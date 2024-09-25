Россиян хотят штрафовать за собак, которые гуляют сами по себе
Госдума приняла законопроект в первом чтении 24 сентября
25 сентября 2024, 13:26, ИА Амител
В России планируют ввести административную ответственность за несоблюдение требований к содержанию домашних животных, пишет "Парламентская газета".
Предполагается, что максимальный штраф составит 10 тысяч рублей. Законопроект, который вносит правки в Кодекс об административных правонарушениях, Госдума приняла в первом чтении 24 сентября.
"В России уже действует закон "Об ответственном обращении с животными", согласно которому владельцы должны соблюдать определенные требования к содержанию своих питомцев и могут быть привлечены к ответственности за их нарушение. Однако в действующем КоАП нет наказывающей за это статьи", – отмечает издание.
Согласно законопроекту, за первое нарушение будет предупреждение или штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей, для предпринимателей – 3-5 тыс. рублей. За повторный случай физлицам – 1,5-3 тыс. рублей, предпринимателям – 5-10 тыс. рублей.
Как отметил депутат Госдумы Отари Аршба, введение ответственности повысит эффективность соблюдения законов об обращении с домашними животными.
Ранее в Госдуме отклонили законопроект, обязывающий дрессировать опасных собак, а потом проверять их на послушание.
14:17:00 25-09-2024
отлично, поддерживаем
14:47:14 25-09-2024
Гость (14:17:00 25-09-2024) отлично, поддерживаем... Остаётся найти у бродячей собаки хозяина. Вопрос, кто будет искать и как?
15:59:06 25-09-2024
ВВП (14:47:14 25-09-2024) Остаётся найти у бродячей собаки хозяина. Вопрос, кто будет ... Мент
По следу
20:55:43 25-09-2024
Гость (15:59:06 25-09-2024) Мент По следу ... С собакой - нельзя, собаки могут снюхаться, и вот вам коррупция.
22:04:36 25-09-2024
ВВП (14:47:14 25-09-2024) Остаётся найти у бродячей собаки хозяина. Вопрос, кто будет ... почитайте про рег. собак до июля 2025
15:33:10 25-09-2024
Да это же всегда должно быть!Ещё с прошлого века!
19:31:33 25-09-2024
Хороший закон! То есть если видишь на улице бродячую собаку и не предпринимаешь мер к её отстрелу - тебя штрафует Государство! Единогласно поддержим!