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Россия нанесла массовый ракетный удар по украинской энергетической системе

Появились сообщения, что блэкаут накрыл всю территорию Украины

28 августа 2024, 12:07, ИА Амител

Человек в темноте / Фото: unsplash.com
Человек в темноте / Фото: unsplash.com

Минобороны РФ нанесло массовый ракетный удар по украинской энергетической системе, причем не только по восточным регионам, но и западным, чего ранее российская армия почти не делала, сообщает "Царьград".

"26 августа в шесть часов утра украинские СМИ буквально взорвались новостями о волнах атак русских ракет. Новости летели в ленты до позднего вечера. Украинские спецслужбы ничего не смогли поделать с постоянно появляющимися фото и видео прилетов", – говорится в материале.

Удары нанесли по электроподстанциям, газокомпрессорным станциям и различным объектам в Киевской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой и Кировоградской областях. В частности, ракетный удар пришелся по Киевской гидроэлектростанции.

Также удары нанесли по местам возможного базирования самолетов F-16 в Ивано-Франковской области.

"Во многих областях были обесточены сразу целые районы, включая крупные населенные пункты. Появились сообщения, что блэкаут накрыл всю территорию Украины. Видимо, на этот раз решено было не только "отключить свет" максимальному количеству потребителей, включая промышленные объекты, но и выбить резервные источники", – уточняет издание.

Ранее Германия призвала своих граждан срочно покинуть Украину из-за готовящихся атак.

СВО украина

Комментарии 15

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Гость

12:12:02 28-08-2024

не должно быть электричества, не одной станции ж/д, ни одного аэродрома, чтобы остановить поступление нацистской техники. Хана пришла фашистскому режиму....

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Гость

12:14:56 28-08-2024

Хохлы сутки посидели в переходах, теперь снова поют и пляшут и фигушки рисуют. При этом говорят об очередной перемоге их под Курском.

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Гость

12:41:39 28-08-2024

Гость (12:14:56 28-08-2024) Хохлы сутки посидели в переходах, теперь снова поют и пляшут... Чёт у меня другая информация. Кто поумнее, напрягся, как трансформатор на 380 вольт... Потому что поняли, что это вжжж неспроста...

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Гость

12:57:20 28-08-2024

Зеля наверно пожалел и остановился бы, но не разрешают американцы ему, он от них столько денег уже получил.

Почему русские люди, которые годами живут в ДНР и ЛНР должны уходить с этих земель? Это их земля . И уголь донецкий тоже НАШ.

Ну ладно уголь, другие полезные ископаемые, которые порошенко и его свора хотели захапать. Это только деньги. А убитые дети и старики на Донбассе с 2014 года? Ну и какой выход из этой ситуации, какое решение должно быть?

Только массированная бомбардировка, в Киеве не должно быть ни воды, ни света, ни отопления.

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Элен без ребят

13:03:48 28-08-2024

Гость (12:57:20 28-08-2024) Зеля наверно пожалел и остановился бы, но не разрешают аме... наркоман Зелебоба хочет только одного- чтобы мы шарахнули ядеркой.

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Гость

13:17:40 28-08-2024

Гость (12:57:20 28-08-2024) Зеля наверно пожалел и остановился бы, но не разрешают аме... Видишь ли, мой юный обслушавшийся Шамана друг, в Киеве, Сумах, Донецке, Славянске и даже во Львове живут простые, хоть и не очень понятливые люди в общем-то, неплохие, но туповатые... а что вы хотите от тех, кто нюхнул Чернобыля и схлопотал проблемы с щитовидкой? И эти люди совсем не хотят войны и им плевать на Зеленского. Так что, с одной стороны, правильно, что не лупим по всему подряд, а с другой- жаль, что не разрушены все логистические центры и козьи тропы на западе Уркаины...

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Гость

13:03:28 28-08-2024

Надо было 2,5 года назад так начитать. Может уже и закончилось бы

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Гость

13:04:21 28-08-2024

Давно надо было! И транзит газа прекратить в Европу.

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Гость

13:40:22 28-08-2024

Гость (13:04:21 28-08-2024) Давно надо было! И транзит газа прекратить в Европу.... И транзит газа прекратить в Европу -- не на что будет покупать нужные для СВО технологии, у нас далеко не все в РФ делается, что на СВО используется. А за рубли не продают, нужна валюта. Тем более что осталось несколько месяцев, в конце этого года контракт на газ в Европу заканчивается, проблема сама снимается. Придется искать валюту в другом месте. Пока не научимся сами производить все что нам надо, что малореально

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Гость

13:48:35 28-08-2024

Гость (13:04:21 28-08-2024) Давно надо было! И транзит газа прекратить в Европу.... С транзитом газа не согласен... Вот смотрите: пока худо-бедно газ есть, особо никто не готов вваливать средства в альтернативную энергетику, а если шотково газ отрубить, то волей-неволей будут искать спасения в ветряках, приливах, расконсервируют шахты, или, как в Исландии вообще дома будут строить на гейзерах- кстати, тепловые насосы и у нас могут применяться вовсю... и тогда, через 5-10-15 лет газ станет никому не нужен. Поэтому размахивать шашкой и пугать отлучением от св. Трубы- не наш путь. Нас вон от ВИЗА и Маэстро отключают, а мы свой МИР запускаем...

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Гость

15:05:20 28-08-2024

Гость (13:48:35 28-08-2024) С транзитом газа не согласен... Вот смотрите: пока худо-бедн... Газ это прежде всего химия, на отопление идет только его часть.

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Гость

13:05:15 28-08-2024

Германия призвала своих граждан срочно покинуть Украину из-за готовящихся атак --- эти все откуда-то знают заранее. Может вообще про ЯО думали?

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Гость

13:55:55 28-08-2024

И снова хорошо и снова мало.

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Гость

14:13:37 28-08-2024

Гость (13:55:55 28-08-2024) И снова хорошо и снова мало.... Да, мосты остаются пока целыми

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Гость

14:50:06 28-08-2024

Гость (14:13:37 28-08-2024) Да, мосты остаются пока целыми... Ну так самим-то без мостов как продвигаться? Хотя, я полагаю, гоблины при отступлении их попробуют подорвать...

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