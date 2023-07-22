Россиян пообещали насильно не загонять в цифровой рубль

Эльвира Набиуллина признала, что люди пока скептически реагируют на новацию

22 июля 2023, 16:31, ИА Амител

Фото: unsplash.com

Банк России не намерен насильно "загонять" кого-либо в цифровой рубль, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.

По ее словам, в ЦБ видят, как население и участники рынка с некоторым скепсисом реагируют на будущее нововведение, что, впрочем, "видели при практически любых новациях на финансовом рынке" – например, по карте "Мир" или СБП.

Однако никто никого насильно "загонять" в цифровой рубль не собирается, пояснила руководитель Центробанка.

Ранее в июле Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно только с начала 2025 года.

Напомним, цифровой рубль – это еще одна форма рубля, которая будет использоваться наравне с наличной и безналичной оплатой. Для оплаты этим видом валюты необходимо будет завести электронный кошелек на платформе Банка России.