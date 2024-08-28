Появились сообщения, что блэкаут накрыл всю территорию Украины

28 августа 2024, 12:07, ИА Амител

Человек в темноте / Фото: unsplash.com

Минобороны РФ нанесло массовый ракетный удар по украинской энергетической системе, причем не только по восточным регионам, но и западным, чего ранее российская армия почти не делала, сообщает "Царьград".

"26 августа в шесть часов утра украинские СМИ буквально взорвались новостями о волнах атак русских ракет. Новости летели в ленты до позднего вечера. Украинские спецслужбы ничего не смогли поделать с постоянно появляющимися фото и видео прилетов", – говорится в материале.

Удары нанесли по электроподстанциям, газокомпрессорным станциям и различным объектам в Киевской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой и Кировоградской областях. В частности, ракетный удар пришелся по Киевской гидроэлектростанции.

Также удары нанесли по местам возможного базирования самолетов F-16 в Ивано-Франковской области.

"Во многих областях были обесточены сразу целые районы, включая крупные населенные пункты. Появились сообщения, что блэкаут накрыл всю территорию Украины. Видимо, на этот раз решено было не только "отключить свет" максимальному количеству потребителей, включая промышленные объекты, но и выбить резервные источники", – уточняет издание.

Ранее Германия призвала своих граждан срочно покинуть Украину из-за готовящихся атак.