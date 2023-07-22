Россиян пообещали насильно не загонять в цифровой рубль
Эльвира Набиуллина признала, что люди пока скептически реагируют на новацию
22 июля 2023, 16:31, ИА Амител
Банк России не намерен насильно "загонять" кого-либо в цифровой рубль, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина, передает ТАСС.
По ее словам, в ЦБ видят, как население и участники рынка с некоторым скепсисом реагируют на будущее нововведение, что, впрочем, "видели при практически любых новациях на финансовом рынке" – например, по карте "Мир" или СБП.
Однако никто никого насильно "загонять" в цифровой рубль не собирается, пояснила руководитель Центробанка.
Ранее в июле Набиуллина сообщила, что массовое внедрение цифрового рубля возможно только с начала 2025 года.
Напомним, цифровой рубль – это еще одна форма рубля, которая будет использоваться наравне с наличной и безналичной оплатой. Для оплаты этим видом валюты необходимо будет завести электронный кошелек на платформе Банка России.
16:35:50 22-07-2023
А по другому с россиянами и не поступают ?
21:50:20 22-07-2023
Как всегда нагло цинично лгут. Все установки мирового неолиберального шобла в лице ФРС исполняются его филиалом по России ЦБ беспрекословно и немедленно при защите правящего режима таких же особей.
21:52:52 22-07-2023
Плохо когда власть доверие потеряла, я вот не верю не одному из заявлению.
15:30:14 23-07-2023
Многие так боятся электронных/цифровых денег, а почти у всех, давным-давно, имеются электронные кошельки. Например, кошелёк Яндекс-деньги/Ю-мани существует с 2002 г. и усовершенствует функции: сейчас входит в платёжную систему "Мир"; за 399р. по почте высылают карточку на 5 лет; возможно переводить зарплату; можно установить приложение на телефон. Кто не желает на прямую связываться с банками, электронный кошелёк даёт возможность платить безналом: карточкой, телефоном, стикером, компьютером.
18:38:26 23-07-2023
Вселенский опыт говорит, что погибают царства не оттого, что тяжек быт или страшны мытарства. А погибают оттого (и тем больней, чем дольше), что люди царства своего не уважают больше. Б. Ш. Окуджава
20:02:18 23-07-2023
Кто как не акуджава б ш вобрал в себя весь вселенский опыт.Однако ему оппонировал Михаил Елизаров и спел про него песенку.