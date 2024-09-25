Россиян хотят штрафовать за собак, которые гуляют сами по себе

Госдума приняла законопроект в первом чтении 24 сентября

25 сентября 2024, 13:26, ИА Амител

Собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В России планируют ввести административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, пишет "Парламентская газета".

Предполагается, что максимальный штраф составит 10 тысяч рублей. Законопроект, который вносит правки в Кодекс об административных правонарушениях, Госдума приняла в первом чтении 24 сентября.

"В России уже действует закон "Об ответственном обращении с животными", согласно которому владельцы должны соблюдать определенные требования к содержанию своих питомцев и могут быть привлечены к ответственности за их нарушение. Однако в действующем КоАП нет наказывающей за это статьи", – отмечает издание.

Согласно законопроекту, за первое нарушение будет предупреждение или штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей, для предпринимателей – 3-5 тыс. рублей. За повторный случай физлицам – 1,5-3 тыс. рублей, предпринимателям – 5-10 тыс. рублей.

Как отметил депутат Госдумы Отари Аршба, введение ответственности повысит эффективность соблюдения законов об обращении с домашними животными.

Ранее в Госдуме отклонили законопроект, обязывающий дрессировать опасных собак, а потом проверять их на послушание.