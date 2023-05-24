Россиян предложили штрафовать за нарушение тишины днём
Впрочем, это может привести к увеличению конфликтных ситуаций между соседями
24 мая 2023, 10:15, ИА Амител
В России предлагают ввести штраф за нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях в дневное время, пишут "Известия".
"Актуальным является вопрос установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя в дневное время", – говорится в документе, принятом правительственной комиссией по профилактике правонарушений.
Авторы инициативы указали, что после пандемии коронавируса многие россияне продолжают работать в удалённом режиме и находятся дома практически круглосуточно. В связи с этим появилась необходимость защитить их "право на спокойствие" ещё и днём. Напомним, сейчас предусмотрена ответственность за нарушение тишины и покоя в ночное время.
Депутат Госдумы Ярослав Нилов положительно оценил предложение правительственной комиссии.
"Это хорошо, что этот вопрос поднимается. Например, в Москве есть часы тишины днём. В большинстве регионов такого ограничения нет", – подчеркнул парламентарий.
По мнению экспертов, наказание за нарушение тишины днём не стоит вводить, поскольку это лишь только увеличит число конфликтных ситуаций. Ведь в дневное время можно вести себя несколько громче.
Ранее в Госдуме рассказали, за что можно получить штраф в собственной квартире.
11:51:20 24-05-2023
В позднее время салютуют,пьянь под окнами орет-никого не штрафуют, может, днём, когда светло) , всех нарушителей переловят, а то некоторые полдня до наступления темноты во дворе шашлыки жарили и водку из багажника разливали на глазах детей и взрослых..
12:02:31 24-05-2023
За дневное нарушение шума будут штрафовать так же как за ночное, то есть никак.)))
13:05:53 24-05-2023
Давно пора! Ведь есть масса людей работающих в ночную смену, также больные люди, которые нуждаются в постоянном покое! А с нашими законами жить в человейниках, где слышимость невыносимая, просто невозможно. Можно полагаться только на нормальных и понимающих соседей! А такие далеко не у всех...(( Много поприехали их деревень из частных домов в город и продолжают вести себя так словно они одни живут. Вот пример живет семейка. Лет по 35 обоим. Двое детей. Младшему около трех. Нигде не работают, живут на детское пособие, пьют, гуляют. Детей никуда не водят. Сидят целыми днями дома- телевизор и музыка орет почти круглыми сутками!!! Кто защитит соседециот них? Нужны законы- работающие законы.
13:08:26 24-05-2023
По Санпину и сейчас нельзя днём сильно шуметь. Только мало кто о этом знает. -------------------------------- "Допустимым уровнем шума в квартире в дневное время считается уровень до 40 дБА, а в ночное время - до 30 дБА, а максимально допустимым - 55 дБА в дневное время и 45 дБА в ночное время (СанПиН 1.2.3685-21, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 N 2)
14:34:45 24-05-2023
Гость (13:08:26 24-05-2023) По Санпину и сейчас нельзя днём сильно шуметь. Только мало к... Это хорошо, только вот как измерить топот и кидания о пол, например? Да и другие шумы тоже? Ведь роспотребнадзор не работает как скорая помощь. Т.е они же не выезжают по вызову немедленно. Надо заранее писать заявление, ждать определенное время и т.д.. вот и получается, что СанПин есть, а как контролироапть то?
16:07:41 24-05-2023
Гость (13:08:26 24-05-2023) По Санпину и сейчас нельзя днём сильно шуметь. Только мало к... Что означает допустимый и максимально допустимый шум? Странно как то... 30 и 45 довольно разительные цифры.
13:43:58 24-05-2023
Гость (13:05:53 24-05-2023) Давно пора! Ведь есть масса людей работающих в ночную смену,... Всё правильно вы говорите, только зря на деревенских киваете. У нас соседи уже третье поколение живёт в этом доме. Городские, ага. Так и деды, когда молодые были пьянки, гулянки устраивали (это еще СССР был). Потом их дети подросли, тоже орали, гуляли, что днём, что ночью. То вырвет кого в окно, то на площадке кучу сделают. А сейчас уже их дети подросли, и такие же деграданты, как и их родители, да деды.
14:16:55 24-05-2023
Гость (13:43:58 24-05-2023) Всё правильно вы говорите, только зря на деревенских киваете... Безусловно! Я не имею ввиду только деревенских. Таких хватает везде.
14:21:27 24-05-2023
а ремонт когда делать?
14:36:27 24-05-2023
Гость (14:21:27 24-05-2023) а ремонт когда делать?... Договариваться с соседями. Обговаривать время и сроки.
21:19:34 24-05-2023
Гость (14:21:27 24-05-2023) а ремонт когда делать?... К ремонту обычно более понимающе соседи относятся, это дело необходимое. Да и вряд ли вы будете перфоратором сверлить каждый день в течение месяца. А вот музыку когда врубают с сабвуфером, да так, что стены у всех вибрируют, это свинство, конечно.
14:36:38 24-05-2023
Сначала загнать в скворечники - ГЕТТО, потом штрафовать. Еще и налоги на машины под окнами и выгул детей во дворах! Ну а кому легко сейчас.
21:21:10 24-05-2023
гость (14:36:38 24-05-2023) Сначала загнать в скворечники - ГЕТТО, потом штрафовать. Еще... Почему же загнали? Каждый выбирает сам - где ему жить. Кто-то из деревни в город переезжает в многоэтажку-муравейник, а кто-то, наоборот, из города в деревню в поисках тишины и отсутствия соседей сверху-снизу.