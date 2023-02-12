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Депутат Милонов предложил лишать россиянок, родивших за границей, маткапитала

Тех, кто уезжает из России, чтобы родить, он назвал сумасшедшими

12 февраля 2023, 13:19, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

Депутат Виталий Милонов предложил лишить россиянок, уезжающих рожать за границу, права на получение материнского капитала. Его слова передаёт "Говорит Москва".

"Те, кто ездит рожать за границу, не должны претендовать на родительский капитал", – сказал Милонов.

Он назвал россиянок, рожающих в других странах, сумасшедшими. По мнению депутата, таким образом они хотят "на халяву" получить двойное гражданство.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости законодательных изменений для введения уголовной ответственности за публичное оскорбление Героев России и Советского Союза.

Комментарии 6

  • А чё делать с депутатским выводком ?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • а кто отправляет своих детей за границу, жить и учиться - у тех вообще всё отбирать!!! он это не предложил случайно?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • А им еще и материнский капитал положен?! А с какой стати, если этот ребенок автоматически становится гражданином аргентины или другой страны?
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Лучше не допускать к выборам людей у которых есть недвижимость,бизнес,счета за рубежом,а также дети учились или учатся за границей,которые лечились сами или их родственники за пределами Родины, ездят на иномарках.Патриоты должны быть во всем.Это же относится к их бабушкам,дедушкам,женам ,детям,родителям,братьям,сестрам,племянникам,кузинам,тетям и дядям. Ни одного депутата не будет по таким критериям. Патриотами в нашей стране является только простое население.
    12 февраля, Гость   Ответить
  • Ну вы прям все Социализм описываете...!? А сами топите за Капитализм...
    12 февраля, Гость   Ответить
  • При родном папе, женщины выгодно преподносят себя матерями- одиночками... Любовь, нынче-дефицит...
    12 февраля, Гость   Ответить
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