Россиян предложили штрафовать за нарушение тишины днём

Впрочем, это может привести к увеличению конфликтных ситуаций между соседями

24 мая 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В России предлагают ввести штраф за нарушение тишины и покоя граждан в жилых помещениях в дневное время, пишут "Известия".

"Актуальным является вопрос установления административной ответственности за нарушение тишины и покоя в дневное время", – говорится в документе, принятом правительственной комиссией по профилактике правонарушений.

Авторы инициативы указали, что после пандемии коронавируса многие россияне продолжают работать в удалённом режиме и находятся дома практически круглосуточно. В связи с этим появилась необходимость защитить их "право на спокойствие" ещё и днём. Напомним, сейчас предусмотрена ответственность за нарушение тишины и покоя в ночное время.

Депутат Госдумы Ярослав Нилов положительно оценил предложение правительственной комиссии.

"Это хорошо, что этот вопрос поднимается. Например, в Москве есть часы тишины днём. В большинстве регионов такого ограничения нет", – подчеркнул парламентарий.

По мнению экспертов, наказание за нарушение тишины днём не стоит вводить, поскольку это лишь только увеличит число конфликтных ситуаций. Ведь в дневное время можно вести себя несколько громче.

Ранее в Госдуме рассказали, за что можно получить штраф в собственной квартире.