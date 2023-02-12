Депутат Милонов предложил лишать россиянок, родивших за границей, маткапитала
Тех, кто уезжает из России, чтобы родить, он назвал сумасшедшими
12 февраля 2023, 13:19, ИА Амител
Фото: unsplash.com
Депутат Виталий Милонов предложил лишить россиянок, уезжающих рожать за границу, права на получение материнского капитала. Его слова передаёт "Говорит Москва".
"Те, кто ездит рожать за границу, не должны претендовать на родительский капитал", – сказал Милонов.
Он назвал россиянок, рожающих в других странах, сумасшедшими. По мнению депутата, таким образом они хотят "на халяву" получить двойное гражданство.
Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил о необходимости законодательных изменений для введения уголовной ответственности за публичное оскорбление Героев России и Советского Союза.
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