мединский подчеркнул, что наш меморандум это не ультиматум....